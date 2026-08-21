Uusi Move!-malli vahvistaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä lasten liikkumisen edistämisessä
21.8.2026 14:09:01 EEST | Oma Häme | Uutinen
Lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kanta-Hämeessä tähän tarpeeseen on vastattu niin, että hyvinvointialue ja osa alueen kunnista ovat yhteistyössä luoneet toimintamallin, jonka tavoitteena on hyödyntää 5. ja 8. luokilla tehtävien Move-mittausten tuloksia nykyistä systemaattisemmin kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa.
Uuden mallin avulla käytäntöjä yhdenmukaistetaan ja yhteistyötä vahvistetaan, jotta Move-mittausten tarjoamaa tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen tukena.
Yhteistyön kehittämiselle on selkeä tarve. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan vain puolet 4. ja 5. luokan pojista ja runsas kolmannes tytöistä liikkui vähintään tunnin päivässä viikon jokaisena päivänä. 8. ja 9. luokilla osuudet olivat vielä pienemmät: pojista näin ilmoitti kolmannes ja tytöistä vain joka viides.
Tulokset osoittavat, että osa lapsista ja nuorista liikkuu edelleen terveytensä kannalta liian vähän, mikä korostaa yhteisten toimintatapojen ja varhaisen tuen merkitystä.
Move!-mittaukset kertovat fyysisestä toimintakyvystä
Move!-mittauksessa arvioidaan oppilaan fyysistä toimintakykyä erilaisten liikettä, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta mittaavien tehtävien avulla. Mittausten perusteella oppilas saa tuloksen, joka kuvaa hänen fyysisen toimintakykynsä tasoa suhteessa arjessa jaksamiseen ja hyvinvointiin. Mittaukset toteutetaan 5. ja 8. luokan oppilaille kaikkialla Suomessa.
Elo-syyskuussa osana koulupäivää toteutettavat mittaukset tarjoavat arvokasta tietoa niin oppilaille itselleen kuin myös kouluille ja kouluterveydenhuollolle. Tavoitteena on ennen kaikkea tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kannustaa liikkumaan.
– Move!-mittaukset antavat tärkeää tietoa arjessa tarvittavasta fyysisestä toimintakyvystä, mutta niiden keskeisin tehtävä on kannustaa oppilasta huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, toteaa Minna Mäki, Lopen yhtenäiskoulun luokanopettaja.
Tuki terveystarkastuksiin – tulokset keskustelun pohjana
Move!-mittaustuloksia voidaan hyödyntää myös kouluterveydenhuollossa, mikäli huoltaja antaa siihen luvan. Huoltajalta pyydetään suostumus lukuvuoden alussa joko Wilman kautta tai paperisella lomakkeella. Suostumuksen antamisen jälkeen jälkeen mittaustulokset toimivat osana laajaa terveystarkastusta, jossa tarkastellaan lapsen tai nuoren hyvinvointia monipuolisesti.
Fyysisen terveyden lisäksi tarkastuksissa käsitellään muun muassa psyykkistä vointia, arjen jaksamista ja oppimista, ja liikkuminen sekä fyysinen toimintakyky ovat tässä kokonaisuudessa keskeisessä roolissa.
– Move!-tulokset tarjoavat hyvän lähtökohdan keskustelulle liikuntatottumuksista, arjesta ja jaksamisesta. Ne auttavat tekemään näkyväksi asioita, joista voi muuten olla vaikea puhua, kertoo Tuula Henriksson, Riihimäen Eteläisen ja Herajoen koulun kouluterveydenhoitaja.
Jos oppilaan tulokset jäävät alle tavoitetason, asia otetaan puheeksi yhdessä oppilaan ja perheen kanssa, ja keskustelussa etsitään yhdessä keinoja hyvinvoinnin tukemiseen. Oppilasta voidaan kannustaa löytämään itselleen mieluisia tapoja liikkua, ja tarvittaessa ohjata erilaisten harrastusten pariin. Kunnat, järjestöt ja urheiluseurat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja aktiiviseen arkeen.
Yhteistyö keskeisessä roolissa
Lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koulun, terveydenhuollon ja muiden toimijoiden välillä. Kanta-Hämeessä yhteistyötä on kehitetty yhteisen toimintamallin avulla, jotta Move!-mittaustulokset siirtyvät sujuvasti liikunnanopettajilta kouluterveydenhuoltoon.
– Toimiva yhteistyö perustuu selkeään työnjakoon ja aikataulujen yhteensovittamiseen. Kun tieto kulkee sujuvasti, pystymme tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia entistä paremmin, toteaa Niina Heikkilä, opetuspalveluiden asiantuntija Hämeenlinnasta.
Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen ja kannustuksen liikkumiseen – omista lähtökohdistaan käsin.
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Yhteyshenkilöt
Minna RitakorpiAsiantuntija, hyte-toimintaPuh:040 631 5197minna.ritakorpi@omahame.fi
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