Kazuo Ishiguron tyttären romaani on animehenkinen sensaatio
26.8.2026 12:59:49 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Naomi Ishiguron Sadekatveen orvot aloittaa odotetun fantasiatrilogian. Kirja otti vaikutteita japanilaisesta kulttuurista, isän, Nobel-voittaja Kazuo Ishiguron kulttuuriperinnöstä. Se kertoo myyttisestä saaristosta täynnä lohikäärmeitä, aurinkohenkiä, teknologiaa, hakkereita ja kuplateetä.
Kirja julkaistaan suomeksi samanlaisena upeana syrjävärjättynä erikoispainoksena kuin alkuteos, mutta sen rinnalle on otettu edullisempi pehmeäkantinen painos. Sille on jo merkittävä määrä ennakkotilauksia.
Naomi Ishiguron Sadekatveen orvot on kunniahimoinen tarina valitusta perheestä ja korruption vastustamisesta japanilaishenkisessä maailmassa.
Isän ja japanilaisen kulttuurin vaikutukset
Naomi Ishiguro ei lapsena osannut kuvitella kirjoittavansa japanilaisesta kulttuurista ammentavaa fantasiatrilogiaa. Hänen isänsä, Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro syntyi Japanissa, mutta Naomi Englannissa. Hän oli vain vieraillut Japanissa lapsena. Lontoo oli kasvuympäristönä monikulttuurinen, mutta Ishiguro varoi japanilaiseen kulttuuriin uppoutumista, koska se tuntui haastavan hänen paikkaansa Isossa-Britanniassa.
Ishiguro on rakastanut pienestä pitäen kirjoja, tarinoita, Disney-elokuvia ja animea. Mythmakers-podcastissa Ishiuguro kertoo muistaavansa lapsuudestaan parhaiten piirrettyjen katsomisen ja niiden maagisuudesta, toiveikkuudesta ja mielikuvituksellisuudesta inspiroitumisen.
Vuosi aikaa kirjoittaa romaani
Naomi Ishigurolla on tutkinto East Anglian yliopiston luovasta kirjoittamisesta. Ennen kirjailijuutta hän on kokeillut teatteria, tanssia, kirjakaupassa työskentelyä, musisointia ja opettajan uraa. Idea fantasiaromaanista syntyi kuin tyhjästä opettajan työn ohella, tuntisuunnitelmien ja hauskojen leikkien lomassa. Ishiguro halusi kirjoittaa jotain täysin erilaista kuin oli aiemmin kirjoittanut. Niinpä hän antoi itselleen vuoden aikaa kirjoittaa romaani ja löytää sille kustantaja, ennen kuin palaisi lopullisesti opettamisen pariin.
Näin syntyi Sadekatveen orvot, kiehtova yhdistelmä klassista cyberpunkia ja Studio Ghiblin animea. Ishiguro tutkii romaaninsa kautta, mitä tarkoittaa korruption vastustaminen ja kohtalon ottaminen omiin käsiinsä. Sadekatveen orvot julkaistaan syksyllä 2026. Teoksen on suomentanut Sarianna Silvonen.
Ishugurolta on aiemmin julkaistu novellikokoelma Escape Routes, joka ottaa inspiraatiota eurooppalaisista kansantaruista sekä romaani Common Ground, joka on valtasuhteita tutkiva kasvutarina. Common Ground on palkittu Grazia Best Book of 2021 -palkinnolla.
Viimeaikainen kasvava kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin sai Ishiguron innostumaan juuristaan, erityisesti shintolaisuudesta. Ishiguron mielestä fantasia on loistava kirjallisuudenlaji, "kuin lahja lukijoille, koska lukijasta voi melkein tulla kirjailija itse kuvitellessaan maailmaa ja sen fantastisia elementtejä".
Eronteko tunnettuun kirjailijaisään
Naomi Ishiguron isä on tunnettu kirjailija Kazuo Ishiguro, jolle on myönnetty Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 2017. Naomille kirjailijan ura tuntui aina mahdollisuudelta, muttei vääjäämättömyydeltä. Hän nimeää isänsä sijaan suurimmaksi inspiraatiokseen teatterinopettajansa. Isä on ollut toki tukemassa kirjailijan uraa, muttei ollut lukenut tyttärensä viimeistelyä versiota romaanista ennen sen julkaisua, Ishiguro paljastaa The Sydney Morning Heraldille. Vanhemmat ovat aina kannustaneet häntä löytämään oman äänensä kirjoittajana – ennemmin olemalla kriittisiä kuin kehumalla liikoja.
Ishiguro myöntää, ettei halua verrata itseään isäänsä, vaan kirjoittaa omanlaista kirjallisuutta omalla tavallansa. Hänelle keskeisintä kirjoittamisessa ovat sen hauskuus, ilo ja maagisuus sekä ihmissuhteiden tutkiminen. Instagram-tilillään aktiivinen Naomio Ishiguro kertoo, että haluaa vaikuttaa positiivisesti maailmaan kirjallisuudella. Hän kertoo somessa myös riemustaan siitä, kun kirjasta tuli myyntimenestys.
Naomi Ishiguro: Sadekatveen orvot
|ISBN (sid. syrjävärjätty)
|
9789523645943
|ISBN (nid. pehmeäkantinen)
|
9789523646902
|Äänikirja
|
9789523646865
|E-kirja
|
9789523646858
|Kl.
|
84.2
|Alkuteoksen kieli
|
Englanti
|Alkuteos
|
The Rainshadow Orphans
|Suomentanut
|
Sarianna Silvonen
|Sivut
|
n. 450
Linkkejä:
https://www.smh.com.au/culture/books/her-dad-won-the-nobel-in-literature-but-he-hasn-t-read-her-book-yet-20260519-p5zyor.html
https://observer.co.uk/travel/do-not-disturb/article/its-important-for-me-to-be-somewhere-with-soul-naomi-ishiguro
https://rcwlitagency.com/clients/ishiguro-naomi
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Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Verna LepikköHarjoittelija, viestintä ja markkinointi
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Tietoja julkaisijasta
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Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
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