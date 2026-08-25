SDP Uusimaa

Me kuulumme tänne - Yhdenvertaisuuden Yö kokoaa Järvenpäähän päättäjiä, taiteilijoita ja yhteisöjä

26.8.2026 10:09:20 EEST | SDP Uusimaa | Kutsu

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Kutsu - Perjantaina 28.8.2026 klo 18-23 järjestettävä Me kuulumme tänne – Yhdenvertaisuuden Yö kokoaa yhteen ihmisiä, järjestöjä, taiteilijoita ja päättäjiä juhlimaan yhdenvertaisuutta ja ottamaan yhdessä kantaa rasismia ja vihapuhetta vastaan.

Kuvassa on kutsu Yhdenvertaisuuden Yö -tapahtumaan Järvenpään Rantapuistossa 28.8.2026 klo 18 alkaen.

Illan ohjelmassa on musiikkia, tanssia, keskusteluja, paneeleja, sirkusta ja muuta esittävää taidetta. Paikalle saapuu kansanedustaja Helena Marttila sekä paikallisia alue- ja kuntapäättäjiä, mm. Keski-Uudenmaan aluevaltuuston puheenjohtaja Pirja Vitikka.

Tilaisuus on avoin kaikille. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita.

Tapahtuman pääviesti on:
Yhdenvertaisuus ei ole mielipide, vaan perusarvo ja sen puolustaminen kuuluu meille kaikille.

Tervetuloa tekemään näkyväksi se, että me kaikki kuulumme tänne. 

Avainsanat

sdpuusimaayhdenvertaisuushelena marttilapirja vitikka

Yhteyshenkilöt

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