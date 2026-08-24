​​HOK-Elannon puolivuosikatsaus 2026: Asiakasomistajien määrä kasvaa edelleen, palveluverkosto uudistuu​

Asiakasomistajuus vahvisti asemaansa HOK-Elannon toimialueella myös alkuvuonna 2026. Kesäkuun lopussa HOK-Elannolla oli lähes 730 000 asiakasomistajaa, ja lähes 90 prosenttia alueen kotitalouksista kuuluu jo asiakasomistajatalouksiin. Erityisesti nuoret aikuiset löysivät asiakasomistajuuden, sillä uusista liittyneistä yli puolet oli alle 35-vuotiaita. Asiakasomistajille maksettiin alkuvuoden aikana Bonuksia ja maksutapaetua yhteensä 48,2 miljoonaa euroa.

– Asiakasomistajuuden vahva kasvu kertoo siitä, että asiakkaat kokevat omistajuuden tuovan arkeen konkreettista hyötyä. Bonus, edut ja kattava palveluverkosto korostuvat erityisesti aikana, jolloin hintatietoisuus ja sujuva arki ovat monelle entistä tärkeämpiä,

HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen sanoo.





Uusia avauksia eri puolilla toimialuetta



HOK-Elanto jatkoi alkuvuonna palveluverkostonsa uudistamista vastatakseen alueen kasvuun ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tammi–kesäkuussa HOK-Elanto investoi palveluverkostonsa kehittämiseen 81,6 miljoonaa euroa, mikä on 12,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.



Alkuvuoden aikana palveluverkosto vahvistui useilla uusilla avauksilla ja uudistuksilla eri puolilla toiminta-aluetta. Vantaan Varistoon avattiin uusi ympäri vuorokauden palveleva S-market ja Helsingin Vuosaareen uusi 24 h Alepa.

Myös useita myymälöitä uudistettiin. Uuden ilmeen saivat S-market Martinlaakso, Alepa Munkkiniemi, Alepa Pohjois-Haaga, Alepa Kivistö sekä Alepa Porvoonkatu.

Parhaillaan rakenteilla ovat loppuvuodesta 2026 avautuva Prisma Tuusula sekä Prismakeskus Espoon keskukseen. Helsingissä käynnistyi S-market Vartioharjun rakentaminen. Lisäksi uusia S-marketteja rakennetaan parhaillaan Espoon Otaniemeen ja Järvenpään Peltolaan.

Ruoan verkkokauppa jatkoi alkuvuonna vahvaa kasvuaan. S-kaupat-sovelluksen kautta tehtyjen pikatoimitusten määrä kasvoi 48 prosenttia vuodentakaisesta, ja tilauksia tehtiin alkuvuoden aikana noin 100 000. Kasvun myötä robokuljetukset laajenivat kevään aikana yli 15 uuteen Alepaan pääkaupunkiseudulla.

Myös ravintolaliiketoiminnassa tehtiin alkuvuonna useita uudistuksia. Uuden ilmeen saivat Oluthuone Rotterdam sekä ravintola Belge, joka muutti uusiin tiloihin Helsingin Keskuskadulle. Lisäksi HOK-Elanto avasi premium-tason kana-annoksiin keskittyvän Pretty Boy -ravintolan kauppakeskus Jumboon.

ABC-latausasemille tehtiin useita tehopäivityksiä, ja HOK-Elanto avasi uuden latausaseman kauppakeskus Triplaan sekä Espoon Nihtisiltaan.





Hyvä alkuvuosi tukee investointeja ja palveluiden kehittämistä

Myynnillisesti HOK-Elannon vuosi 2026 on käynnistynyt vahvasti. Tammi–kesäkuussa osuuskaupan liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 1,35 miljardiin euroon ja liiketulos nousi 33,8 miljoonaan euroon. Kasvua vauhdittivat erityisesti päivittäistavarakauppa ja vahvasti kasvanut ruoan verkkokauppa.

– Alkuvuoden vahva tulos antaa meille mahdollisuuden jatkaa pitkäjänteisiä investointeja ja kehittää palveluita, jotka helpottavat asiakasomistajiemme arkea. Uudistamme verkostoamme eri puolilla toimialuetta ja varmistamme, että palvelumme kehittyvät alueen kasvun ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana, kertoo Liimatainen.





Henkilöstö ja työhyvinvointi keskiössä

HOK-Elanto on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista työllistäjistä ja tarjosi kesälle 2026

yli 2 000 kesätyömahdollisuutta.



HOK-Elannossa on tehty pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja erityisesti mielenterveyden tukemiseksi. Tunnustuksena tästä HOK-Elannolle myönnettiin Hyvän mielen työpaikka® -merkki nyt jo viidettä vuotta peräkkäin.



Uudet avaukset vauhdittavat loppuvuotta



Vuoden toisella puoliskolla useat hankkeet ja uudistukset etenevät eri puolilla toimialuetta. Rakenteilla olevat kohteet valmistuvat suunnitellusti, ja samalla kehitetään palveluiden saavutettavuutta ja asioinnin helppoutta.

– Loppuvuonna keskitymme uusien avausten onnistuneeseen toteutukseen sekä arjen palveluiden saatavuuden ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Haluamme, että asiakasomistajillemme näkyy konkreettisesti, mihin osuuskaupan hyvä tulos käytetään, Liimatainen sanoo.







HOK‑Elannon keskeiset avainluvut 1–6/2026