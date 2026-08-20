Pienenkin työn pitää kannattaa – suojaosat on palautettava
21.8.2026 16:39:24 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote
Tuore vertaisarvioitu tutkimus osoittaa, että suojaosat lisäsivät merkittävästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Tutkimuksessa ei havaittu, että suojaosat olisivat heikentäneet kokoaikatyöhön siirtymistä. Diakonissalaitoksen mukaan tulos nostaa esiin laajemman kysymyksen siitä, tekeekö suomalainen sosiaaliturva pienistäkin askelista kohti työelämää kannattavia ja ennakoitavia.
”Kun suojaosa poistettiin, jouduin epävarmuuteen. Olin epävarma siitä, meneekö talouteni pilalle sen takia, jos teen pienenkin työkeikan. Aiemmin ei tarvinnut miettiä, otanko työkeikkoja vastaan, vaan se oli itsestäänselvyys”, kertoo Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnassa mukana oleva tamperelainen Eetu, 24.
Diakonissalaitoksen palveluissa suojaosien poistamisen vaikutukset näkyvät konkreettisesti. Osa ihmisistä on vähentänyt pienimuotoista työntekoa tai jättänyt työkeikkoja vastaanottamatta, koska niiden vaikutusta omaan toimeentuloon on ollut vaikea ennakoida. Omaa polkuaan työelämään etsivä Eetu on yksi heistä.
Diakonissalaitoksen työssä kohdataan vuosittain suuri joukko nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, täsmätyökykyisiä tai muuten muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. Monelle heistä työelämään kiinnittyminen tapahtuu vähitellen: yksittäisen työvuoron, lyhyen keikan tai muutaman tunnin viikkotyön kautta.
Suojaosien merkitys korostuu juuri tällaisissa tilanteissa. Diakonissalaitoksen mukaan järjestelmän pitäisi tehdä pienistäkin askelista mahdollisia ja ennakoitavia.
”Sosiaaliturvan pitäisi rakentaa siltoja eteenpäin, ei tehdä pienistäkin muutoksista ihmisen elämässä taloudellisesti riskialttiita. Erityisen tärkeää tämä on niiden ihmisten kohdalla, joiden mahdollisuudet työelämään eivät avaudu kerralla vaan askel kerrallaan. Yhteiskunnan järjestelmien pitäisi vahvistaa ihmisen toimijuutta ja mahdollisuutta päästä eteenpäin”, sanoo Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Elina Juntunen.
Tutkimuksen kausaalinen tarkastelu perustuu asumistuen suojaosaan. Tutkijoiden mukaan tulokset antavat kuitenkin vahvaa näyttöä myös työttömyysturvan suojaosan työntekoa lisäävästä vaikutuksesta.
Diakonissalaitos katsoo, että pienenkin työn vastaanottamisen on oltava taloudellisesti kannattavaa ja sen vaikutusten ihmisen toimeentuloon ennakoitavia. Siksi työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosat tulisi palauttaa.
Diakonissalaitoksen varsinainen kannanotto perusteluineen ja asiantuntijakommentteineen julkaistaan tiedotteen yhteydessä.
Toimitusjohtaja Elina Juntunen ja Vamoksen toiminnassa mukana oleva 24-vuotias Eetu ovat käytettävissä median haastattelua varten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)
Miinukka Tuominen-HakoilaVaikuttamistyön päällikköPuh:+358 40 705 8256miinukka.tuominen-hakoila@diakonissalaitos.fi
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Diakonissalaitos tekee työtä ihmisarvoisen elämän puolesta
Diakonissalaitos tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan avulla tuetaan kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia. Säätiön omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Lisäksi Diakonissalaitos on mukana koulutustoiminnassa. Yhdessä säätiökonsernin eri toimialat rakentavat oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Diakonissalaitos on vastuullinen työpaikka 3 400 ammattilaiselle, jotka tekevät työtä sydän mukana. Kaiken toiminnan keskiössä on ihminen.
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