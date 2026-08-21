Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Siltojen korjaustyöt alkavat valtatiellä 1 Kaarinassa ja Turun kehätiellä Raisiossa

21.8.2026 14:39:59 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Kaarinan Piikkiössä valtatiellä 1 (E18) Vehkamäen ylikulkusiltojen ja Raisiossa Turun kehätiellä (kantatie 40) Hoikkalan alikulkukäytävien korjaustyöt. Valmistelevat työt ovat Vehkamäen ylikulkusillalla alkaneet tällä viikolla (viikko 34) ja Hoikkalan alikulkukäytävillä valmistelevat työt alkavat ensi viikolla (viikko 35). Työt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Vasemmalla Vehkamäen ylikulkusillat Kaarinassa, oikealla Hoikkalan alikulkukäytävät Raisiossa.
Vasemmalla Vehkamäen ylikulkusillat Kaarinassa, oikealla Hoikkalan alikulkukäytävät Raisiossa.

Vehkamäen ylikulkusillat Kaarinassa valtatiellä 1 (E18)

Vehkamäen ylikulkusilloilla siltojen liikuntasaumalaitteet uusitaan massaliikuntasaumoiksi ja sillan päällystettä uusitaan. Työt käynnistyvät tällä viikolla ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne silloilla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle ja nopeusrajoitus alennetaan 60 kilometriin tunnissa. Töiden aikana kannattaa varautua matkan viivästyksiin ja varata riittävästi matka-aikaa tai valita mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen ajoreitti.

Vehkamäen ylikulkusillat Google Mapsissa

Hoikkalan alikulkukäytävät Raisiossa Turun kehätiellä (kantatie 40)

Hoikkalan alikulkukäytävien korjauksessa siltojen reunapalkit uusitaan, siipimuurit ja valoaukon seinäelementtien sivupinnat ruiskubetonoidaan uudelleen ja siltojen pintarakenteet uusitaan. Työt käynnistyvät ensi viikolla ja valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Ajoneuvoliikenne silloilla rajoitetaan kahdelle kaistalle rakennustöiden ajaksi ja kaistojen leveyttä joudutaan kaventamaan. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla alennetaan 50 kilometriin tunnissa. Eritasoliittymien ramppien kulku pystytään urakan ajan pitämään auki, mutta liittyvien ja erkanevien kaistojen pituuksia joudutaan lyhentämään. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää.

Alikulkukäytävien jalankulku- ja pyöräilyliikenne katkaistaan töiden ajaksi aina maanantaista klo 7.00 torstaihin klo 17.00 saakka. Muina aikoina kulku alikulun kautta on mahdollista. Katkon aikana kevyen liikenteen tulee kiertää työmaa Vesilaitoksentien tai Allastien kautta.

Hoikkalan alikulkukäytävät Google Mapsissa

Varovaisuutta työmaiden kohdalla

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaiden kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja silloilla työskennellään samanaikaisesti. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille ja muille tielläliikkujille.

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Oteran Oy.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 0295 027 041
  • Oteran Oy: työmaapäällikkö Riku Vanhanen, p. 040 573 2813

Avainsanat

siltatyötkaarinaraisio

Kuvat

Ylikulkusilta.
Vehkamäen ylikulkusillat Kaarinassa.
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Alikulkukäytävät kuvattuna kadulta.
Hoikkalan alikulkukäytävät Raisiossa.
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