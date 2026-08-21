MTV:n syyskuun kärkitärpit: Pirunpeli, Race Across the World Suomi, Ensitreffit Alttarilla Australia, Vanished, Maxima, Maria Wern, Suomi-kiekon superkausi alkaa
21.8.2026 13:40:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Valta on vaarallista Pirunpelin toisella kaudella, ja Race Across the World Suomi vie kilpailijat halki tarunhohtoisen Aasian. Suursuosikki Australian Ensitreffit alttarilla palaa 13. kaudelle, ja myös Lontoon, New Yorkin ja Salt Lake Cityn täydelliset naiset ovat jälleen draaman keskellä. Alankomaiden hovin käänteistä kertova Maxima ja ranskalaiskomedia Escort Boys saavat jatkoa MTV Katsomossa, ja Dear England nähdään nyt MTV3-kanavalla. Urheilusyksy käynnistyy toden teolla, kun Suomi-kiekon superkausi ja Mestarien liigan uusi kausi käynnistyvät.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Elokuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Race Across the World Suomi
ti 8.9. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Seikkailurealityn kolmannella kaudella tavalliset suomalaiset parivaljakot sukeltavat keskelle tarunhohtoista Aasiaa ja kilpailevat 30 000 euron rahapalkinnosta.
- Tuhansien kilometrien matka tehdään maata ja merta pitkin – ilman lentokoneita, älylaitteita tai luottokortteja. Reitti kulkee henkeäsalpaavissa maisemissa halki Japanin ja Etelä-Korean.
- Tutustu kilpailijoihin täällä!
- MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.
Pirunpeli
ke 16.9. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen selviytymiskilpailu, joka koukutti katsojat ensimmäisellä kaudella yllättävillä ja epäreiluilla käänteillään.
- Sarjan toisella kaudella pelaajat tietävät pelin hengen, mutta pelin kulku yllättää jokaisen.
- Peliä ja pelaajien strategioita kommentoimassa nähdään taas kolmihenkinen, teräväsanainen paneeli, jonka kokoonpanoon liittyy yksi kauden yllätyksistä. Toisen kauden panelistit ja pelaajat julkistetaan tiistaina 25.8.
- Valta on vaarallista! Pirunpeli imaisee katsojat mukaansa matkalle, jossa varmaa on vain epävarmuus.
Jarkko Tammisen maailma
su 20.9. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Jarkko Tammisen maailma jatkuu MTV:llä kolme päivää ennen imitaattori-näyttelijän 50-vuotispäivää, sunnuntaina 20.9.
- Nopeatempoisessa sketsisarjassa viihdytään viihteestä, politiikasta ja urheilusta tuttujen suomalaisten julkisuuden henkilöiden – tai paremminkin heistä tehtyjen imitaatioiden ja parodioiden seurassa.
- Jarkko esittää kauden aikana reilusti yli 50:tä hahmoa, joista uusia hahmoja on peräti 24. Lisäksi jaksoissa vierailee Suomen eturivin näyttelijöitä ja julkisuuden henkilöitä esittämässä joko itseään tai jotakuta toista.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Ensitreffit alttarilla Australia, kausi 13
Ensitreffit alttarilla Australia – dinnerin jälkeen
ti 1.9. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Syyskuun alussa on aika antautua australialaisen rakkausrealityn armoille, kun koukuttava Ensitreffit alttarilla Australia palaa MTV Katsomoon 13. kauden jaksoin.
- Draama jatkuu myös Ensitreffit alttarilla Australia – dinnerin jälkeen -sarjassa, jossa ruoditaan jaksojen tapahtumia, katkeria konflikteja ja järkyttäviä petoksia. Ohjelma paljastaa, mitä illalliskutsuilla todella tapahtui ja mitä katsojilta jäi näkemättä.
- Molempien ohjelmien kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
Ensitreffit alttarilla UK, kausi 8
ke 2.9. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Rohkeat brittisinkut antavat jälleen rakkauden etsinnän ammattilaisten käsiin ja sanovat tuntemattomalle tahdon alttarilla. Kahdeksas tuotantokausi on sarjan kaikkien aikojen pisin, kun parisuhdekokeeseen ryhtyy peräti kahdeksan paria.
