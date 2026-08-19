Kuinka paljon Suomi voi kriisissä tukeutua kansalaisjärjestöihin? Vaasan yliopisto johtaa valtakunnallista tutkimushanketta

Vaasan yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu aloittavat yhteistyön – pelaamisesta uusia työkaluja varautumiseen 14.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Vaasan yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään tutkimuksessa ja koulutuksessa. Yhteistyön ensimmäinen yhteinen avaus on T-REX-aloite, jossa pelaamista ja pelillisiä menetelmiä kehitetään varautumisen, resilienssin ja päätöksenteon tueksi.