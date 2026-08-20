Tuhkarokkoon sairastunut matkusti laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä – THL ohjeistaa samoilla laivavuoroilla matkustaneita
21.8.2026 08:09:17 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Maarianhaminasta Tukholmaan Viking Glory -laivalla 13.8. ja Eckerö Linjen laivalla Ruotsin Grisslehamnista Eckeröön 15.8. matkustaneita ohjeistetaan varmistamaan, että heidän rokotussuojansa tuhkarokkoa vastaan on kunnossa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti 13.8. reitillä Turku-Maarianhamina-Tukholma seilanneella Viking Glory -laivalla, joka lähti Maarianhaminasta klo 14.25. Lisäksi sama henkilö matkusti Eckerö Linjen laivalla, joka lähti Ruotsin Grisslehamnista Eckeröön 15.8. klo 20.00.
Sairastunut henkilö on rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi. Riski laivalla saadulle tartunnalle on pieni.
”Rokotettukin voi sairastua tuhkarokkoon, jos altistus on voimakasta, mutta tauti on silloin lievempi ja riski jatkotartunnoille on hyvin pieni”, sanoo THL:n kehittämisjohtaja Mia Kontio.
Sairastuneella on yhteys Ruotsissa Västernorrlandin läänissä 30.7.–1.8.2026 järjestettyyn Urkult-musiikkifestivaaliin. Ruotsin kansanterveysviraston mukaan musiikkifestivaaliin liittyviä tapauksia oli 20.8. mennessä todettu yhteensä 24 eri puolilla Ruotsia. Festivaaliin liittyen sairastuneista suurin osa on ollut rokottamattomia.
THL ohjeistaa samoilla laivoilla matkustaneita sekä musiikkifestivaalille osallistuneita
Samoilla laivavuoroilla olleita sekä 30.7.–1.8. Urkult-musiikkifestivaalille osallistuneita kehotetaan tarkistamaan, että oma ja perheenjäsenten tuhkarokkosuoja on kunnossa. Ahvenanmaan hyvinvointialue tiedottaa tarvittaessa erikseen, jos tuhkarokolle on ollut mahdollista muuten altistua Ahvenanmaan alueella.
THL:n ohjeen mukaan:
- Kaksi aikaisemmin saatua tuhkarokko- tai MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan.
- Tuhkarokon sairastanut ei tarvitse rokotusta.
- Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa.
- Rokottamattomien lasten vanhempia, rokottamattomia aikuisia, rokottamattomia raskaana olevia ja immuunipuutteisia (vastustuskyky voimakkaasti alentunut) kehotetaan ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä omaan terveyskeskukseen tilanteen arvioimiseksi.
- Henkilöä, jonka rokotussuoja on vajaa, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen rokotussuojan täydentämiseksi. MPR-rokotus on kaikille maksuton.
- Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume, hengitystieoireet ja usein silmän sidekalvotulehdus. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua kuumeesta ja kestää runsaan viikon.
- Jos matkustajalle tulee tuhkarokkoon sopivia oireita kolmen viikon kuluessa matkan jälkeen, hänen tulee ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen ensin puhelimitse tarkempien toimintaohjeiden saamiseksi.
Tuhkarokko tarttuu helposti
Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.
Tuhkarokkoon sairastunut on tartuttava neljä vuorokautta ennen ihottumaa (eli jo vuorokauden ennen ensioireita) ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen.
Kaksi tuhkarokko- tai MPR-rokoteannosta antaa hyvän suojan tautia vastaan. Suurimmalla osalla ennen vuotta 1965 syntyneistä on sairastetun taudin antama suoja. MPR-rokotus on kaikille maksuton osana kansallista rokotusohjelmaa. Se suojaa myös sikotaudilta ja vihurirokolta.
Tuhkarokko voi olla vakava sairaus iästä riippumatta kenelle tahansa. Etenkin vastustuskyvyltään heikentyneelle tuhkarokko voi olla vaikea, jopa kuolemaan johtava tauti.
Lisätietoja
MPR-taudit (tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko)
Folkhälsomyndigheten (ruotsiksi): Flera fall av mässling i Sverige
Mia Kontio
kehittämisjohtaja
THL
puh. 029 524 8365
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tartuntatautilääkäri
THL
puh. 029 524 8557
tartuntatautilaakari@thl.f
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