Syksyn vaikuttavin bisneskirja: Kovat opit menestysyritys Ideanin perustajilta

”Kovat opit kertoo rehellisesti ja kaunistelematta, mitä kansainvälinen läpimurto vaatii. Juuri tällaista inspiraatiota me kaipaamme. Muistutus siitä, että Suomesta voi ja pitää tulla maailman parasta.” Marco Mäkinen, partneri, TBWA\Helsinki

Kovat opit on kertomus siitä, miten kaksi tavallista suomalaista – ilman ”oikeaa” taustaa tai sankarimyyttiä – rakentaa digimuotoilualan kasvuyrityksen Ideanin. Menestystarina johtaa lopulta toimialan historiallisimpaan yrityskauppaan.

Tarina kulkee Härmästä Piilaaksoon, Pariisista Shanghaihin, Jyväskylästä New Yorkiin ja Teksasista Tampereelle. Ensimmäisessä osassa tehdään isoja virheitä, liki itsetuhoisia päätöksiä – otetaan turpiin oikein olan takaa.

Toisessa osassa yksi yrityksen perustajista muuttaa Piilaaksoon, Idean nousee maailmanluokan asemaan, ja sen asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Apple, IBM, Amazon, HP, Nike ja monet muut.

Kolmannessa osassa kerrotaan mitä tapahtuu sen jälkeen, kun yritys on myyty ja palkinto sinnikkäästä uurastamisesta korjattu. Mitä menestys muuttaa ja mitä se ei muuta?

Kirjan jokainen luku päättyy konkreettisiin arjen ohjeisiin. Ne johdattavat kysymään oikeita kysymyksiä ja tekemään päätöksiä, joilla säästää aikaa ja välttää turhaa sekoilua. Kirjan on toimittanut Jukka Hartikainen.

Risto Lähdesmäki on Ideanin perustajia ja toimitusjohtaja. Hän on yrittäjä ja utelias sijoittaja, joka etsii kädet savessa seuraavaa isoa ideaa tekoälyn, kasvun ja ihmisyyden risteyksestä.

Mikko-Pekka Hanski on Ideanin perustajia. Nykyään hän toimii sijoittajana ja kulttuurilähettiläänä Ukrainassa.

Kovat opit — Tarina IDEANista, kansainvälisestä kasvusta ja ystävyydestä ilmestyy 3.9.2026, myös e- ja äänikirjana.

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