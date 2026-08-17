"Menestys herättää usein kateutta” – uusi dekkari sijoittuu suomenruotsalaiseen kirjallisuusmaailmaan
25.8.2026 14:34:34 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote
Kuinka vaaralliseksi kilpailu voi äityä pienissä kirjallisuuspiireissä? Anne Hietasen ja Michaela von Kügelgenin uudessa jännitysromaanissa Viimeinen piste murha tapahtuu Helsingin kirjamessujen aikana. Kohteliaan ja hienotunteisen kulttuurikuplan sisältä paljastuu klaustrofobinen maailma, jota hallitsevat kilpailu, kateus ja hyvä veli -verkostot. Teos aloittaa uuden Koski & Fors -rikossarjan ja esittelee uuden Helsinki grey -genren.
On viihtyisämpiäkin paikkoja kuin marraskuinen Helsinki, mutta dekkarin tapahtumapaikaksi parempaa saa hakea. Tekijät kutsuvat genreään nimellä Helsinki grey: se ei ole aivan nordic noiria, mutta siinä on enemmän ruutia kuin cozy crimessa. Hietasen ja von Kügelgenin uudessa rikossarjassa rikoksia ratkovat poliisi Philip Koski ja kulttuuritoimittaja Tilde Fors.
Helsingin kirjamessujen aikana arvostettu kirjailija David Berglund löydetään kuolleena satama-altaasta samana päivänä, jona hänen oli määrä vastaanottaa merkittävä palkinto uudesta romaanistaan. Hänen vaimonsa Aurora odottaa heidän ensimmäistä lastaan, ja hetkessä perheidylli on murskana.
Tapausta tutkii entinen jääkiekkoammattilainen ja Helsingin poliisin tuore tulokas Philip Koski. Samaan aikaan Davidin viimeisen haastattelun tehnyt kulttuuritoimittaja Tilde Fors alkaa selvittää kirjailijan elämää. Jäljet johtavat suomenruotsalaiseen kirjallisuusmaailmaan, jossa kytee kateutta ja vaarallista kilpailua.
Kirjassa suomenruotsalaisen kirjallisuuskentän kilpailua kuvataan suorasukaisesti:
”Kilpailemme samoista apurahoista, ja markkinat ovat Suomessa pienet. Menestys herättää yleensä kateutta.”
”Tarkoitatko, että hän oli epäsuosittu kollegojensa keskuudessa?”
”Kuten sanoin, ruotsinkielisessä Suomessa menestyjille on rajallisesti liikkumavaraa. Meillä on tilaa vain tietylle määrälle menestysteoksia, ja jos joku aiempi suosikki tulee tiputetuksi valtaistuimelta, hän saattaa hermostua.”
Anne Hietanen (s. 1974) on kirjallisuustieteilijä ja Svenska Ylen kulttuuritoimittaja. Hietanen on tehnyt niin aamuradiota, podcasteja kuin kulttuuriohjelmia. Viimeinen piste on hänen kaunokirjallinen esikoisteoksensa.
Michaela ”Kugge” von Kügelgen (s. 1986) on kirjailija ja toimittaja. Hänen saaristoon sijoittuvasta Villa Hilda -feelgood-sarjastaan tuli kansainvälinen menestys vuonna 2025. Sarjan ensimmäinen osa on saatavilla jo kahdeksalla kielellä, ja siitä suunnitellaan televisiosarjaa. Koski & Fors -sarjan myötä von Kügelgen siirtyy nyt uuden genren pariin.
Viimeinen piste ilmestyy 26.8. Teoksen on suomentanut Annamari Typpö.
PDF-tiedustelut, arvostelukappaleet ja kirjailijoiden yhteystiedot: Susanna Sucksdorff.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maja-Stina AnderssonLisätiedot ja haastattelupyynnötPuh:0503691030maja-stina.andersson@sets.fi
Susanna SucksdorffTuottajaPuh:0505746966susanna.sucksdorff@sets.fi
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