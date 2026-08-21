Invånare i Alberga får ny servicepunkt för hälsostationstjänster
21.8.2026 08:23:08 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
För en del av invånarna i Esbo som bor inom Alberga hälsostations ansvarsområde överförs klientrelationen i början av september till en ny servicepunkt. Med förändringen vill man förbättra tillgången till vård och stärka en långvarig vårdrelation med en bekant läkare och skötare. De kunder som överförs får ett personligt brev om förändringen. Västra Nylands välfärdsområde har som mål att erbjuda alla sina invånare en husläkare senast 2030.
Cirka 5 000 Esbobor inom Alberga hälsostations ansvarsområde blir från och med den 1 september 2026 kunder hos servicepunkten Lähilääkärit Alberga. Servicepunkten ligger i hörnet av Riddartorget i köpcentret Sello.
Kunderna som överförs har valts slumpmässigt bland invånarna inom ansvarsområdet för Alberga hälsostation. Personer som bor i samma hushåll hänvisas dock alltid till samma läkares ansvar.
Ändringen gäller endast invånare som får ett personligt brev om saken. Övriga invånare i Alberga hälsostations område fortsätter som kunder vid sin nuvarande hälsostation.
Vid den nya servicepunkten arbetar två arbetspar bestående av en husläkare och en egenvårdare. I husläkarmodellen ansvarar en bekant läkare och skötare för kundens vård. Dessa känner till kundens situation och ansvarar för kontinuiteten i vården.
För kunden kostar tjänsten lika mycket som tjänsten som produceras på välfärdsområdets egen hälsostation. I brevet om förändringen ges också information om möjligheten att flytta sin klientrelation tillbaka till sin egen hälsostation.
– Vårt mål är att kundens vård ska vara så smidig som möjligt och att kunden vid behov får kontakt med en bekant läkare och skötare. En lång vårdrelation stöder särskilt sådana kunder som behöver tjänster regelbundet, berättar Valtteri Kiuru, som är servicelinjedirektör för hälsostationstjänster.
Servicepunkten i Alberga utvidgar den nya verksamhetsmodellen
Servicepunkten Lähilääkärit Alberga är en del av Västra Nylands välfärdsområdes mål att stärka husläkarmodellen inom primärvården.
Välfärdsområdet har under de senaste åren infört en egenföretagarmodell inom hälsostationstjänsterna och verksamheten utvidgas under hösten 2026. I modellen upphandlas läkartjänsterna genom konkurrensutsättning, och de valda läkarna arbetar som företagare. De egenföretagande läkarna kan producera tjänster på välfärdsområdets egna verksamhetsställen eller i egna mottagningslokaler.
Vid servicepunkten i Alberga ansvarar två specialistläkare inom allmänmedicin för hälsostationstjänsterna för cirka 5 000 kunder tillsammans med sina sjukskötararbetspar.
Västra Nylands välfärdsområde är en föregångare i Finland när det gäller att utvidga egenföretagande läkares verksamhet till offentliga hälsovårdstjänster. Välfärdsområdets mål är att stärka husläkarmodellen, förbättra kontinuiteten i vården och underlätta invånarnas tillgång till mottagningar.
– Vårt mål är att allt fler invånare har en egen bekant läkare och skötare. Den nya servicepunkten i Alberga är ett steg mot att uppnå detta mål, konstaterar servicelinjedirektör Tommi Uimonen, som ansvarar för upphandlingen av privatföretagande läkare.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Valtteri KiuruServicelinjedirektör, Gemensamma social- och hälsovårdstjänster, hälsovårdstjänster i norra områdetPuh:+358443743570valtteri.kiuru@luvn.fi
Tommi Uimonenservicelinjedirektör, servicelinjen tjänster som förnyas inom gemensamma social- och hälsovårdstjänsterPuh:+358503475932tommi.uimonen@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Leppävaaran asukkaille uusi terveysaseman palvelupiste21.8.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Osa Leppävaaran terveysaseman vastuualueella asuvista espoolaisista siirtyy syyskuun alussa uuden palvelupisteen asiakkaiksi. Muutoksella halutaan parantaa hoitoon pääsyä ja vahvistaa pitkäaikaista hoitosuhdetta oman lääkärin ja hoitajan kanssa. Siirtyvät asiakkaat saavat muutoksesta henkilökohtaisen kirjeen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoitteena on tarjota omalääkäri kaikille asukkaille vuoteen 2030 mennessä.
Västra Nylands välfärdsområde avbryter upphandlingen av konsulttjänster för kommunikation13.8.2026 14:36:06 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har utvecklat sin invånar- och servicekommunikation och identifierat ett behov av att stärka samhällskommunikationen och samarbetet med intressentgrupper. För det senare genomfördes en direktupphandling av konsulttjänster för kommunikation.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan13.8.2026 14:35:25 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kehittänyt asukas- ja palveluviestintää sekä tunnistanut tarpeen vahvistaa yhteiskunnallista viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Jälkimmäistä varten toteutettiin suorahankintana viestinnän konsulttihankinta.
Varning: Bluffmeddelanden skickas i Västra Nylands välfärdsområdes namn14.7.2026 14:57:43 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har fått flera rapporter om bluffmeddelanden som har skickats i välfärdsområdets namn. Välfärdsområdet uppmanar mottagarna att vara försiktiga med misstänkta meddelanden, att inte öppna länkarna i dem och att inte lämna ut personuppgifter.
Varoitus: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimissä liikkuu huijausviestejä14.7.2026 14:21:42 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut useita ilmoituksia sen nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Hyvinvointialue kehottaa suhtautumaan epäilyttäviin viesteihin varauksella eikä avaamaan niiden linkkejä tai luovuttamaan henkilötietoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme