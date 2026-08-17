Maanteiden tiealueiden puustoa ja kasvillisuutta hoidetaan syksyn aikana

Karttapalautekysely valtatien 2 parantamisesta Nummelan ja Karkkilan välillä 17.8.2026 16:09:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinvoimakeskus, Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki suunnittelevat valtatien 2 parantamista Vihdin Nummelan ja Karkkilan välillä. Suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Hankkeen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on edennyt. Nyt avataan karttapalautekysely, jonka kautta yleisöllä on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Kysely on avoinna 17.8.–6.9.2026.