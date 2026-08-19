Nuorten hirvijahti tulee taas – ilmoittautuminen on nyt auki

Tapahtuma tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua käytännössä suomalaiseen hirvenmetsästykseen kokeneiden metsästäjien opastuksella. Päivien aikana nuoret pääsevät kartuttamaan metsästystaitojaan, saamaan lisää ymmärrystä vastuullisesta riistanhoidosta ja metsästyksestä sekä verkostoitumaan muiden metsästyksestä kiinnostuneiden nuorten kanssa.



- Jahtiin osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta hirvijahdista ja kaikki toiminta on opastettua, tarvittaessa myös englannin ja ruotsin kielellä. Metsästäjätutkinto ja ampumakoe tulee toki olla suoritettuina, jos osallistuu jahtiin aseen kanssa, mutta tapahtumaan voi tulla myös ilman asetta seuraamaan jahtia ja kokemaan hirvenmetsästyksen tunnelman, Metsästäjäliiton nuorisotyön asiantuntija Antti Mäkinen kertoo.



Metsästysviikonloppu maksaa osallistujalle 60 euroa. Maksuun sisältyy opastettu hirvijahti, metsästysluvat, majoitus ja ruokailut koko tapahtuman ajan.

- Tapahtumaan on varattu paikka 40:lle nuorelle. Elämyksellinen jahtiviikonloppu on ollut aiempina vuosina hyvin suosittu, joten ilmoittautuminen kannattaa tehdä viivyttelemättä, vinkkaa Mäkinen, jolle voi osoittaa kaikki nuorten hirvijahtiin liittyvät tiedustelut ja kysymykset.



-> ILMOITTAUDU NUORTEN HIRVIJAHTIIN



Metso-leireillekin pääsee vielä!



Syksyn aikana järjestetään vielä muutamia Metso- ja MetsästysMetso-leirejä. Syyskuussa Metso-leireillään Joensuussa sekä mennään monipuolisesti jahtiin MetsästysMetso-leirillä Hämeenlinnassa. Lokakuussa vuorossa ovat MetsästysMetso-leirit Sallassa kanalinnunmetsästyksen parissa sekä Ylitorniolla hirvenmetsästyksen merkeissä.



Katso leirien tarkemmat lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: Leirit 2026



