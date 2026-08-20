Yleistukihakemusten käsittelyajat palanneet normaaliksi
21.8.2026 10:53:44 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat palanneet normaalille tasolle. Kuluvan viikon aikana Kela on käsitellyt ensimmäiset yleistukihakemukset keskimäärin 3 viikossa ja jatkohakemukset 1 viikossa.
Kelan yleistuen hakemuskäsittelyn ruuhka on saatu purettua ja yleistuen hakemusten käsittelyajat ovat palanneet normaalille tasolle. Kuluvan viikon aikana ensimmäiset yleistukihakemukset on käsitelty keskimäärin 3 viikossa ja jatkohakemukset 1 viikossa.
Yleistukihakemusten käsittelyssä oli ruuhkaa noin neljän viikon ajan heinä- ja elokuussa. Ruuhka koski ensimmäisiä yleistuen hakemuksia, ja asiakkaat joutuivat odottamaan ensimmäisiä yleistukipäätöksiään tavallista pidempään.
Hakemusten määrää lisäsivät kesän aikana muun muassa työttömien määrän kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja työttömät, jotka ovat hakeneet Kelan yleistukea ansiopäivärahakauden päätyttyä.
Käsittelyaikojen odotetaan pysyvän normaaleina syksyllä
Kelan ratkaisukeskus arvioi, että yleistuen hakemusten käsittelyajat pysyvät syksyn aikana normaalilla tasolla.
– Ruuhkautuminen tässä mittakaavassa oli meille hyvin poikkeuksellista. Suhtaudumme käsittelyajassa pysymiseen erittäin vakavasti. Siksi priorisoimme kesän aikana tehtäviä voimakkaasti, jotta asiakkaille tärkeimmät työt, eli yleistuen hakemukset saatiin turvattua, Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Sarita Alarotu sanoo.
Arvion käsittelyajasta voi katsoa OmaKelasta
Kelan asiakas voi tarkistaa asiointipalvelu OmaKelasta, onko hänen hakemuksensa saapunut Kelaan, ja onko hän saanut päätöksen. Jos päätöstä ei vielä ole tullut, asiakas näkee OmaKelasta arvion siitä, miten pitkään hakemuksen käsittely kestää.
Yleistuki on uusi tuki, joka korvasi Kelan aiemmat työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuussa 2026.
Lisätietoja
Yhteyshenkilöt
Sarita AlarotuRatkaisukeskuksen päällikköKelaPuh:020 635 6041sarita.alarotu@kela.fi
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