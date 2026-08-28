HSY:n hallituksen päätökset 28.8.2026 – useita vesi- ja jätehuollon hankintoja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hankkia ICT-peruspalvelu-uudistuksen Enfo Oy:ltä ja vartiointipalvelut tarjoajaryhmittymältä Reila Palvelut Oy ja Hälytyskeskus Hälyttävä Oy.

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat vesihuollon hankesuunnitelmat ja hankinnat:

- Vantaan Tammiston Kauppatien vesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma

- Espoon Mikkelänpellon vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelma

- verkostosaneerauksen sujutuspaketin rakentamisen urakoitsijoiksi valittiin Vision Infra Oy & Aarsleff Oy ja Sujutek Oy

- Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerausurakoitsijaksi valittiin Louhintahiekka Oy

- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 kalvosuodatuslaitteisto hankitaan Azelis Finland Oy:ltä

- kansistojen, kuten kaivonkansien vaihdot ja pienet korjaustyöt hankitaan Asfalttikallio Oy:ltä.

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat jätehuollon hankinnat:

- Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemien piha-alueiden kone- ja kunnossapitotyöt hankitaan Helsingin KTK Oy:ltä

- Sortti-asemien siirtolavakuljetukset hankintaan Rahtikeskus Oy:ltä ja Helsingin KTK Oy:ltä

- jätteenkäsittelyn, aluehuollon, jätepitoisen maan käsittelyn sekä polttoon kelpaamattoman jätteen käsittely hankintaan Mäntylä Yhtiöt Oy:ltä

- kartonkipakkausten keräys ja kuljetus hankintaan konekuormaustyönä STP-Group Oy:ltä Länsi-Helsingin palvelualueille ja nosturiautotyönä Remeo Oy:ltä koko Helsingin palvelualueelle.

Hallitus merkitsi tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen tulokset ja HSY:n omistajaohjaukselle tuotetun kvartaaliraportin tammi-kesäkuulta 2026.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

HSY tiedottaa erikseen verkostosaneerauksen kumppanuusmallista ja Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerauksesta.

Ystävällisin terveisin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala

www.hsy.fi