- Kausi on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
Escort Boys, kausi 2
ke 2.9. alkaen
MTV Katsomo+
- Ranskalaisen komediasarjan Escort Boysin toinen kausi alkaa puoli vuotta ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen, jolloin nelikko päätti lopettaa seuralaispalvelun ja keskittyä hotellibisnekseen. Ura hotelliyrittäjinä ei kuitenkaan mennyt suunnitelmien mukaan ja rahasta on jälleen pulaa.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Pikkukaupungin murhat, kausi 1
to 3.9. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
- Ylistetyssä tanskalaisessa rikosdraamassa kokenut murhatutkija muuttaa pikkukaupunkiin, kun työ uhkaa viedä häneltä perheen lisäksi myös terveyden. Seesteinen elämä saa kuitenkin odottaa, kun innokas nuori paikallispoliisi kaipaa apua murhatapauksen ratkaisemisessa, eikä Maj malta pysyä jutusta erossa.
- Kausi on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
Maria Wern, kausi 10
pe 4.9. alkaen
MTV Katsomo+
- Maria Wern kollegoineen selvittää 10. kaudella muun muassa näyttelijän dramaattista kuolemaa teatteriharjoituksissa, golfkenttään kytkeytyvää epäiltyä hukkumisonnettomuutta ja pojan mystistä katoamista partioleirillä.
- Suosittu ruotsalainen rikossarja perustuu Anna Janssonin kirjasarjaan taitavasta poliisista, joka asuu ja työskentelee Gotlannin saarella.
- Syyskuussa julkaistaan kauden ensimmäinen osa Neljäs seinä pe 4.9. ja toinen osa Veriside pe 25.9.
The Real Housewives of London, kausi 2
The Real Housewives of London – After Show
ma 7.9. alkaen
MTV Katsomo+
- The Real Housewives of London -sarjan toisella kaudella seurataan jälleen kuutta upeaa naista, jotka elävät luksuselämää kaupungin arvostetuimmilla alueilla.
- MTV Katsomossa nähdään myös The Real Housewives of London After Show, jossa palataan kauden suurimpiin hetkiin.
- Molemmista ohjelmista julkaistaan uusi jakso aina maanantaisin.
Grand Designs – Unelma-asunnot, kausi 22
ma 7.9. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Grand Designs -sarja on saavuttanut 25 vuoden rajapyykin! Kauden avausjaksossa Kevin McCloud on sukeltanut arkistojen kätköihin. Hän esittelee mieleenpainuvimpia rakennusprojekteja sekä selvittää, mitä kohteille kuuluu nyt.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
The Real Housewives of New York City, kausi 16
ke 9.9. alkaen
MTV Katsomo+
- New Yorkin täydelliset naiset palaavat 16. kaudelle. Vanhat ystävyyssuhteet rakoilevat, uusia liittoumia syntyy ja menneisyyden tapahtumat nousevat jälleen pintaan. Mukana ovat Sai De Silva, Erin Lichy, Jessel Taank, Hailey Glassman, Erika Hammond ja Daisy Toye sekä sarjaan paluun tekevä Carole Radziwill.
- Kautta seurataan MTV Katsomossa tuoreeltaan, vain päivä Yhdysvaltojen ensiesityksen jälkeen.
Hercule Poirot, kausi 13
la 12.9. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Yksityisetsivä Hercule Poirot ajautuu klassikkosarjassa mysteerien pyörteisiin ja ratkomaan murhia yhdessä ystävänsä kapteeni Hastingsin ja ylikomisario Jappin kanssa.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Vanished
ti 15.9. alkaen
MTV Katsomo+
- Romanttinen loma muuttuu painajaiseksi, kun Alicen poikaystävä Tom katoaa kesken junamatkan kohti Etelä-Ranskaa. Neliosaisessa mysteeritrillerissä Alice ryhtyy selvittämään Tomin kohtaloa ja paljastaa samalla salaisuuksia miehen menneisyydestä. Pääosissa Kaley Cuoco (Rillit huurussa) ja Sam Claflin (Nälkäpeli).
- Kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
The Real Housewives of Salt Lake City
to 17.9. alkaen
MTV Katsomo+
- Salt Lake Cityn täydelliset naiset palaavat seitsemännelle kaudelle. Pitkäaikaiset ystävyyssuhteet joutuvat koetukselle ja yllättävät ystävyydet sekoittavat pakkaa. Mukana ovat tutut naiset Lisa Barlow, Mary Cosby, Heather Gay, Angie Katsanevas, Meredith Marks, Bronwyn Newport, Whitney Rose ja Britani Bateman.
- Kautta seurataan MTV Katsomossa tuoreeltaan Yhdysvaltojen ensiesityksen jälkeen, yksi jakso viikossa.
Love You to Death
to 17.9. alkaen
MTV Katsomo+
- Kolmiosainen dokumenttisarja pureutuu Munchausen by Proxy -tapauksiin, joissa vanhempi sepittää tai aiheuttaa lapselleen sairauksia ja oireita. Keskiössä ovat Laura ja Matthew, jotka kertovat ensimmäistä kertaa kokemuksistaan ja siitä, millaiset jäljet äidin kaltoinkohtelu on jättänyt heidän elämäänsä.
- Koko sarja julkaistaan kerralla.
Maxima, kausi 2
ma 21.9. alkaen
MTV Katsomo+
- Hollantilainen osittain tositapahtumiin pohjautuva draamasarja saa jatkoa. Kuninkaallisten häiden lähestyessä Maximalle selviää, että asema Alankomaiden kruununprinssin puolisona on paljon haastavampi kuin hän saattoi kuvitellakaan, varsinkin kun omat juuret ovat kaukana Argentiinassa.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Dear England
ma 28.9. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Sub -kanavalla
- Palkittu West End -näytelmä Dear England nähdään nyt televisioversiona. Gareth Southgatena loistaa Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), joka hurmasi yleisön samassa roolissa jo näytelmäversiossa.
- Neliosainen sarja on julkaistu aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
ELOKUVAT JA DOKUMENTIT
Julkkisjuontaja incelin tähtäimessä
to 10.9. alkaen
MTV Katsomo
- Brittiläisen suosikkijuontajan Holly Willoughbyn kaappausta ja murhaa suunnitellut mies jäi kiinni lähinnä hyvällä tuurilla, kun amerikkalaisen pikkukaupungin poliisi toteutti nettirikollisuusoperaatiota sairaassa fetissiryhmässä. Tapauksesta kertovassa dokumentissa ääneen pääsevät tutkijat, poliisit sekä Gavin Plumbin ja muiden vainoajien aiemmat uhrit.
Kultti 764 – lapset jotka haluavat tappaa
ke 16.9. alkaen
Nyt MTV3-kanavalla
- Saatanalliseksi uusnatsikultiksi kuvailtu 764-verkkoyhteisö houkuttelee, manipuloi, kiristää ja pakottaa lapsia ja nuoria käyttämään väkivaltaa itseä ja muita kohtaan. Ruotsalaisdokumentti avaa tämän äärimmäisen julman verkoston toimintaa niin asiantuntijoiden kuin uhrien omaisten kautta.
- Dokumentti on jo aiemmin julkaistu MTV Katsomossa.
Mielensäpahoittajan rakkaustarina
la 26.9. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
- Mielensäpahoittajan rakkaustarina nyt tv-ensi-illassa!
- Ei olisi Mielensäpahoittaja uskonut, että rinnassa voi vielä tuntua kuin ihastuneella pojanklopilla. Toisen sanat, katseet ja kosketus herättävät kauan unohduksissa olleita tuntemuksia. Mielensäpahoittajan pojat ovat epäuskoisia ja suorastaan mustasukkaisia isästään, eivätkä tahdo luottaa Saimin vilpittömyyteen… ettei vain olisi perinnön perässä?
