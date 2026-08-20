Kokoomuksen Kauma: SDP riitelee jo siitä, leikkaako se sotesta miljardin
20.8.2026 19:58:14 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania kertomaan, aikooko SDP leikata miljardin sotesta vai ei. SDP:n Aki Lindén esittää hyvinvointialueiden rahoituksen kasvusta jopa miljardin euron leikkausta samalla, kun Matias Mäkynen varoittaa saman leikkauksen johtavan yt-neuvotteluihin, henkilöstövähennyksiin ja palvelujen heikkenemiseen.
”Nyt olisi SDP:n puheenjohtajan vuoro astua esiin. Leikataanko hyvinvointialueilta miljardi vai ei? Lindén sanoo kyllä, Mäkynen sanoo ei. Molemmat eivät voi olla samaan aikaan SDP:n linja”, Kauma sanoo.
SDP on koko vaalikauden syyttänyt hallitusta sote-palvelujen vaarantamisesta, kun hallitus on vaatinut hyvinvointialueilta kustannusten hillintää ja toiminnan tehostamista. Nyt SDP:n oma kansanedustaja esittää huomattavaa miljardiluokan säästöä.
”Kun hallitus tehostaa sotea, SDP kutsuu sitä hyvinvointiyhteiskunnan romahduttamiseksi. Kun demari esittää miljardin leikkausta ja samalla velvoitteiden lisäämistä, sitä kutsutaan tuottavuudeksi. Ei tämä näin toimi”, Kauma jyrähtää.
Kauman mukaan SDP:n miljardileikkaus on täysin kestämätön yhtälö, jos samaan aikaan kiristetään hoitotakuuta ja hoitajamitoitusta.
”Edes itse Lindtman ei voi satuilla totuutta muuksi, että miljardileikkaus yhdessä lisävelvoitteiden ja menojen kanssa on mahdotonta. Kokoomus lähtee siitä, että sote-menojen kasvua on hillittävä parantamalla tuottavuutta, uudistamalla toimintatapoja ja käyttämällä veronmaksajien rahat nykyistä tehokkaammin. Ei jatkuvasti kaataa lisää velvoitteita. Ei SDP voi luvata suomalaisille enemmän palveluja, lisää henkilöstöä ja miljardin vähemmän rahaa kertomatta, miten tämä yhtälö ratkaistaan”, Kauma sanoo.
Kauman mukaan SDP:n sote-riita ei ole ainut laatuaan.
”Sama hapuilu on näkynyt tämän tästä myös turvallisuuspolitiikan suurissa kysymyksissä. Kyllä puolueella pitää olla yhteinen linja ainakin Suomen taloudesta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä turvallisuudesta. Suomella ei voi olla viittä SDP:n linjaa sen mukaan, keneltä demarilta sattuu kysymään”, Kauma sanoo.
”Antti Lindtmanilta tarvitaan nyt yksinkertainen vastaus: kumpaa näistä vaihtoehdoista Lindtman aikoo tällä kertaa edistää?”, Kauma kysyy.
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Yhteyshenkilöt
Pia KaumaEduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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