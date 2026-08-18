Suomen tavoitteena kolmas EM-kulta
21.8.2026 15:58:04 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa lauantaina kotikentällään EM-kullasta. Vantaan Myyrmäen jalkapallostadionilla Suomen vastustajaksi asettuu vahvana pidetty Saksa.
Suomi eteni EM-loppuotteluun puhtaalla pelillä voittamalla kaikki alkusarjan ottelunsa. Kesällä 2025 Suomen naiset kukistivat ensin Saksan 21–7 ja voittivat Iso-Britannian jatkoajalle venyneessä trillerissä 6–3. Tämän vuoden toukokuussa suomalaiset kaatoivat vielä hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan Zaragozassa lukemin 31–13.
Suomi lähtee lauantain peliin ennakkosuosikkina, mutta päävalmentaja Sumu Juppo ei sorru aliarvioimaan vastustajaa:
"Saksa pelasi tosi vahvan ottelun Iso-Britaniaa vastaan toukokuussa. He ovat todella hyvin valmennettu joukkue ja toteutus kentällä on todella hyvää. Meidän osalta tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää myös itse pystyä pelaamaan erittäin kurinalaisesti. Onnistuimme voittamaan Saksan EM-sarjan ensimmäisessä ottelussa, mutta paljon on pelillisesti muuttunut tuosta ottelusta. Odotan, että ottelusta tulee kahden tosi hyvin omia pelisuunnitelmia toteuttavan joukkueen tiukka kamppailu. "
Suomen joukkue on käynyt EM-sarjan aikana läpi hallittua sukupolvenvaihdosta, ja lauantaina Myyrmäen stadionille astelevasta joukkueesta yli puolet on syntynyt 2000-luvulla. Muutos näkyy myös pelinrakentajan paikalla: edellisessä Saksa-ottelussa Suomen hyökkäystä johti 42-vuotias Lea Kaszas, kun lauantaina pelinrakentajan tehtävät ottaa 22-vuotias Pinja Lepistö.
”Emme matkusta Suomeen vain osallistumaan”
Saksalaiset hävisivät EM-sarjan avausottelunsa Suomelle keväällä 2025, mutta osoittivat potentiaalinsa kukistamalla elokuussa 2025 hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan Bonnissa pelatussa ottelussa 22–7. Ratkaisevan askeleen kohti loppuottelua saksalaiset ottivat toukokuussa 2026 voittamalla Iso-Britannian vierasottelussa Coventryssä lukemin 26–6.
Saksan päävalmentaja Sebastian Ayernschmalz lähtee lauantain loppuotteluun luottavaisena ja uskoo joukkueensa vahvuuksiin:
”Loppuottelu Suomessa on meille intensiivisen EM-sarjan huipentuma. Lähdemme otteluun suurella itseluottamuksella. Tässä joukkueessa on valtavasti potentiaalia, ja olemme viime viikkojen ja kuukausien aikana nähneet, millaista laatua ja luonnetta joukkueellamme on. Olemme valmistautuneet hyvin, tunnemme vahvuutemme ja jätämme lauantaina kentälle kaikkemme.”
”Kunnioitamme Suomea, mutta emme matkusta Suomeen vain osallistumaan. Matkustamme Suomeen voittaaksemme tämän loppuottelun”
Suomen 39. maaottelu
Suomen naiset ovat kohdanneet Saksan historiassaan yhteensä viisi kertaa. Neljä otteluista on päättynyt Suomen voittoon, ja ainoa tappio tuli vuonna 2011 harjoitusottelussa. Kaikkiaan Suomen naisten maajoukkue on pelannut vuodesta 2008 lähtien 38 maaottelua, joista se on voittanut 28.
Suomi on Euroopan menestynein jenkkifutismaa niin miesten kuin naistenkin tasolla. Suomen naiset ovat voittaneet kolmesta tähän mennessä pelatusta EM-turnauksesta kaksi mestaruutta. Vuoden 2023 EM-kilpailuista tuliaisina oli pronssia. MM-kisoista Suomen naiset ovat saavuttaneet kaksi pronssimitalia, joista tuoreimman Vantaan vuoden 2022 kotikisoissa.
- Tapahtuma: Amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-loppuottelu
- Aika: Lauantai 22.8.2026 klo 18:00, portit avataan tuntia ennen kickoffia
- Paikka: Myyrmäen jalkapallostadion, Vantaa
Ottelu on seurattavissa vapaasti katsottavana Ruutu-palvelussa
Median edustajien akkreditointi: EM-loppuottelu, naiset 2026
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Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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