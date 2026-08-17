Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 28.8.2026 – useita vesi- ja jätehuollon hankintoja listalla
26.8.2026 07:57:06 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 28.8.2026.
Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää muun muassa ICT-peruspalvelujen ja vartiointipalveluiden hankinnasta.
Hallitus päättää seuraavista vesihuollon hankesuunnitelmista ja hankinnoista:
- Vantaan Tammiston Kauppatien vesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma
- Espoon Mikkelänpellon vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelma
- verkostosaneerauksen sujutuspaketin rakentamisen urakoitsijoiden valinta
- Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerausurakoitsijan valinta
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 kalvosuodatuslaitteiston hankinta
- kansistojen, kuten kaivonkansien vaihdot ja pienten korjaustöiden hankinta.
Hallitus päättää seuraavista jätehuollon hankinnoista:
- Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan, Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemien piha-alueiden kone- ja kunnossapitotöiden hankinta
- Sortti-asemien siirtolavakuljetusten hankinta
- jätteenkäsittelyn, aluehuollon, jätepitoisen maan käsittelyn sekä polttoon kelpaamattoman jätteen käsittelyn hankinta
- kartonkipakkausten keräyksen ja kuljetuksen hankinta konekuormaustyönä Länsi-Helsingin palvelualueille ja nosturiautotyönä koko Helsingin palvelualueelle.
Lisäksi hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen tulokset ja HSY:n omistajaohjaukselle tuotetun kvartaaliraportin tammi-kesäkuulta 2026.
HSY tiedottaa kokouksen jälkeen verkostosaneerauksen kumppanuusmallista ja Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerauksesta.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSY
Pääkaupunkiseudun hiilitase selvitetty: metsät ovat tärkein hiilinielu, mutta myös kaupunkiympäristön kasvillisuudella merkitystä17.8.2026 09:10:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun maankäyttösektorin merkittävimmät hiilinielut muodostuvat metsien puustosta, kun taas suurin osa hiilivarastoista on sitoutunut metsien maaperään, kertoo HSY:n hiilitaseselvitys. Myös kaupunkien viherrakenteet sitovat merkittävästi hiiltä. Viljelysmaat ovat maankäyttömuodoista ainoa selkeä päästölähde.
Jätevedenkäsittelyn ilmastopäästöjä on mahdollista leikata tuntuvasti – viime vuonna HSY:n puhdistamoilla ennätystulokset13.8.2026 08:48:26 EEST | Tiedote
Vuonna 2025 HSY:n jätevedenpuhdistamojen kasvihuonekaasupäästöt olivat ennätyksellisen pienet, ja matalalla päästötasolla on pysytty myös alkuvuoden 2026 aikana. Jätevedenpuhdistuksesta syntyvistä kasvihuonekaasuista merkittävin on typpioksiduuli, tunnetummin ilokaasu, jonka vähentäminen on keskeinen tavoite myös Suomen ympäristökeskuksen Vähähiilinen vesihuolto 2035 -tiekartassa.
HSY:n vesihuoltotunnelin rakentamisessa alkaa uusi työvaihe Esplanadinpuistossa6.8.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
HSY:n Esplanadin vesihuoltotunnelin rakentaminen etenee uuteen vaiheeseen, kun tunnelin itäpään louhinnat valmistuvat ja maanpäälle vaikuttavat työt käynnistyvät Esplanadinpuiston keskiosassa elo-syyskuussa 2026.
Älä ruoki rottia, tuo syömäkelvottomat omenat Sortti-asemille3.8.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Lähestyvä syksy tuo moniin puutarhoihin runsaan omenasadon. Maahan pudonneet hedelmät kannattaa kerätä säännöllisesti, jotta ne eivät houkuttele rottia. Syömäkelpoiset omenat voi hyödyntää itse tai antaa eteenpäin, ja suuremmat määrät huonokuntoisia omenoita voi tuoda HSY:n Sortti-asemille.
Näin biojätteen lajittelu sujuu helposti myös kesähelteillä6.7.2026 08:47:00 EEST | Tiedote
Kesällä biojäte kannattaa pitää mahdollisimman kuivana. Reiällinen biojäteastia, huolellinen pakkaaminen ja riittävän tiheä astian tyhjennys auttavat pitämään biojätteen siistinä myös helteillä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vinkkaa helpot niksit biojätteen sujuvaan lajitteluun, joiden avulla hajut ja kutsumattomat kesävieraat pysyvät loitolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme