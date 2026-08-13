Fresh Servant hakee uutta suuntaa mikroaterioiden markkinaan
21.8.2026 08:30:00 EEST | Fresh Servant Group Oy Ab | Tiedote
Mikroaterioilta odotetaan kuluttajatutkimusten perusteella aiempaa enemmän laatua, raaka-aineiden näkyvyyttä, ravitsemuksellista sisältöä ja tuoreutta. Fresh Servant vastaa muutokseen uudistamalla mikroaterioidensa valikoimaa ja hakee samalla aktiivista roolia mikroaterioiden kehityssuunnan määrittäjänä.
Mikroaterioiden uusi aikakausi – tuoreutta, ravitsevuutta ja ravintolamaisia makuja
Mikroaterioilta odotetaan nyt muutakin kuin nopeaa ratkaisua kiireiseen hetkeen. Fresh Servantin teettämä Kasvisbarometri 2026 kuvaa mikroateriakategorian laajempaa muutosta. Vastaajista 88 prosenttia kertoo, ettei halua ostaa mikroaterioita ”sokkona”. Lyhyt säilyvyysaika tukee tuoreusmielikuvaa, sillä 70 prosenttia vastaajista yhdistää sen mikroaterioissa tuoreuteen. Tulokset kertovat, että kuluttaja ei enää arvioi mikroateriaa vain hinnan ja nopeuden perusteella, vaan haluaa nähdä annoksen laadun jo ennen ostamista.1)
“Kuluttajat viestivät selvästi, että tuoreus, laatu, ravitsemuksellinen sisältö ja raaka-aineiden näkyvyys määrittävät mikroaterioiden tulevaisuutta. Hyödynnämme kuluttajaymmärrystä ja dataa kehittääksemme tuotteita ja brändejä, jotka vastaavat kuluttajien muuttuviin odotuksiin ja rakentavat samalla kannattavaa liiketoimintaa. Tässä uudistuksessa se näkyy esimerkiksi siinä, että olemme vahvistaneet raaka-aineiden näkyvyyttä, kiinnittäneet huomiota annosten täyttävyyteen ja ravitsemukselliseen sisältöön sekä selkeyttäneet pakkausviestintää. Bistro-sarjassa kuluttajaymmärrys on ohjannut myös makumaailmojen, annoskokonaisuuksien ja laadun mielikuvan kehittämistä”, tiivistää Marjo Kantola, Fresh Servantin tuoreryhmä- ja markkinointijohtaja.
Fresh Servantin mikroaterioissa tuoreus ei tarkoita vain sitä, miltä annos näyttää pakkauksessa, vaan myös sitä, miten tuote valmistetaan. Tuotteet eivät käy läpi erillistä voimakasta kuumennusta tehtaalla, mikä auttaa säilyttämään raaka-aineiden värejä, rakennetta ja makuja. Tämä erottaa tuotteet perinteisistä valmisaterioista. Kasviksia käsitellään tuotteissa annoksen mukaan lyhyesti ja maltillisesti: osa kasviksista paahdetaan, ja esimerkiksi lehtikaali lisätään annoksiin tuoreena. Fresh Servant hyödyntää tuotekehityksessään Turun yliopiston kanssa toteuttamansa tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan lyhyet lämpökäsittelyt säilyttävät kasvisten vitamiineja paremmin kuin pitkät kuumennuskäsittelyt. Mikroaaltouunissa tapahtuvan lyhyen kuumentamisen vaikutus kasvisten vitamiinipitoisuuksiin oli tutkimuksen perusteella vähäinen. Kun annoksissa käytetään vähän käsiteltyjä tai tuoreena lisättyjä kasviksia, niiden ravinteet säilyvät hyvin myös kotona tapahtuvan mikrolämmityksen jälkeen.2)
Hetki Bistro vie mikroaterian lähemmäs ravintolamaista ateriaa
Näihin odotuksiin Fresh Servant vastaa tuomalla markkinoille Hetki Bistro -sarjan, joka täydentää Hetki-mikroaterioiden valikoimaa premium-tasoisella vaihtoehdolla. Kun Kasvisbarometri kuvaa kategorian yleistä muutosta, Foodwestin kuluttajatutkimuksessa arvioitiin juuri Hetki Bistro -konseptin kiinnostavuutta, koettua laatua, makua, ulkonäköä ja erottuvuutta nykyisestä mikroateriatarjonnasta.
Kuluttajatutkimuksen perusteella raaka-aineiden näkyvyys, annoksen houkutteleva ulkonäkö ja koettu laatu vaikuttavat vahvasti siihen, miten kuluttajat arvioivat mikroaterioita. Fresh Servantin mukaan havaintoja on hyödynnetty Bistro-sarjan kehityksessä niin annoskokonaisuuksissa, makumaailmoissa, ravitsemuksellisessa sisällössä kuin pakkauksen ilmeessä.
