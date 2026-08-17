Maanteiden tiealueiden puustoa ja kasvillisuutta hoidetaan syksyn aikana
21.8.2026 13:05:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Uudenmaan elinvoimakeskuksen alueella tehdään syksyn aikana maanteiden tiealueilla puuston ja muun kasvillisuuden hoitotöitä. Töihin kuuluu puuston harvennuksia, vesakon raivausta, puiden hoitoleikkauksia sekä haitallisten vieraslajien torjuntaa. Puustoa poistetaan myös riista-aitojen läheisyydestä sekä kallioleikkausten yhteydestä.
Työt ovat osa maanteiden säännöllistä hoitoa ja kunnossapitoa, joilla huolehditaan tieympäristön turvallisuudesta, toimivuudesta ja viihtyisyydestä.
Puuston hoitotöillä parannetaan tiealueen näkemäolosuhteita, ehkäistään kasvillisuuden aiheuttamia haittoja liikenteelle sekä teiden ja kallioiden rakenteille. Riista-aitojen läheisyydessä tehtävillä toimenpiteillä tuetaan aitojen toimivuutta ja kunnossapitoa. Samalla huolehditaan siitä, että tiealueiden kasvillisuus säilyy elinvoimaisena ja hallittuna myös tulevaisuudessa.
Osassa kohteista puusto on vuosien aikana kasvaneet tiheäksi. Tällaisilla kohteilla hoitotoimenpiteet voivat paikoin näyttää tavallista voimakkaammilta. Harvennuksissa poistetaan myös huonokuntoisia puita ja parannetaan elinvoimaisten puiden kasvuedellytyksiä.
Puuston poiston lisäksi tiealueilla tehdään vieraslajien torjuntaa ja istutettujen puiden hoitoleikkauksia. Vieraslajien torjunnalla pyritään estämään niiden leviäminen ympäröivään luontoon ja turvaamaan kotoperäisten lajien elinmahdollisuuksia.
Pääkaupunkiseudun maanteiden niittotyöt jatkuvat syyskuun loppupuolelle. Työt voivat aiheuttaa paikallisia muutoksia tiealueiden ilmeeseen sekä ajoittaista häiriötä työn aikana. Hoitotoimenpiteet ovat tärkeä osa turvallisen ja toimivan tieympäristön ylläpitoa.
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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