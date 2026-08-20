Eteläesplanadin pyörätietä parannetaan ‒ turvallisuus lisääntyy
21.8.2026 09:06:40 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Eteläesplanadilla parannetaan eriyttämällä molemmat kulkumuodot omille väylilleen. Fabianinkadun ja Korkeavuorenkadun välille rakennetaan uusi pyörätie, ja nykyinen pyörätie muutetaan jalkakäytäväksi.
Pyöräliikenne otetaan suojatieylitysten kohdalla liikennevalo-ohjaukseen, mikä selkeyttää jalankulkijaylityksiä ja parantaa risteysten turvallisuutta. Nyt rakennettava uusi pyörätie tulee olemaan paikallaan 2030-luvun alkupuolelle, jolloin koko Eteläesplanadin alueella alkaa laaja peruskorjaus.
Pyörätien rakennushankkeessa ajoradan vanhoja kiveyksiä puretaan ja hyödynnetään uusiin rakenteisiin. Ylimääräiset purettavat kivet varastoidaan tulevaa käyttöä varten.
Työt alkavat elokuun viimeisellä viikolla ja valmistuvat arviolta lokakuun lopussa. Töitä tehdään arkisin kello 7–22. Muuna aikana tehtävistä töistä tiedotetaan erikseen.
Työmaan järjestelyt aiheuttavat väliaikaisia muuttuvia liikennejärjestelyitä sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille että autoilijoille.
Urakoitsija on GRK Suomi Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsija
Veli-Antti Pekkinen
työmaapäällikkö
GRK Suomi Oy
puh. 0405387567
veli-antti.pekkinen@grk.fi
Tilaaja
Ilkka Julkunen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
puh. 09 310 52337
ilkka.julkunen@hel.fi
Katusuunnittelu
Markus Nevalainen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
puh. 09 31052805
markus.nevalainen@hel.fi
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