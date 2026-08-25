Vaasan kansalaisopisto Alman lukuvuosi alkaa syyskuussa – ilmoittautuminen kursseille jatkuu ja syksyn yleisöluennot on julkaistu
25.8.2026 10:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kansalaisopisto Alman lukuvuosi 2026–27 käynnistyy, ja kurssit alkavat 7.9.2026. Ilmoittautuminen kursseille on käynnissä ja syksyn 2026 kurssien lisäksi monille kevään 2027 kursseille voi ilmoittautua jo nyt.
Kurssien lisäksi Alma tarjoaa syksyn aikana kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluentoja muun muassa kotitalouksien varautumisesta, tekoälystä, verkkohuijauksista, aivoterveydestä, mielenterveydestä ja paikallishistoriasta.
"Yleisöluennoilla haluamme tarjota tietoa aiheista, jotka koskettavat monia juuri nyt. Esimerkiksi varautuminen, digitaalinen turvallisuus ja tekoälyn vaikutukset arkeen herättävät paljon kiinnostusta. Maksuttomien yleisöluentojen tarjonta on tänä syksynä kattava", kertoo rehtori Sannasirkku Autio.
Poimintoja syksyn yleisöluennoista:
- 72 tuntia -varautumiskoulutukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ti 8.–22.9. klo 18–19.30
- Vahvista aivoterveyttä – hyvinvointiluennot verkossa, ke 16.9.–18.11. klo 15–16. Luentokieli vaihtuu vuoroviikoin suomen ja ruotsin välillä. Luennot järjestetään yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohjanmaan muistipolku -hankkeen kanssa. Hanke on saanut terveyden edistämiseen tarkoitettua rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.
- Pohjalaiset naiset ja heidän elämänsä muotipukujen kautta tarkasteltuna 1752–1869, ma 7.9. klo 18–19.30
- Huijaukset verkossa - tunnista ja suojaudu, ti 17.11. klo 18–19.30.
- Tekoäly arjessa - mitä jokaisen kannattaa tietää, ti 24.11. klo 18–19.30
- Digitaalinen varautuminen - miten pärjätä, jos kaikki ei toimi, ti 1.12. klo 18–19.30
- Kväll kring psykisk hälsa och anhörigskap med Norrena & Frantz (ruotsiksi), ti 18.11. klo 18.30–20. Yhteistyössä FinFami Pohjanmaan kanssa
Lisätietoja yleisöluennoista: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa – Yleisöluennot
Alma tarjoaa vuosittain yli 1000 kurssia 16 000 oppijalle kymmenellä eri ainealueella. Kurssit ja luennot ovat avoimia kaikille. Alma toimii Vaasan lisäksi Vähässäkyrössä, Laihialla ja Isossakyrössä sekä verkossa.
Kurssitarjontaan voi tutustua ja kursseille ilmoittautua verkossa osoitteessa: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa. Uusia kursseja lisätään verkkopalveluun ympäri vuoden ja kursseille voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.
Verkossa ilmoittautumisen lisäksi voit ilmoittautua kursseille paikan päällä ja puhelimitse Alman palvelupisteissä Vaasassa: Raastuvankatu 31, puh. 0400 868 110 (ma-pe klo 8–16) sekä Kirkkopuistikko 15, puh. 040 6299 133 (ma-to klo 10–14).
Kansalaisopisto Alma tarjoaa uusien taitojen oppimisen riemua ja satoja mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
rehtori Sannasirkku Autio, puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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