Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas julkaistu selkoruotsiksi
25.8.2026 13:55:43 EEST | Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea | Tiedote
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on julkaistu ensimmäisen kerran selkoruotsiksi. Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -opas on tarkoitettu lääkkeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on julkaistu ensimmäistä kertaa selkoruotsiksi.
Opas kertoo, miten lääkkeitä käytetään turvallisesti. Siinä on tietoa myös apteekissa asioinnista, lääkkeiden hankkimisesta ja lääkekorvauksista. Opas on tarkoitettu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.
Oppaan sisällön on laatinut Kansallinen lääkehoidon kehittämisverkosto. Ruotsinkieliselle oppaalle on myönnetty LL-Centerin Lättläst-selkotunnus. Tunnus osoittaa, että opas täyttää selkoruotsin vaatimukset.
"Olemme ilahtuneita siitä, että Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon-oppaan ruotsinkielinen versio on nyt myös selkokielinen. Toivomme, että tämä tukee entistä paremmin Suomessa asuvien ruotsinkielisten lääkkeen käyttäjien ja heidän läheistensä lääkehoidon toteuttamista", toteaa Fimean kehittämisasiantuntija Carita Lindén-Lahti.
Opas on saatavilla sähköisenä Fimean verkkosivuilla. Oppaasta on julkaistu myös selkosuomenkielinen ja englanninkielinen versio.
Muitakin selkeitä materiaaleja on saatavilla
Kansallinen lääkehoidon kehittämisverkosto on tuottanut selkokielisenä tai selkeällä kielellä myös muita materiaaleja turvallisesta lääkehoidosta:
- Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas
- Näin käytät lääkettä turvallisesti -video
- oppaan kolme tiivistelmää, joita on käännetty useille eri kielille.
Materiaalit sisältävät selkeitä ja käytännöllisiä ohjeita lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Myös terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää niitä asiakkaiden ja potilaiden neuvonnassa.
Lisätietoja ja materiaalit löytyvät Fimean verkkosivuilta. Fimea koordinoi Kansallisen lääkehoidon kehittämisverkoston toimintaa (Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 31.12.2025 asti).
Tutustu selkoruotsiksi julkaistuun oppaaseen (fimea.fi, pdf)
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -materiaali (fimea.fi)
Katso Näin käytät lääkettä turvallisesti -selkopuhevideo suomeksi (YouTube) ja selkeällä kielellä ruotsiksi (YouTube)
Fimean verkkouutinen päivitetystä oppaasta selkosuomeksi (11.3.2026): Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon (fimea.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Tolonen, Tutkimus ja kehittäminen -yksikön yksikönpäällikkö, p. 029 522 3031
Carita Lindén-Lahti, kehittämisverkoston koordinaattori, kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3128
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.
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