”Hetki Bistro -sarja tuo mikroaterioihin neljä uutta annosta. Sarjan kehityksessä on tavoiteltu täysipainoista, ravintolatasoista ateriaa, jossa helppous yhdistyy laadukkaisiin raaka-aineisiin, runsaaseen kasvisten määrään, houkuttelevaan ulkonäköön ja harkittuihin makumaailmoihin. Tavoitteena on ollut luoda ateriakokemus, joka tuntuu arjen keskellä hieman tavallista erityisemmältä ja tarjoaa valmiiden aterioiden kategoriassa jotain uutta niin maun, rakenteen kuin viimeistelynkin näkökulmasta. Ravintolamaisuutta vahvistaa myös se, että osassa annoksista on mukana erillisessä lisukepikarissa kylmä lisuke, kuten makea maissisalsa tai pikkelöity punasipuli. Näin annoksiin saadaan mielenkiintoinen lämpimän ja kylmän yhdistelmä. Mikroaterian ei siis tarvitse olla arjen hätävara tai kompromissi”, sanoo Elina Välisaari, Fresh Servantin kategoriapäällikkö.
Aterioissa on paljon makua, ja ne vievät makumatkalle ravintoloihin eri puolille maailmaa. Butter chicken & paahdettua kukkakaalia tuo sarjaan lämpimiä intialaisvaikutteisia makuja, Vuohenjuustopastaa & aurinkokuivattua tomaattia rakentuu täyteläisen ja välimerellisen makumaailman ympärille, Romesco-kanaa & paahdettua paprikaa -annoksen juuret ovat Espanjassa, ja Kanaa meksikolaisittain & makeaa maissisalsaa tarjoilee Meksikon katukeittiöistä ammentavia makuja.
Bistro-sarjan pakkauksena on kartonkirasia. Pakkauksen roolia tuotekonseptin arvioinnissa tarkasteltiin Foodwestin kuluttajatutkimuksessa osana kokonaisuutta, jossa annoksen ulkonäkö, laadun mielikuva ja käytännöllisyys vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen. Tutkimuksessa 66 prosenttia vastaajista kertoi kartonkirasian lisäävän kiinnostusta tuotetta kohtaan.3)
Uudistetuissa Hetki-mikroaterioissa painotetaan herkullisen maun lisäksi ravitsemuksellista sisältöä ja täyttävyyttä
Bistro-sarjan rinnalla Fresh Servant uudistaa nykyisiä Hetki-mikroaterioita. Uudistuksessa on kasvatettu proteiinin määrää, lisätty annosten täyttävyyttä sekä kehitetty tuotteiden ravitsemuksellista sisältöä. Samalla raaka-aineiden näkyvyyttä on parannettu ja kasvisten määrä tuodaan esiin pakkauksissa aiempaa selkeämmin.
Uudistettu valikoima sisältää muun muassa pasta-, kana- ja kasvispainotteisia annoksia. Pastan lisäksi tuotteissa on hyödynnetty myös täysjyväviljaa, ja valikoimasta löytyy myös täysjyväpastavaihtoehto. Tuotteita ovat Sisilialainen tonnikalapasta, Uunifetapasta, Kanaa yrtti-jogurttikastikkeella ja Halloumi-pasta, Kermainen kanapasta, Valkosipuli-kanapasta ja Puutarhurinpasta leipäjuustolla.
Uudistus kuvaa valmisruokakategorian laajempaa muutosta, jossa kuluttajat odottavat tuotteilta helppouden lisäksi ravitsemuksellista laatua, tunnistettavia raaka-aineita ja selkeämpää tuotetietoa.
1) Lähde: Bilendi Oy:n Fresh Servantille toteuttama tutkimus 01/2026, Kasvisbarometri 2026.
2) Lähde: Turun yliopiston Fresh Servantille toteuttama tutkimusprojekti Kasvisten lämpökäsittelyjen vaikutus vitamiineihin / Effect of cooking in steam oven and microwave oven on retention of vitamins in selected vegetables. Tutkija: Dilini Brahma Achariyalage.
3) Lähde: Foodwest Oy:n Fresh Servantille toteuttama tutkimus 03/2026, Bistro-mikroateriat testi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna SillanpääViestintäjohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 50 66592minna.sillanpaa@freshservant.fiwww.fresh.fi
Marjo KantolaTuoteryhmä- ja markkinointijohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 50 593 1693marjo.kantola@freshservant.fi
Fresh Servant Group -konserni on suomalaisen elintarvikealan menestystarina. Vuonna 1995 perustettu yritys valmistaa tuoreita, maukkaita ja helppoja ruokaratkaisuja kuluttaja- ja foodservice-markkinoille. Yhtiö tunnetaan erityisesti Hetki-, Fresse- ja FreshPro-brändeistään sekä salaattiaterioista, tuoremikroaterioista, välipalatuotteista, valmiiksi leikatuista vihanneksista ja ammattikeittiöiden ratkaisuista. Fresh Servant toimii Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella, ja Lapualla sekä Ruotsissa Tumbassa. Konsernissa työskentelee yli 600 osaajaa lähes 40 eri maasta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa. Aina jotain Uutta – Aina jotain Hyvää! www.fresh.fi
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