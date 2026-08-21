Siltojen korjaustyöt alkavat valtatiellä 1 Kaarinassa ja Turun kehätiellä Raisiossa

Vehkamäen ylikulkusillat Kaarinassa valtatiellä 1 (E18)

Vehkamäen ylikulkusilloilla siltojen liikuntasaumalaitteet uusitaan massaliikuntasaumoiksi ja sillan päällystettä uusitaan. Työt käynnistyvät tällä viikolla ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne silloilla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle ja nopeusrajoitus alennetaan 60 kilometriin tunnissa. Töiden aikana kannattaa varautua matkan viivästyksiin ja varata riittävästi matka-aikaa tai valita mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen ajoreitti.

Vehkamäen ylikulkusillat Google Mapsissa

Hoikkalan alikulkukäytävät Raisiossa Turun kehätiellä (kantatie 40)

Hoikkalan alikulkukäytävien korjauksessa siltojen reunapalkit uusitaan, siipimuurit ja valoaukon seinäelementtien sivupinnat ruiskubetonoidaan uudelleen ja siltojen pintarakenteet uusitaan. Työt käynnistyvät ensi viikolla ja valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Ajoneuvoliikenne silloilla rajoitetaan kahdelle kaistalle rakennustöiden ajaksi ja kaistojen leveyttä joudutaan kaventamaan. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla alennetaan 50 kilometriin tunnissa. Eritasoliittymien ramppien kulku pystytään urakan ajan pitämään auki, mutta liittyvien ja erkanevien kaistojen pituuksia joudutaan lyhentämään. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää.

Alikulkukäytävien jalankulku- ja pyöräilyliikenne katkaistaan töiden ajaksi aina maanantaista klo 7.00 torstaihin klo 17.00 saakka. Muina aikoina kulku alikulun kautta on mahdollista. Katkon aikana kevyen liikenteen tulee kiertää työmaa Vesilaitoksentien tai Allastien kautta.

Hoikkalan alikulkukäytävät Google Mapsissa

Varovaisuutta työmaiden kohdalla

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaiden kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja silloilla työskennellään samanaikaisesti. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille ja muille tielläliikkujille.

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Oteran Oy.

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