MTV:n syyskuun kärkitärpit: Pirunpeli, Race Across the World Suomi, Ensitreffit Alttarilla Australia, Vanished, Maxima, Maria Wern, Suomi-kiekon superkausi alkaa

Valta on vaarallista Pirunpelin toisella kaudella, ja Race Across the World Suomi vie kilpailijat halki tarunhohtoisen Aasian. Suursuosikki Australian Ensitreffit alttarilla palaa 13. kaudelle, ja myös Lontoon, New Yorkin ja Salt Lake Cityn täydelliset naiset ovat jälleen draaman keskellä. Alankomaiden hovin käänteistä kertova Maxima ja ranskalaiskomedia Escort Boys saavat jatkoa MTV Katsomossa, ja Dear England nähdään nyt MTV3-kanavalla. Urheilusyksy käynnistyy toden teolla, kun Suomi-kiekon superkausi ja Mestarien liigan uusi kausi käynnistyvät.

MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.

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