Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas julkaistu selkoruotsiksi

Fimea varoittaa: älä käytä verkosta ostettuja pistettäviä peptidejä 29.6.2026 09:05:19 EEST | Tiedote

Verkossa ja somessa myydään peptidejä, joita saatetaan mainostaa esimerkiksi painonhallintaan, lihaskasvuun, palautumiseen tai ikääntymisen hidastamiseen. Osa tuotteista on injisoitavia eli ne on tarkoitettu pistettäväksi ihon läpi. Älä käytä tällaisia tuotteita omin päin. Jos tuotetta pistetään ihon läpi, se voi olla Suomessa lääke. Lääkkeitä tulee käyttää vain silloin, kun niiden laatu, turvallisuus ja teho on arvioitu. Verkosta ostettavien valmisteiden kohdalla näin ei välttämättä ole. Lääkkeet tulee ostaa vain laillisista hankintapaikoista. Lisäksi lääkkeiden tuontiin ja postitse vastaanottamiseen ulkomailta liittyy rajoituksia. Mitä peptidit ovat? Peptidit ovat pieniä proteiinien osia. Joitakin peptidejä käytetään laillisissa lääkkeissä, kuten insuliineissa ja tietyissä diabeteksen tai painonhallinnan hoitoon tarkoitetuissa lääkkeissä. Laillisten lääkkeiden teho, turvallisuus ja laatu tarkistetaan ennen käyttöä. Niitä käytetään lääkärin ohjeen mukaan ja oikeaan tarkoitukseen. Verk