Norelco vie suomalaisen sähkönjakeluosaamisen ONS-energiatapahtumaan – tavoitteena vahva asema Norjan kasvumarkkinoilla
21.8.2026 08:52:54 EEST | Norelco | Tiedote
Suomalainen sähkönjakelu- ja automaatioratkaisujen valmistaja Norelco osallistuu 24.–27. elokuuta Norjan Stavangerissa järjestettävään suureen ONS 2026 -energiatapahtumaan. Norelco esittelee tapahtumassa sähköasemia, keski- ja pienjännitekojeistoja sekä vaativiin energia-, teollisuus- ja datakeskushankkeisiin tarkoitettuja kokonaisratkaisujaan. Osallistuminen on tärkeä osa yhtiön käynnistämää laajentumista Norjan markkinoille.
ONS on yksi maailman johtavista energia-alan kohtaamispaikoista. Stavangeriin odotetaan yli 70 000 kävijää, noin 1 100 näytteilleasettajaa ja energia-alan yrityksiä, asiantuntijoita sekä päätöksentekijöitä yli sadasta maasta. Tämän vuoden tapahtumassa korostuvat energian toimitusvarmuus, geopoliittinen turvallisuus, sähköistyminen ja ilmastoratkaisut.
Norelco hakee ONS-tapahtumasta uusia asiakkuuksia ja yhteistyökumppaneita erityisesti sähköverkkojen, datakeskusten, teollisuuden sähköistämisen, uusiutuvan energian, vetyteollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin hankkeisiin.
”ONS tuo samaan paikkaan juuri ne energiayhtiöt, teolliset toimijat, suunnittelijat ja päätöksentekijät, joiden kanssa haluamme rakentaa pitkäaikaista yhteistyötä. Emme ole Norjassa vain tunnustelemassa markkinoita, vaan tavoitteemme on rakentaa sinne pysyvää liiketoimintaa”, Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen sanoo.
Norja investoi voimakkaasti sähköverkkoihin
Norja on yksi Euroopan nopeimmin kehittyvistä energia- ja sähköinfrastruktuurin markkinoista. Maan kantaverkkoyhtiö Statnett suunnittelee investoivansa seuraavan kymmenen vuoden aikana 150–200 miljardia Norjan kruunua eli noin 17 miljardia euroa sähköverkon vahvistamiseen ja uusien sähköasemien rakentamiseen.
Samanaikaisesti datakeskusten, teollisuuden sähköistymisen, uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden investoinnit lisäävät turvallisten ja toimintavarmojen sähkönjakeluratkaisujen kysyntää.
Norelcon Norjan liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Geir Elsebutangen, jolla on pitkä kokemus Norjan energia-alasta. Hän on toiminut muun muassa Kragerø Energin toimitusjohtajana sekä useissa kansainvälisissä tehtävissä ABB:llä ja Telenorilla. Elsebutangen vastaa Norelcon markkinoillemenosta, uusien asiakkuuksien kehittämisestä ja paikallisten kumppanuuksien rakentamisesta.
”Norjan energiamurros tarvitsee nopeasti lisää sähkönsiirto- ja sähkönjakelukapasiteettia. Asiakkaat etsivät toimittajia, joilla on teknisen osaamisen lisäksi joustavuutta, toimituskykyä ja kokemusta pohjoisen vaativista olosuhteista. Norelcon suomalainen suunnittelu ja valmistus vastaavat hyvin näihin tarpeisiin”, Elsebutangen arvioi.
Kokonaisratkaisuja vaativiin energiakohteisiin
Norelco tarjoaa sähköasemien ja kojeistojen lisäksi suunnittelu-, automaatio-, huolto- ja elinkaaripalveluja. Yhtiön vahvuutena on kyky yhdistää keskijännite- ja pienjänniteratkaisut sekä automaatio asiakkaalle toimitettavaksi kokonaisuudeksi. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.
”Norjan sähköverkkoinvestoinnit tarjoavat merkittävän kasvumahdollisuuden myös suomalaiselle teollisuudelle. Menestyminen edellyttää kuitenkin paikallista läsnäoloa, pitkäjänteistä asiakastyötä ja kykyä mukauttaa ratkaisut asiakkaiden teknisiin vaatimuksiin. ONS on meille tärkeä askel tässä työssä”, Hämäläinen sanoo.
Norelcon edustajat ovat tavattavissa ONS 2026 -tapahtumassa 24.–27. elokuuta osastolla 3340.
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Geir ElsebutangenBusiness Development Director, NorwayPuh:+4793428455geir.elsebutangen@norelco.fi
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Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiakonserni, joka yhdistää vahvan sähkönjakelun osaamisen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Norelco suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakelu- ja automaatioratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian, rakentamisen ja infrastruktuurin sekä meri- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme varmistaa luotettavat ja toimivat ratkaisut yhdeltä kumppanilta.
Norelco Groupin liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 350 ammattilaista kuudessa toimipisteessä Savonlinnassa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kirkkonummella. Norelco Oy ja TAS-Power Oy ovat osa Norelco Groupia.
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