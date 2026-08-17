Uudenmaan elinvoimakeskus

Maanteiden tiealueiden puustoa ja kasvillisuutta hoidetaan syksyn aikana

21.8.2026 13:05:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Uudenmaan elinvoimakeskuksen alueella tehdään syksyn aikana maanteiden tiealueilla puuston ja muun kasvillisuuden hoitotöitä. Töihin kuuluu puuston harvennuksia, vesakon raivausta, puiden hoitoleikkauksia sekä haitallisten vieraslajien torjuntaa. Puustoa poistetaan myös riista-aitojen läheisyydestä sekä kallioleikkausten yhteydestä.

Kuvassa Valtatien 1 ja Kehä II:n eritasoliittymän (Leppäsolmu) ramppi, jossa näkyy autoja ajamassa. Taustalla vehreää maisemaa ja pilvinen taivas.
Turunväylän (vt 1) ja Kehä II:n eritasoliittymä (Leppäsolmu).

 Työt ovat osa maanteiden säännöllistä hoitoa ja kunnossapitoa, joilla huolehditaan tieympäristön turvallisuudesta, toimivuudesta ja viihtyisyydestä.

Puuston hoitotöillä parannetaan tiealueen näkemäolosuhteita, ehkäistään kasvillisuuden aiheuttamia haittoja liikenteelle sekä teiden ja kallioiden rakenteille. Riista-aitojen läheisyydessä tehtävillä toimenpiteillä tuetaan aitojen toimivuutta ja kunnossapitoa. Samalla huolehditaan siitä, että tiealueiden kasvillisuus säilyy elinvoimaisena ja hallittuna myös tulevaisuudessa.

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Puustoa Turunväylän (vt1) ja Kehä II:n eritasoliittymässä.

Osassa kohteista puusto on vuosien aikana kasvaneet tiheäksi. Tällaisilla kohteilla hoitotoimenpiteet voivat paikoin näyttää tavallista voimakkaammilta. Harvennuksissa poistetaan myös huonokuntoisia puita ja parannetaan elinvoimaisten puiden kasvuedellytyksiä.

Puuston poiston lisäksi tiealueilla tehdään vieraslajien torjuntaa ja istutettujen puiden hoitoleikkauksia. Vieraslajien torjunnalla pyritään estämään niiden leviäminen ympäröivään luontoon ja turvaamaan kotoperäisten lajien elinmahdollisuuksia.

Pääkaupunkiseudun maanteiden niittotyöt jatkuvat syyskuun loppupuolelle. Työt voivat aiheuttaa paikallisia muutoksia tiealueiden ilmeeseen sekä ajoittaista häiriötä työn aikana. Hoitotoimenpiteet ovat tärkeä osa turvallisen ja toimivan tieympäristön ylläpitoa.

Avainsanat

teiden kunnossapitoniittotyöuudenmaan elinvoimakeskus

Yhteyshenkilöt

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Kuvat

Kuvassa Valtatien 1 ja Kehä II:n eritasoliittymän (Leppäsolmu) ramppi, jossa näkyy autoja ajamassa. Taustalla vehreää maisemaa ja pilvinen taivas.
Turunväylän (vt 1) ja Kehä II:n eritasoliittymä (Leppäsolmu).
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Puustoa eritasoliittymässä Turunväylällä ja Kehä II:llä. Taustalla meluseinä ja puita.
Puustoa Turunväylän (vt1) ja Kehä II:n eritasoliittymässä.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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