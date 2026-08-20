Päällystystyöt viikolla 35 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 24.-30.8.2026

Tampere: valtatie 9, Atala–Suinula, yötyö

Tampere: maantie 309, Vuores–Hervanta, yötyö

Hämeenlinna: valtatie 3, Ihalempi–Parola, yötyö

Hämeenlinna: maantie 290, Turenki–Harviala

Sastamala: valtatie 11, Salmi tienhaara–Häijää

Ylöjärvi: maantie 2774, Lempiänniemi–kantatie 65

Valmistelevat työt 24.-30.8.2026

Forssa: maantie 284, Tampereentie

Tampere: maantie 338, Sorila

Loppi: maantie 2832, Räyskänläntien tienhaara–kantatie 54

Sastamala: maantie 2495, Ellivuori

Sastamala: valtatie 11, Salmi tienhaara–Häijää

Ylöjärvi: maantie 2774, Lempiänniemi–Kt 65

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi