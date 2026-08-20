Pia Lohikoski hämmästelee SDP:n intoa leikata sote-palveluista
21.8.2026 11:47:54 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Aki Lindénin tuore avaus hyvinvointialueiden indeksikorotusten leikkaamisesta on saanut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan, kansanedustaja Pia Lohikosken hieraisemaan epäuskoisena silmiään. Lohikoski ratkaisisi soten rahoituskriisin oikeudenmukaisella verotuksella ja riittävillä resursseilla, ei julkisia palveluja romuttamalla.
– Miten pitkän linjan sote-asiantuntijana arvostamani Lindén päätyi ehdotukseen, joka leikkaisi sote-palveluista ensi vaalikauden aikana lähes miljardi euroa? Tunnetusti leikkauspolitiikasta kärsivät niin hoitoa jonottavat asiakkaat kuin jo valmiiksi äärirajoilla uupunut sote-henkilökuntakin, Pia Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukaan suorista rahoitusleikkauksista seuraa todennäköisesti henkilökunnan uusia irtisanomiskierroksia sekä palveluiden keskittämistä lähipalveluiden kustannuksella. Ne eivät ole järkeviä toimia, vaikka Lindénin ajatus painopisteen siirtämisestä raskaasta ja kalliista erikoissairaanhoidosta kohti helpommin saavutettavaa perusterveydenhuoltoa on oikea.
– Kannatan Lindénin tavoin tiukempaa hoitotakuuta ja hoitajamitoitusta, mutta en usko, että palveluita voi parantaa leikkaamalla sote-alueilta 280 miljoonaa euroa vuodessa, Lohikoski sanoo.
Vasemmistolainen ratkaisu soten rahoituskriisiin ei ole julkisten palveluiden romuttaminen tai oikeistolaisen leikkauspolitiikan myötäileminen.
– Varat sote-palveluihin on kerättävä sieltä, missä niitä on. Vasemmistoliiton mielestä meidän on säädettävä miljonäärivero ja laitettava vihdoin listaamattomien yritysten osinkoverotus kuntoon. Sote-palvelut pelastetaan oikeudenmukaisella verotuksella ja riittävillä resursseilla, ei minkään värisen hallituksen toteuttamalla leikkauspolitiikalla, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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