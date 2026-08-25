Me kuulumme tänne - Yhdenvertaisuuden Yö kokoaa Järvenpäähän päättäjiä, taiteilijoita ja yhteisöjä
26.8.2026 10:09:20 EEST | SDP Uusimaa | Kutsu
Kutsu - Perjantaina 28.8.2026 klo 18-23 järjestettävä Me kuulumme tänne – Yhdenvertaisuuden Yö kokoaa yhteen ihmisiä, järjestöjä, taiteilijoita ja päättäjiä juhlimaan yhdenvertaisuutta ja ottamaan yhdessä kantaa rasismia ja vihapuhetta vastaan.
Illan ohjelmassa on musiikkia, tanssia, keskusteluja, paneeleja, sirkusta ja muuta esittävää taidetta. Paikalle saapuu kansanedustaja Helena Marttila sekä paikallisia alue- ja kuntapäättäjiä, mm. Keski-Uudenmaan aluevaltuuston puheenjohtaja Pirja Vitikka.
Tilaisuus on avoin kaikille. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita.
Tapahtuman pääviesti on:
Yhdenvertaisuus ei ole mielipide, vaan perusarvo ja sen puolustaminen kuuluu meille kaikille.
Tervetuloa tekemään näkyväksi se, että me kaikki kuulumme tänne.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tipsu BazoulevaUudenmaan Sosialidemokraatit ryPuh:0505448115tipsu.bazouleva@sdp.fi
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