Pika-ajoista nopeaa keskusteluapua arjen huoliin
21.8.2026 12:41:26 EEST | Oma Häme | Tiedote
Matalan kynnyksen keskusteluapua on tarjolla mm. lapsiperhearkeen ja aikuisten haasteisiin.
Pienikin huoli kannattaa ottaa puheeksi ajoissa, ennen kuin huoli paisuu. Siksi Oma Häme tarjoaa perhe- ja sosiaalipalveluissa matalan kynnyksen keskusteluapua erilaisiin arjen pulmatilanteisiin. Pika-aikoja voi varata itse verkkosivuilta ja ajan saa yleensä noin kahden viikon sisällä varaamisesta.
Pika-aikoja on tarjolla monenlaisiin elämäntilanteisiin. Keskusteluapua voi saada esimerkiksi lapsiperheen arjen haasteisiin, vanhemmuuden kysymyksiin ja lapsen tunnetaitojen tukemiseen. Tukea on tarjolla myös perhe- ja parisuhteiden haasteisiin, erotilanteisiin sekä aikuisten omaan elämäntilanteeseen liittyviin huoliin. Apua voi hakea jo silloin, kun kaipaa neuvoja tai uusia näkökulmia tilanteeseensa.
Pika-ajat ovat kertaluonteisia keskusteluaikoja, joiden tarkoituksena on tarjota tukea silloin, kun huoli tai pulma voidaan ratkaista lyhyellä neuvonnalla, ohjauksella ja ammattilaisen kanssa käydyllä keskustelulla. Luottamuksellisista keskusteluista ei synny asiakkuutta hyvinvointialueen palveluihin, eikä niistä tehdä kirjauksia asiakas- tai potilastietojärjestelmiin.
Valtaosa pika-ajoista toteutetaan etäyhteydellä videovastaanottona tai puhelimitse. Lapsiperheille tarkoitettujen Arjen kesyttämön pika-ajat järjestetään paikan päällä Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä.
Nopeaa apua ennen kuin huolet kasvavat
Pika-aikojen tavoitteena on tarjota tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kokemukset palvelusta ovat olleet erittäin myönteisiä: moni on saanut tarvitsemansa avun jo yhdellä tapaamiskerralla.
– Asiakkaat kertovat usein, että on helpottavaa saada nopeasti keskusteluapua ilman pitkiä odotusaikoja. Tunnin aikana ehtii kuunnella, tukea ja etsiä yhdessä ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin, kertoo perhetyöntekijä Minna Niskanen.
Moni kokee myös tärkeäksi sen, ettei palvelun käyttö käynnistä varsinaista asiakkuutta.
– Parhaimmillaan kyse on pienestä huolesta, joka saadaan käsiteltyä ennen kuin siitä muodostuu suurempi ongelma. Moni kertoo keskustelun jälkeen saaneensa riittävästi tukea, eikä koe tarvitsevansa muita palveluja, Niskanen sanoo.
Arjen kesyttämö on suosituin pika-aika
Tänä vuonna suosituimpia pika-aikoja ovat olleet Arjen kesyttämö, vauva- ja taaperoarki sekä aikuisten pika-ajat.
Arjen kesyttämössä yleisimpiä keskustelun aiheita ovat arjen sujuminen, perheen rutiinit, siirtymätilanteet sekä lasten tunnetaidot. Palvelua hyödynnetään paljon myös neurokirjon lasten ja heidän perheidensä varhaisena tukena.
– Arjen kesyttämöstä haetaan usein konkreettisia keinoja arjen selkeyttämiseen. Keskustelun lisäksi perheet saavat mukaansa materiaalia helpottamaan arjen sujumista ja ohjeen materiaalin käyttöön. Tunnin mittainen aika on useimmiten riittävä, mutta tarvittaessa voidaan arvioida myös jatkotuen tarvetta, kertoo perhetyöntekijä Kirsikka Pälä.
Tukea erotilanteisiin ja uusperheen arkeen
Vaikka osa pika-ajoista on löytänyt käyttäjänsä hyvin, kaikkia palveluja ei vielä tunneta yhtä laajasti. Esimerkiksi parisuhteen tukeen ja uusperhetilanteisiin suunnattuja keskusteluaikoja on toistaiseksi varattu melko vähän.
– Uskomme, että tarvetta olisi nykyistä enemmän. Parisuhde, uusperheen roolit, lasten sopeutuminen tai erilaiset kasvatuskysymykset ovat asioita, joiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Näihin tilanteisiin voi hakea apua matalalla kynnyksellä jo silloin, kun huoli on vielä pieni, Niskanen kannustaa.
Pika-ajat tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi pohtimaan omaa tai perheen tilannetta ammattilaisen kanssa ennen kuin huolet kasvavat suuremmiksi.
Eron ensiapu -pika-aika tarjoaa nopeasti tukea erotilanteeseen. Palvelu on tarkoitettu eroa pohtiville tai eron kokeneille henkilöille. Pika-ajalle voi tulla joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Palvelussa voi keskustella eroon liittyvistä huolista, tunteista ja käytännön kysymyksistä ammattilaisen kanssa.
Moni vanhempi voi erotilanteessa kaivata tukea esimerkiksi siihen, kuinka erosta tulisi keskustella lasten kanssa ja kuinka lapsia voisi erotilanteessa tukea. Tarvittaessa eron ensiavusta saa ohjausta myös muiden palveluiden piiriin.
Palvelu kehittyy kysynnän mukaan
Pika-aikojen kysyntää seurataan jatkuvasti. Aikoja on lisätty tarpeen mukaan, jotta apua olisi saatavilla nopeasti myös ruuhkaisempina ajankohtina. Pika-aikojen suosio kertoo siitä, että matalan kynnyksen keskustelutuelle on selkeä tarve.
– Olemme saaneet palvelusta erittäin hyvää palautetta. Moni kertoo arvostavansa sitä, että apua saa helposti ja nopeasti ilman monimutkaisia prosesseja. Pienikin huoli kannattaa ottaa puheeksi ennen kuin se ehtii kasvaa suureksi, Pälä muistuttaa.
Kun koulujen ja päiväkotien arki on jälleen käynnistynyt, pika-ajat tarjoavat mahdollisuuden saada tukea arjen sujumiseen, vanhemmuuteen ja perheen hyvinvointiin jo varhaisessa vaiheessa.
Pika-ajan voi varata sähköisen ajanvarauksen kautta. Ajanvarauksessa voi tutustua eri teemojen tarkempiin kuvauksiin ja valita omaan tilanteeseen sopivan ajan.
Lisätietoa pika-ajoista ja ajanvaraus: Pika-ajat keskustelutukeen
Lisätietoja medialle: perheoikeudellisen yksikön lähijohtaja Minna Kyöstilä, p. 050 471 9199, minna.kyostila@omahame.fi
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