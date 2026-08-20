Keusoten aluehallitus kokoontuu 25.8.2026
21.8.2026 09:01:22 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 25.8.2026 päättämään muun muassa omavalvontaohjelman seurantaraportista, valvontaohjelman täydentämisestä ennalta ilmoittamilla valvontakäynneillä, vuoden 2025 arviointikertomuksen vastineista ja vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintasäännön päivittämisestä.
Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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