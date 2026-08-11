Kazuo Ishiguron tyttären romaani on animehenkinen sensaatio

Naomi Ishiguron Sadekatveen orvot on kunniahimoinen tarina valitusta perheestä ja korruption vastustamisesta japanilaishenkisessä maailmassa.

Isän ja japanilaisen kulttuurin vaikutukset

Naomi Ishiguro ei lapsena osannut kuvitella kirjoittavansa japanilaisesta kulttuurista ammentavaa fantasiatrilogiaa. Hänen isänsä, Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro syntyi Japanissa, mutta Naomi Englannissa. Hän oli vain vieraillut Japanissa lapsena. Lontoo oli kasvuympäristönä monikulttuurinen, mutta Ishiguro varoi japanilaiseen kulttuuriin uppoutumista, koska se tuntui haastavan hänen paikkaansa Isossa-Britanniassa.

Ishiguro on rakastanut pienestä pitäen kirjoja, tarinoita, Disney-elokuvia ja animea. Mythmakers-podcastissa Ishiuguro kertoo muistaavansa lapsuudestaan parhaiten piirrettyjen katsomisen ja niiden maagisuudesta, toiveikkuudesta ja mielikuvituksellisuudesta inspiroitumisen.

Vuosi aikaa kirjoittaa romaani

Naomi Ishigurolla on tutkinto East Anglian yliopiston luovasta kirjoittamisesta. Ennen kirjailijuutta hän on kokeillut teatteria, tanssia, kirjakaupassa työskentelyä, musisointia ja opettajan uraa. Idea fantasiaromaanista syntyi kuin tyhjästä opettajan työn ohella, tuntisuunnitelmien ja hauskojen leikkien lomassa. Ishiguro halusi kirjoittaa jotain täysin erilaista kuin oli aiemmin kirjoittanut. Niinpä hän antoi itselleen vuoden aikaa kirjoittaa romaani ja löytää sille kustantaja, ennen kuin palaisi lopullisesti opettamisen pariin.

Näin syntyi Sadekatveen orvot, kiehtova yhdistelmä klassista cyberpunkia ja Studio Ghiblin animea. Ishiguro tutkii romaaninsa kautta, mitä tarkoittaa korruption vastustaminen ja kohtalon ottaminen omiin käsiinsä. Sadekatveen orvot julkaistaan syksyllä 2026. Teoksen on suomentanut Sarianna Silvonen.

Ishugurolta on aiemmin julkaistu novellikokoelma Escape Routes, joka ottaa inspiraatiota eurooppalaisista kansantaruista sekä romaani Common Ground, joka on valtasuhteita tutkiva kasvutarina. Common Ground on palkittu Grazia Best Book of 2021 -palkinnolla.

Viimeaikainen kasvava kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin sai Ishiguron innostumaan juuristaan, erityisesti shintolaisuudesta. Ishiguron mielestä fantasia on loistava kirjallisuudenlaji, "kuin lahja lukijoille, koska lukijasta voi melkein tulla kirjailija itse kuvitellessaan maailmaa ja sen fantastisia elementtejä".

Eronteko tunnettuun kirjailijaisään

Naomi Ishiguron isä on tunnettu kirjailija Kazuo Ishiguro, jolle on myönnetty Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 2017. Naomille kirjailijan ura tuntui aina mahdollisuudelta, muttei vääjäämättömyydeltä. Hän nimeää isänsä sijaan suurimmaksi inspiraatiokseen teatterinopettajansa. Isä on ollut toki tukemassa kirjailijan uraa, muttei ollut lukenut tyttärensä viimeistelyä versiota romaanista ennen sen julkaisua, Ishiguro paljastaa The Sydney Morning Heraldille. Vanhemmat ovat aina kannustaneet häntä löytämään oman äänensä kirjoittajana – ennemmin olemalla kriittisiä kuin kehumalla liikoja.

Ishiguro myöntää, ettei halua verrata itseään isäänsä, vaan kirjoittaa omanlaista kirjallisuutta omalla tavallansa. Hänelle keskeisintä kirjoittamisessa ovat sen hauskuus, ilo ja maagisuus sekä ihmissuhteiden tutkiminen. Instagram-tilillään aktiivinen Naomio Ishiguro kertoo, että haluaa vaikuttaa positiivisesti maailmaan kirjallisuudella. Hän kertoo somessa myös riemustaan siitä, kun kirjasta tuli myyntimenestys.

Naomi Ishiguro: Sadekatveen orvot

ISBN (sid. syrjävärjätty) 9789523645943 ISBN (nid. pehmeäkantinen) 9789523646902 Äänikirja 9789523646865 E-kirja 9789523646858 Kl. 84.2 Alkuteoksen kieli Englanti Alkuteos The Rainshadow Orphans Suomentanut Sarianna Silvonen Sivut n. 450

Linkkejä:

https://www.smh.com.au/culture/books/her-dad-won-the-nobel-in-literature-but-he-hasn-t-read-her-book-yet-20260519-p5zyor.html

https://observer.co.uk/travel/do-not-disturb/article/its-important-for-me-to-be-somewhere-with-soul-naomi-ishiguro

https://rcwlitagency.com/clients/ishiguro-naomi

https://www.youtube.com/watch?v=uDaPakcZ0eM&t=77s