Pienenkin työn pitää kannattaa – suojaosat on palautettava

Millainen yhteisöllinen paikka Jyväskylään tarvitaan? Diakonissalaitos käynnistää D-aseman suunnittelun yhdessä kaupunkilaisten kanssa 26.6.2026 07:36:04 EEST | Tiedote

Yksinäisyys, mielenterveyshuoli ja eriarvoistuminen koskettavat yhä useampaa jyväskyläläistä. Siksi Diakonissalaitos suunnittelee kaupunkiin paikkaa kohtaamiselle ja yhdessä tekemiselle. Toiminnan sisältö ja suunta rakennetaan alusta alkaen yhdessä jyväskyläläisten kanssa.