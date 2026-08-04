Logomon Teatron syyskausi tuo Turkuun artisteja Islannista, Alankomaista, Ruotsista ja Britanniasta

Logomon Terassikesä on ollut Turun kesän kohokohta jo seitsemän vuoden ajan. Tällä viikolla nautitaan vielä viimeisistä Logomon Terassikesän keikoista. Syyskuussa keikkaillat siirtyvät terassilta sisätiloihin, kun Teatron syyskausi käynnistyy perjantaina 4.9. Oddlandin, Besran ja Omega Constructin keikkaillalla. Kausi jatkuu aina perjantaihin 18.12. Moon Shotin keikkaan saakka.

Kansainvälisiä nimiä nähdään syksyn aikana useita. Alankomaalainen Nits saapuu Teatroon torstaina 17.9., brittiläinen prog-yhtye Haken lauantaina 10.10., ruotsalainen Hardcore Superstar torstaina 15.10. ja islantilainen stand up -tähti Ari Eldjárn tiistaina 24.11. Ruotsalainen Dolly Style esiintyy lauantaina 12.9., ja syyskuun kansainväliseen metallitarjontaan kuuluu myös Fear Factoryn tähdittämä ilta sunnuntaina 6.9.

Samalla lavalla metallia, rappia, iskelmää ja stand upia

Teatron syyskausi on rakennettu tietoisesti laajaksi. Teatrossa ei ole yhtä oikeaa genreä eikä yhtä oikeaa yleisöä: yhtenä iltana salin täyttää metalli, seuraavana stand up, rap, progressiivinen rock tai iskelmä.

Syksyn ohjelmistossa tämä näkyy erityisen selvästi. Samalle lavalle nousevat muun muassa Cledos, Suvi Teräsniska, Haken, Yona, Hardcore Superstar, Samuli Putro, Ari Eldjárn ja Absoluuttinen Nollapiste.

Turkulainen yleisö on ottanut Teatron omakseen. Salissa on tilaa 550 katsojalle seisovalla keikalla ja 350 katsojalle istumakonsertissa. Juuri koko tekee illoista omanlaisiaan: takariviinkin kuuluu ja näkyy, ja artisti näkee yleisön kasvot.

Teatro on riittävän suuri kunnon keikkatunnelmaan mutta samalla niin intiimi, että yhteys esiintyjän ja yleisön välillä säilyy. Se täydentää Logomon tapahtumatarjontaa klubikokoisena keikkapaikkana, jossa saman katon alla yhdistyvät livemusiikki, stand up ja ravintola.

Teatron syyskauden ohjelmisto täydentyy vielä kauden aikana, ja uusia keikkoja julkistetaan syksyn mittaan.

Keikkailta alkaa jo ennen ensimmäistä biisiä

Teatro on keikkapaikan lisäksi pizzeria. Napolilainen artesaanipizza paistetaan aidossa Di Fiore -pizzauunissa, taikina tehdään juureen italialaisesta 00-jauhosta ja sitä kohotetaan vähintään 48 tuntia.

Pizzeria palvelee keikkailtoina ennen esitystä ja sen jälkeen, joten illan voi aloittaa pizzalla ja jatkaa muutaman askeleen päässä keikalle. Pöydän voi varata etukäteen.

Teatro on avoinna Logomon tapahtumailtoina keskiviikkoisin lauantaisin klo 16 alkaen.

Teatron keikat syys–joulukuussa 2026

Ohjelmisto täydentyy kauden aikana.

Syyskuu

pe 4.9. Oddland + Besra + Omega Construct · la 5.9. Pyhä Kolminaiseus -stand up · su 6.9. Fear Factory + Crystal Lake + Hate + The Noctular Affair · la 12.9. Dolly Style (SE) · la 12.9. Alter Annala · to 17.9. Nits (NL) · la 19.9. Aknestik 40-vuotisjuhlakiertue + Tero-Petri & Korvaamattomat

Lokakuu

la 3.10. Kirjamessujen jatkot – Herra Ylppö sekä Samae Koskinen vol. 1-juhlakiertue · to 8.10. Suvi Teräsniska ·Dingo – Pyhä klaani 40 v. juhlakeikka · la 10.10. Ankea presents: Haken (UK) · to 15.10. Hardcore Superstar (SE) · la 17.10. Absoluuttinen Nollapiste · ke 21.10. Jacke Björklund: Havaintoja · to 22.10. Samuli Putro · pe 23.10. Black Devils feat. Ile Kallio & Janne Louhivuori (Hurriganes show) · la 24.10. Asla Jo · to 29.10. Helmi Marleena: levynjulkkarikiertue

Marraskuu

pe 6.11. Semmarit · la 7.11. Cledos · la 14.11. Brother Firetribe · ke 18.11. Topmost: For Your Love · la 21.11. Costi + Support: uus$er · ti 24.11. Ari Eldjárn (IS) · to 26.11. Yona: Kadonneet helmet · la 29.11. Peer Günt – 50th Anniversary Tour

Joulukuu

ke Grandfelt ja Nikku – classic guitar rock & blues ·to 3.12. Jepa Lambert: Soulful Christmas · la 5.12. Ursus Factory · ke 9.12. Eva & Manu: Back for the Holidays · to 10.12. Pulkkinen Live 2 · pe 18.12. Moon Shot +1

Liput ja koko ohjelmisto: logomo.fi

Valokuvaaja Tiina Pirilä

Valokuvaaja Tiina Pirilä