Sydney’s Killer Cop
ke 30.9. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa
- Kaksiosainen true crime -dokumentti avaa Sydneyn gay-yhteisön ympärille sijoittuvan järkyttävän tapauksen. Helmikuussa 2024 poliisi Beau Lamarre-Condon epäillään ampuneen ex-kumppaninsa, tv-juontaja Jesse Bairdin, sekä Luke Daviesin poliisin palvelusaseella. Dokumentti tarkastelee, miten luotetusta poliisista tuli murhaaja, ja sukeltaa pakkomielteiseen julkkisten seuraamiseen sekä harhaiseen ajatteluun, joiden väitetään johtaneen väkivaltaiseen loppuun.
- Kaksiosainen australialaisdokumentti on aiemmin julkaistu MTV Katsomo+ -tilaajille.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
ti 1.9. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Suomi-kiekon superkausi alkaa! Jokerit palaa pääsarjaan yli kymmenen vuoden tauon jälkeen, mutta se on vain yksi alkavan kauden suurista puheenaiheista. Historiallinen Liigan siirtymäkausi nostaa jokaisen runkosarjaottelun merkitystä heti avausillasta alkaen.
- Kaikki Liiga-ottelut ovat katsottavissa suorana ja selostettuna MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. Runkosarja tarjoaa joukkuemäärän kasvusta johtuen yhteensä huimat 544 ottelua, mikä on 64 ottelua edelliskautta enemmän.
- Kiekkoviikon kohokohtana jatkaa myös MTV3-kanavalla nähtävä suora ottelulähetys Hockey Night Perjantai.
- Lue lisää MTV:n Liiga-ohjelmistosta täältä.
Syyskuun Hockey Night Perjantai -lähetykset
Pe 4.9. HIFK–HPK
Pe 18.9. KooKoo–SaiPa
Pe 25.9. Jokerit–TPS
Mestis
pe 11.9. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Kuukauden ottelu MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Katsomossa nähdään kaikki Mestis-kauden ottelut suorana ja selostettuna. Kausi polkaistaan käyntiin 11. syyskuuta täydellä neljän ottelun kierroksella.
- Runkosarjan aikana myös MTV Subilla nähdään kuukausittain yksi Mestiksen huippuottelu. Ensimmäisenä seurataan avauskierroksen Ketterän ja K-Vantaan kohtaamista heti 11. syyskuuta.
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin jääkiekon pääsarjassa vilisee tälläkin kaudella kymmeniä suomalaispelaajia. MTV Katsomossa nähdään noin 2–4 suoraa ottelua viikoittain, joista yksi suomeksi selostettuna. Selostuksista vastaa Teppo Laaksonen.
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Myös Sveitsin liigan runkosarja käynnistyy syyskuussa – vahvan suomalaisedustuksen kera. MTV Katsomossa nähdään noin kaksi suoraa ottelulähetystä viikoittain, joista yksi suomeksi selostettuna. Selostuksista vastaa Julius Sorjonen.
JALKAPALLO
Mestarien liiga
ti 8.9. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kovimmat pelaajat ja joukkueet kohtaavat toisensa jälleen Mestarien liigan kirkkaissa valoissa. Ensimmäinen ottelukierros pelataan 8.–10. syyskuuta.
- MTV Katsomossa nähdään kaikki kauden ottelut. Pitkät koko illan studiolähetykset MTV:n Pöllölaaksosta käynnistyvät jokaisena otteluiltana kello 19 alkaen ja jatkuvat aina puolen yön toiselle puolen.
- Liigavaiheen otteluohjelma arvotaan 27.8., ja MTV välittää arvontalähetyksen suorana.
UEFA Nations League
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- UEFA Nations Leaguen eli Kansojen liigan uusi kausi alkaa syyskuussa. MTV Katsomossa nähdään kauden kaikki ottelut lukuun ottamatta Suomen maajoukkueen tai Valko-Venäjän otteluita.
- Luvassa on huippumaiden kohtaamisia, kuten to 24.9. klo 21.45 Hollanti–Belgia, pe 25.9. klo 21.45 Italia–Belgia ja la 26.9. klo 21.45 Englanti–Espanja
24.–25.9. ensimmäinen ottelupäivä
27.–29.9. toinen ottelupäivä
30.9.–3.10. kolmas ottelupäivä
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italian pääsarja on täydessä vauhdissa. MTV Katsomossa nähdään lähtökohtaisesti kaikki kauden ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Allsvenskan
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Katsomossa nähdään viikoittain kaksi suoraa Ruotsin pääsarjan ottelua suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
to 10.9. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestaruustaisto tiivistyy rallin MM-sarjassa, kun kautta on jäljellä enää kolme kilpailua. Syyskuussa ajetaan Chilen sorateillä 10.–13.9.
