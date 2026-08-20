Päällystystyöt viikolla 35 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
21.8.2026 10:57:55 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 35 Tampereella, Hämeenlinnassa, Sastamalassa ja Ylöjärvellä. Valmistelevia töitä tehdään Forssassa, Tampereella, Lopella, Sastamalassa ja Ylöjärvellä. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Päällystystyöt 24.-30.8.2026
- Tampere: valtatie 9, Atala–Suinula, yötyö
- Tampere: maantie 309, Vuores–Hervanta, yötyö
- Hämeenlinna: valtatie 3, Ihalempi–Parola, yötyö
- Hämeenlinna: maantie 290, Turenki–Harviala
- Sastamala: valtatie 11, Salmi tienhaara–Häijää
- Ylöjärvi: maantie 2774, Lempiänniemi–kantatie 65
Valmistelevat työt 24.-30.8.2026
- Forssa: maantie 284, Tampereentie
- Tampere: maantie 338, Sorila
- Loppi: maantie 2832, Räyskänläntien tienhaara–kantatie 54
- Sastamala: maantie 2495, Ellivuori
- Sastamala: valtatie 11, Salmi tienhaara–Häijää
- Ylöjärvi: maantie 2774, Lempiänniemi–Kt 65
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
• Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi
• Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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