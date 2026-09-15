Venäjän vallanvaihdosten julmaa historiaa – Arto Luukkasen brutaali historiateos julkaistaan 15.9.
15.9.2026 02:00:00 EEST | Docendo | Tiedote
Arto Luukkasen järkälemäinen historiateos ”Venäjän vallanvaihdosten julma historia” julkaistaan Ravintola Ostrobotnian juhlasalissa 15.9. kello 17–18, osoitteessa Museokatu 10, Helsinki. Samassa yhteydessä, ennen sitä kello 16–17, julkaistaan Jukka Valtasaaren kirja ”Miksi Amerikka toimii niin kuin se toimii”. Kello 18–19 julkistettavana on Katleena Kortesuon teos ”Kiinan aivosota länttä vastaan”. Ilmoittaudu mukaan tiedon iltapäivään!
Nappi takaraivoon tai ikkunasta ulos!
Vallanvaihdosten ja erimielisyyksien raaka historia Venäjällä ennen ja nyt.
Luukkasen teos kuvaa elävästi Venäjän väkivallan historiaa aina talonpoikien kohtaamista ”solmuruoskan iloista” aatelisten murhiin heinähangoilla, tsaarien ampumisiin ja neuvostovallan sadistiseen salaisen poliisin terroriin – unohtamatta tietenkään sitä väkivaltaa, joka maassa nyt vallitsee.
Tarina alkaa Kiovan Venäjältä, jossa ruhtinatar Olga hautaa miehensä tappaneita drevljaaneja elävältä. Ruhtinas Gleb lyö taistelukirveellä novgorodilaisen ennustajan hengiltä, ja ruhtinas Svjatoslavin pääkallosta tehdään juoma-astia.
Moskovan suuriruhtinaat sen enempää kuin Venäjän keisaritkaan eivät kaihtaneet väkivaltaa alamaisiaan kohtaan. Venäjän moderni valtio syntyi Pietari Suuren aikana, mutta silmitön väkivalta istui edelleen tiukasti sen kehdon ääressä. Pietari silpoi kapinaan nousseita streltsejä omakätisesti kirveellä. Myöhemmin väkivalta jatkoi kukkimistaan neuvostovaltiossa.
Onko Venäjällä kyetty koskaan vaihtamaan valtaa ilman välienselvittelyjä? Entä mitä tapahtuu, kun Putin kuolee tai kaadetaan?
Arto Luukkanen (s. 1964) on Helsingin yliopistosta väitellyt teologian tohtori, jonka tutkimustyö on kohdistunut laaja-alaisesti Neuvostoliiton ja Venäjän historiaan sekä sen nykypäivän politiikkaan.
Arto Luukkanen: Venäjän vallanvaihdosten julma historia (Docendo). 485 sivua.
Ennakkoilmoittaudu mukaan julkistukseen:
tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy mediavedosta ennakkoon.
Lisätietoja ja kirjailijoiden ennakkohaastattelupyynnöt:
Viestintäpäällikkö Annika Back, annika.back@docendo.fi, puhelin 040 412 6123.
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Annika BackViestintäpäällikköDocendoPuh:040 412 6123annika.back@wsoy.fidocendo.fi
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