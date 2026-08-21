Uudenmaan elinvoimakeskus

Raaseporissa Fiskarin tunnelin liikenne palautetaan kiertotielle 24.8.

21.8.2026 15:05:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Fiskarin tunneliremontti jatkuu Raaseporissa. Liikenne palautetaan maanantaina 24.8. samalle kiertotielle, joka oli käytössä aiemmin kesällä.

Fiskarin tunnelin eteläpääty nähdään osittain puiden ympäröimänä, tiellä on liikennemerkki.
Fiskarin tunnelin eteläpääty.

Liikennejärjestelyt toteutetaan maanantain 24.8. aikana. Kiertotiellä on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus, ja liikennettä ohjataan aikaohjatuilla liikennevaloilla. 

Ajoneuvoliikenne on kulkenut tunnelin kautta 12.8. alkaen, kun tunnelin vieressä sijaitseva kiertotie suljettiin väliaikaisesti kallion rakoilun vuoksi. Nyt kallion irtolohkareiden rusnaus on tehty ja kiertotie voidaan ottaa uudelleen liikenteen käyttöön tunnelin saneeraustöiden jatkuessa.

Kartta%20esitt%E4%E4%20Fiskarin%20tunnelin%20varareitin%2C%20joka%20kulkee%20jokivartta%20pitkin.%20Reitti%20on%20merkitty%20liikennevaloilla.
Fiskarin tunnelin varareitti.

Avainsanat

fiskarin tunneliraasepori

Yhteyshenkilöt

Timo Repo, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus

puh. +358 400 415 109

timo.repo@elinvoimakeskus.fi



Henna Pakarinen, Uudenmaan elinvoimakeskus

puh. +358 295 021 146

henna.pakarinen@elinvoimakeskus.fi



Tuomas Laamanen, Skanska Oy

puh. +358 40 869 9704

tuomas.laamanen@skanska.fi



Markus Toivanen, Welado Oy

puh. +358 40 511 6677

markus.toivanen@welado.fi

Kuvat

Fiskarin tunnelin eteläpääty nähdään osittain puiden ympäröimänä, tiellä on liikennemerkki.
Fiskarin tunnelin eteläpääty.
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Kartta esittää Fiskarin tunnelin varareitin, joka kulkee jokivartta pitkin. Reitti on merkitty liikennevaloilla.
Fiskarin tunnelin varareitti.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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