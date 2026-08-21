Raaseporissa Fiskarin tunnelin liikenne palautetaan kiertotielle 24.8.
21.8.2026 15:05:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Fiskarin tunneliremontti jatkuu Raaseporissa. Liikenne palautetaan maanantaina 24.8. samalle kiertotielle, joka oli käytössä aiemmin kesällä.
Liikennejärjestelyt toteutetaan maanantain 24.8. aikana. Kiertotiellä on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus, ja liikennettä ohjataan aikaohjatuilla liikennevaloilla.
Ajoneuvoliikenne on kulkenut tunnelin kautta 12.8. alkaen, kun tunnelin vieressä sijaitseva kiertotie suljettiin väliaikaisesti kallion rakoilun vuoksi. Nyt kallion irtolohkareiden rusnaus on tehty ja kiertotie voidaan ottaa uudelleen liikenteen käyttöön tunnelin saneeraustöiden jatkuessa.
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Yhteyshenkilöt
Timo Repo, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
puh. +358 400 415 109
timo.repo@elinvoimakeskus.fi
Henna Pakarinen, Uudenmaan elinvoimakeskus
puh. +358 295 021 146
henna.pakarinen@elinvoimakeskus.fi
Tuomas Laamanen, Skanska Oy
puh. +358 40 869 9704
tuomas.laamanen@skanska.fi
Markus Toivanen, Welado Oy
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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