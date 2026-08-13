Bourbon & Rye Festival suuntaa tänä vuonna Kanadaan: vaahterasiirappitynnyrissä kypsytettyä viskiä & lacrossen lajikokeilua
25.8.2026 14:18:59 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
- Viski- ja ruokatapahtuma Bourbon & Rye Festival järjestetään Helsingin Teurastamolla jälleen lauantaina 29.8.2026
- Aiempina vuosina americana-henkeen nojannut tapahtuma pukeutuu tänä vuonna vaahteranlehteen.
- Kanada-teemaisessa tapahtumassa pääsee mm. tutustumaan lacrosseen lajin EM-hopeamitalistin johdolla sekä maistelemaan Kanadan perinneherkkua poutinea ja Helsinki Distilling Companyn vaahterasiirappitynnyrissä valmistettua viskiä.
- Tapahtumassa esiintyvät bluesin EM-kisoihin keväällä osallistunut Unna Kortehisto & Helge Tallqvist Band sekä trubaduuri Ilja Jalkanen, joka esittää illan aikana ainoastaan kanadalaisten artistien musiikkia.
Helsingin Teurastamolla järjestettävä viski- ja musiikkitapahtuma Bourbon & Rye Festival saa tänä vuonna täysin uuden teeman, kun tapahtuma suuntaa katseensa Kanadaan.
Kanada on viime vuosina noussut yhä näkyvämmäksi kumppaniksi Euroopalle, ja sama lämminhenkinen tunnelma näkyy myös Bourbon & Rye Festivalilla.
Päivän aikana kävijät voivat muun muassa:
- Tutustua lacrosseen Helsinki Lacrosse Clubin kanssa sekä mitata taitonsa lätkätutkan tai mekaanisen rodeon parissa.
- Maistaa Helsinki Distilling Companyn vaahterasiirappitynnyrissä kypsytettyä viskiä ja herkutella kanadalaisella poutinella tai Jädelinon viskigelatolla.
- Ihastella pohjoisamerikkalaisia klassikkoautoja sekä osallistua Kanada-visaan tai viskibingoon.
Illan päättää livekeikka, jossa lavalle nousee bluesin EM-kisoihin keväällä osallistunut Unna Kortehisto & Helge Tallqvist Band. Unna Kortehisto on tuttu myös Saimaa-yhtyeestä.
Ennen bluesyhtyettä yleisöä viihdyttää trubaduuri Ilja Jalkanen, joka on laatinut päivää varten erityisohjelmiston: hän esittää tapahtumassa ainoastaan kanadalaisten artistien musiikkia.
Bourbon & Rye on alusta alkaen ollut viskitapahtuma – sijaitseehan Helsingin Teurastamolla pääkaupungin ensimmäinen ja ainoa viskitislaamo, sekä pohjoisamerikkalaisiin viskeihin erikoistunut B-Side Bar.
Tällä kertaa yleisö pääsee maistamaan kanadalaista ruisviskiä B-Side Barissa, samoin kuin Helsinki Distilling Companyn villiä kokeilua: vaahterasiirappitynnyrissä valmistettua viskiä.
HDCO:n toimintaan pääsee tutustumaan tarkemmin myös päivän aikana järjestettävillä maksuttomilla viskikellari- ja tislaamokierroksilla. Kierrosten yhteydessä on mahdollista osallistua myös maksulliseen tastingiin.
Bourbon & Rye Festival on maksuton yleisötapahtuma. Myös ohjelma ja aktiviteetit ovat maksuttomia.
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Bourbon & Rye Festival
la 29.8.2026
Teurastamo, Helsinki
Aikataulu (muutokset mahdollisia)
- Klo 15–18 Teurastamon pihalla
- DJ Otto Talvio
- Mekaaninen rodeo
- Jääkiekko- & Lacrossetestausta, halon heittoa
- Pohjoisamerikkalaisia klassikkoautoja ihasteltavina
- Hot Sauce Competition
- B-Smokeryn wingsejä, Tislaamon poutinea, vaahtokarkkien paistoa ja muita ruokaherkkuja
- Klo 16 Viskikellarikierros, ennakkoilmoittautuminen kellarilla klo 15.30
- Klo 17 Trubaduuri Ilja Jalkanen esittää kanadalaisten artistien kappaleita
- Klo 18 Unna & Helge Tallqvist Band päälavalla
- Klo 18 Tislaamokierros, ennakkoilmoittautuminen Tislaamolla klo 17.30
- Klo 19 Piritorin Perhoset Live @ Tislaamo
- Klo 19.30 Viski-bingo @ B-Side Bar
- Klo 20.30 Kanada-visa @ B-Side Bar
Lisätiedot: tapahtuman tuottaja Riikka Lamminen, puh. 040 754 1986
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin Kaupunkitilat Oy / Vt. viestintäpäällikköPuh:+358 50 387 7325minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
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