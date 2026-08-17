Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 28.8.2026 – useita vesi- ja jätehuollon hankintoja listalla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 28.8.2026.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Hallitus päättää muun muassa ICT-peruspalvelujen ja vartiointipalveluiden hankinnasta.

Hallitus päättää seuraavista vesihuollon hankesuunnitelmista ja hankinnoista:

- Vantaan Tammiston Kauppatien vesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma

- Espoon Mikkelänpellon vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelma

- verkostosaneerauksen sujutuspaketin rakentamisen urakoitsijoiden valinta

- Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerausurakoitsijan valinta

- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 kalvosuodatuslaitteiston hankinta

- kansistojen, kuten kaivonkansien vaihdot ja pienten korjaustöiden hankinta.

Hallitus päättää seuraavista jätehuollon hankinnoista:

- Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan, Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemien piha-alueiden kone- ja kunnossapitotöiden hankinta

- Sortti-asemien siirtolavakuljetusten hankinta

- jätteenkäsittelyn, aluehuollon, jätepitoisen maan käsittelyn sekä polttoon kelpaamattoman jätteen käsittelyn hankinta

- kartonkipakkausten keräyksen ja kuljetuksen hankinta konekuormaustyönä Länsi-Helsingin palvelualueille ja nosturiautotyönä koko Helsingin palvelualueelle.

Lisäksi hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen tulokset ja HSY:n omistajaohjaukselle tuotetun kvartaaliraportin tammi-kesäkuulta 2026.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen verkostosaneerauksen kumppanuusmallista ja Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerauksesta.

Ystävällisin terveisin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala

www.hsy.fi