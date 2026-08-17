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Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 28.8.2026 – useita vesi- ja jätehuollon hankintoja listalla

26.8.2026 07:57:06 EEST | HSY | Tiedote

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graafinen kuva alueesta ja nuija osoittamassa päätöksentekoa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 28.8.2026.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames 

Hallitus päättää muun muassa ICT-peruspalvelujen ja vartiointipalveluiden hankinnasta. 

Hallitus päättää seuraavista vesihuollon hankesuunnitelmista ja hankinnoista:
- Vantaan Tammiston Kauppatien vesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma
- Espoon Mikkelänpellon vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelma
- verkostosaneerauksen sujutuspaketin rakentamisen urakoitsijoiden valinta 
- Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerausurakoitsijan valinta
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 kalvosuodatuslaitteiston hankinta
- kansistojen, kuten kaivonkansien vaihdot ja pienten korjaustöiden hankinta.

Hallitus päättää seuraavista jätehuollon hankinnoista:
- Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan, Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemien piha-alueiden kone- ja kunnossapitotöiden hankinta
- Sortti-asemien siirtolavakuljetusten hankinta 
- jätteenkäsittelyn, aluehuollon, jätepitoisen maan käsittelyn sekä polttoon kelpaamattoman jätteen käsittelyn hankinta
- kartonkipakkausten keräyksen ja kuljetuksen hankinta konekuormaustyönä Länsi-Helsingin palvelualueille ja nosturiautotyönä koko Helsingin palvelualueelle. 

Lisäksi hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen tulokset ja HSY:n omistajaohjaukselle tuotetun kvartaaliraportin tammi-kesäkuulta 2026.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen verkostosaneerauksen kumppanuusmallista ja Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerauksesta.

Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi

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