Leppävaaran asukkaille uusi terveysaseman palvelupiste

Noin 5 000 Leppävaaran terveysaseman vastuualueella asuvaa espoolaista siirtyy 1.9.2026 alkaen Lähilääkärit Leppävaara -palvelupisteen asiakkaiksi. Palvelupiste sijaitsee kauppakeskus Sellon Ratsutorin kulmalla.

Siirtyvät asiakkaat on valittu Leppävaaran terveysaseman vastuualueen asukkaista satunnaisesti. Saman kotitalouden jäsenet ohjataan kuitenkin aina saman lääkärin vastuulle.

Muutos koskee vain niitä asukkaita, jotka saavat asiasta henkilökohtaisen kirjeen. Muut Leppävaaran terveysaseman alueen asukkaat jatkavat nykyisen terveysasemansa asiakkaina.

Uudessa palvelupisteessä työskentelee kaksi omalääkäri-hoitaja-työparia. Omalääkärimallissa asiakkaan hoidosta vastaavat tuttu lääkäri ja hoitaja, jotka tuntevat asiakkaan tilanteen ja vastaavat hoidon jatkuvuudesta.

Asiakkaalle palvelu maksaa saman verran kuin hyvinvointialueen omalla terveysasemalla tuotettu palvelu. Muutoksesta kertovassa kirjeessä kerrotaan myös mahdollisuudesta vaihtaa takaisin oman terveysasemansa asiakkaaksi.

– Tavoitteenamme on, että asiakkaan hoito sujuu mahdollisimman mutkattomasti ja että hän saa tarvitessaan yhteyden tuttuun lääkäriin ja hoitajaan. Pitkä hoitosuhde tukee erityisesti asiakkaita, jotka tarvitsevat palveluja säännöllisesti, kertoo terveysasemapalvelujen linjajohtaja Valtteri Kiuru.

Leppävaaran palvelupiste laajentaa uutta toimintamallia

Lähilääkärit Leppävaara -palvelupiste on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoitetta vahvistaa omalääkärimallia perusterveydenhuollossa.

Hyvinvointialue on ottanut viime vuosina käyttöön ammatinharjoittajamallin terveysasemapalveluissa ja laajentaa toimintaa syksyn 2026 aikana. Mallissa lääkäripalvelut hankitaan kilpailutuksen kautta, ja valitut lääkärit toimivat yrittäjinä. Ammatinharjoittajalääkärit voivat tuottaa palveluja hyvinvointialueen omissa toimipisteissä tai omissa vastaanottotiloissaan.

Leppävaaran palvelupisteessä kaksi yleislääketieteen erikoislääkäriä vastaa noin 5 000 asiakkaan terveysasemapalveluista yhdessä omien hoitajatyöpariensa kanssa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on Suomessa edelläkävijä ammatinharjoittajalääkäreiden toiminnan laajentamisessa julkisiin terveyspalveluihin. Hyvinvointialueen tavoitteena on vahvistaa omalääkärimallia, parantaa hoidon jatkuvuutta ja helpottaa asukkaiden pääsyä vastaanotolle.

– Tavoitteemme on, että yhä useammalla asukkaalla on oma tuttu lääkäri ja hoitaja. Leppävaaran uusi palvelupiste on yksi askel tämän tavoitteen saavuttamisessa, toteaa ammatinharjoittajalääkärien hankinnasta vastaava palvelulinjajohtaja Tommi Uimonen.