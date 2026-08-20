Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten aluehallitus kokoontuu 25.8.2026

21.8.2026 09:01:22 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 25.8.2026 päättämään muun muassa omavalvontaohjelman seurantaraportista, valvontaohjelman täydentämisestä ennalta ilmoittamilla valvontakäynneillä, vuoden 2025 arviointikertomuksen vastineista ja vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintasäännön päivittämisestä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä. 

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Valtiovarainministeriö käynnistää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn4.8.2026 09:57:15 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset hyvinvointialueiden hakemuksista alijäämien kattamisajan jatkamiseksi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) haki mahdollisuutta kattaa taseeseen kertynyt alijäämä vuoden 2029 loppuun mennessä, mutta ministeriö ei tehnyt vielä päätöstä hakemuksesta. Sen sijaan ministeriö käynnistää Keusotella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn jatkoaikahakemuksen tarkempaa arviointia varten.

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