Invånare i Alberga får ny servicepunkt för hälsostationstjänster

Cirka 5 000 Esbobor inom Alberga hälsostations ansvarsområde blir från och med den 1 september 2026 kunder hos servicepunkten Lähilääkärit Alberga. Servicepunkten ligger i hörnet av Riddartorget i köpcentret Sello.

Kunderna som överförs har valts slumpmässigt bland invånarna inom ansvarsområdet för Alberga hälsostation. Personer som bor i samma hushåll hänvisas dock alltid till samma läkares ansvar.

Ändringen gäller endast invånare som får ett personligt brev om saken. Övriga invånare i Alberga hälsostations område fortsätter som kunder vid sin nuvarande hälsostation.

Vid den nya servicepunkten arbetar två arbetspar bestående av en husläkare och en egenvårdare. I husläkarmodellen ansvarar en bekant läkare och skötare för kundens vård. Dessa känner till kundens situation och ansvarar för kontinuiteten i vården.

För kunden kostar tjänsten lika mycket som tjänsten som produceras på välfärdsområdets egen hälsostation. I brevet om förändringen ges också information om möjligheten att flytta sin klientrelation tillbaka till sin egen hälsostation.

– Vårt mål är att kundens vård ska vara så smidig som möjligt och att kunden vid behov får kontakt med en bekant läkare och skötare. En lång vårdrelation stöder särskilt sådana kunder som behöver tjänster regelbundet, berättar Valtteri Kiuru, som är servicelinjedirektör för hälsostationstjänster.

Servicepunkten i Alberga utvidgar den nya verksamhetsmodellen

Servicepunkten Lähilääkärit Alberga är en del av Västra Nylands välfärdsområdes mål att stärka husläkarmodellen inom primärvården.

Välfärdsområdet har under de senaste åren infört en egenföretagarmodell inom hälsostationstjänsterna och verksamheten utvidgas under hösten 2026. I modellen upphandlas läkartjänsterna genom konkurrensutsättning, och de valda läkarna arbetar som företagare. De egenföretagande läkarna kan producera tjänster på välfärdsområdets egna verksamhetsställen eller i egna mottagningslokaler.

Vid servicepunkten i Alberga ansvarar två specialistläkare inom allmänmedicin för hälsostationstjänsterna för cirka 5 000 kunder tillsammans med sina sjukskötararbetspar.

Västra Nylands välfärdsområde är en föregångare i Finland när det gäller att utvidga egenföretagande läkares verksamhet till offentliga hälsovårdstjänster. Välfärdsområdets mål är att stärka husläkarmodellen, förbättra kontinuiteten i vården och underlätta invånarnas tillgång till mottagningar.

– Vårt mål är att allt fler invånare har en egen bekant läkare och skötare. Den nya servicepunkten i Alberga är ett steg mot att uppnå detta mål, konstaterar servicelinjedirektör Tommi Uimonen, som ansvarar för upphandlingen av privatföretagande läkare.