Norelco vie suomalaisen sähkönjakeluosaamisen ONS-energiatapahtumaan – tavoitteena vahva asema Norjan kasvumarkkinoilla

Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.

Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.