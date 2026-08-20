Eteläesplanadin pyörätietä parannetaan ‒ turvallisuus lisääntyy

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Eteläesplanadilla parannetaan eriyttämällä molemmat kulkumuodot omille väylilleen. Fabianinkadun ja Korkeavuorenkadun välille rakennetaan uusi pyörätie, ja nykyinen pyörätie muutetaan jalkakäytäväksi.