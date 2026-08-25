Me kuulumme tänne - Yhdenvertaisuuden Yö kokoaa Järvenpäähän päättäjiä, taiteilijoita ja yhteisöjä

Kutsu - Perjantaina 28.8.2026 klo 18-23 järjestettävä Me kuulumme tänne – Yhdenvertaisuuden Yö kokoaa yhteen ihmisiä, järjestöjä, taiteilijoita ja päättäjiä juhlimaan yhdenvertaisuutta ja ottamaan yhdessä kantaa rasismia ja vihapuhetta vastaan.