- Kaikki erikoiskokeet ja oheisohjelmat ovat katsottavissa suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. Lisäksi ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään MTV3-kanavalla.
EM-ralli
pe 4.9. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Rallin EM-sarjassa on enää kaksi kilpailua jäljellä, ja Teemu Suninen on vahvasti kiinni mestaruudessa. Kauden toiseksi viimeinen kilpailu jaetaan Iso-Britanniassa 4.–6.9. Kaikki erikoiskokeet ovat katsottavissa suorana ja englanniksi selostettuna.
Motocrossin MM-sarja
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Motocrossin MM-sarjassa kisataan syyskuussa kolmesti: 6.9. Turkissa, 13.9. Kiinassa ja 20.9. Australiassa. MTV Katsomossa nähdään jokaisen kisaviikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu noin tunnin mittaisena suorana lähetyksenä.
MUU URHEILU
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Syyskuun tenniskattaus tarjoillaan Aasiasta. MTV Katsomon lähetyksissä pyritään seuraamaan myös suomalaisten otteita mahdollisuuksien mukaan niin kaksin- kuin nelinpeleissäkin.
Syyskuun turnaukset:
23.–29.9. ATP 250: Hangzhou
23.–29.9. ATP 250: Chengdu
30.9.–6.10. ATP 500: Tokio
30.9–6.10. ATP 500: Peking
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Mikä on tarua ja mikä totta? Jarkko Tammisen maailma palaa MTV:lle uusin jaksoin ja hahmoin!21.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Jarkko Tammisen maailma jatkuu MTV:llä kolme päivää ennen imitaattori-näyttelijän 50-vuotispäivää, sunnuntaina 20.9. Uudella kaudella nähdään reilusti yli 50 hahmoa, joista uusia ovat muun muassa Joona Hellmanin, Niko Saarisen, Timo Jutilan ja Pekka Strangin hahmot.
Suomi-kiekon superkausi alkaa 1.9. – poimi talteen MTV:n ohjelmisto13.8.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Liigan historiallinen siirtymäkausi nostaa panoksia niin Liigassa kuin Mestiksessä. MTV Katsomossa nähdään kauden kaikki ottelut, ja Hockey Night Perjantai sytyttää jälleen viikonloppuun MTV3-kanavalla.
Kummien Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti kokoaa ke 9.9. yhteen huippuartistit ja koko Suomen – mukana muun muassa KUUMAA ja Emma & Matilda, Käärijä & SANNI, Elastinen, Komiat ja Ares13.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Yksi Suomen tunnetuimmista hyväntekeväisyyskonserteista, Lastenklinikoiden Kummien Elämä Lapselle, nähdään ke 9.9. suorana lähetyksenä klo 20-22 Turun Logomosta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Konsertti kokoaa yhteen kotimaan kirkkaimmat tähdet ja tärkeän yhteisen tehtävän: lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tukemisen koko Suomessa.
Tässä he ovat: Tanssii Tähtien Kanssa -syksyn 2026 upeat tanssiparit!6.8.2026 14:45:00 EEST | Tiedote
Tanssii Tähtien Kanssa käynnistyy MTV:llä sunnuntaina 30.8. uusien upeiden tähtiparien voimin. Esittelyjaksossa paljastuu myös, kenet Ernest Lawson saa juontajaparikseen Suomen suurimman ja säihkyvimmän show’n 19. kaudella. Sunnuntaista 6.9. lähtien katsojia hellitään toinen toistaan näyttävämmillä tanssiesityksillä ja uudistuneen TTK-orkesterin sulosoinnuilla.
Kaikkien aikojen comeback on täällä – Big Brother Suomi palaa kotiin!3.8.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Maailman suurin realityohjelma, ikoninen Big Brother, aloittaa uuden aikakautensa MTV:llä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme