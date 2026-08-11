Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 25.8. kokouksen ennakkotiedote

Talouden toinen vuosiennuste suunnitellusti ylijäämäinen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esitellään vuoden toinen toiminnan ja talouden ennuste. Tammi–kesäkuun toteuman perusteella toimialan tuloksen arvioidaan olevan tänä vuonna 92,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 37,7 miljoonaa talousarvion tulostavoitetta (54,4 miljoonaa euroa) parempi.

”Olemme onnistuneet tasapainottamaan menokehitystämme. Varaudumme suunnitellulla ylijäämällä rahoituksemme nopeaan tiukentumiseen lähivuosina. Meidän on edelleen lisättävä tuottavuutta ja tarkasteltava kustannusrakennettamme, muuten tuloksemme kääntyy tulevina vuosina selvästi alijäämäiseksi”, kertoo sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin on kasvanut, pelastustoimen kiireellisten tehtävien vasteajat ovat tavoitteen mukaisia ja alle 23-vuotiaiden terapiatakuu toteutuu. Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy sen sijaan vaatii vielä ponnisteluja, jotta pääsemme asettamaamme 14 vuorokauden tavoitteeseen. Parantaaksemme kiireettömän hoidon saatavuutta olemme muun muassa palkanneet 50 uutta lääkäriä.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen valtionrahoitus on vuonna 2026 yhteensä 3 088,0 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:

toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi ja

talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

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