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HSY:n hallituksen päätökset 28.8.2026 – useita vesi- ja jätehuollon hankintoja

28.8.2026 10:31:41 EEST | HSY | Tiedote

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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hankkia ICT-peruspalvelu-uudistuksen Enfo Oy:ltä ja vartiointipalvelut tarjoajaryhmittymältä Reila Palvelut Oy ja Hälytyskeskus Hälyttävä Oy.

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat vesihuollon hankesuunnitelmat ja hankinnat:
- Vantaan Tammiston Kauppatien vesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma
- Espoon Mikkelänpellon vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelma
- verkostosaneerauksen sujutuspaketin rakentamisen urakoitsijoiksi valittiin Vision Infra Oy & Aarsleff Oy ja Sujutek Oy 
- Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerausurakoitsijaksi valittiin Louhintahiekka Oy
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 kalvosuodatuslaitteisto hankitaan Azelis Finland Oy:ltä
- kansistojen, kuten kaivonkansien vaihdot ja pienet korjaustyöt hankitaan Asfalttikallio Oy:ltä.

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat jätehuollon hankinnat:
- Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemien piha-alueiden kone- ja kunnossapitotyöt hankitaan Helsingin KTK Oy:ltä
- Sortti-asemien siirtolavakuljetukset hankintaan Rahtikeskus Oy:ltä ja Helsingin KTK Oy:ltä 
- jätteenkäsittelyn, aluehuollon, jätepitoisen maan käsittelyn sekä polttoon kelpaamattoman jätteen käsittely hankintaan Mäntylä Yhtiöt Oy:ltä
- kartonkipakkausten keräys ja kuljetus hankintaan konekuormaustyönä STP-Group Oy:ltä Länsi-Helsingin palvelualueille ja nosturiautotyönä Remeo Oy:ltä koko Helsingin palvelualueelle. 

Hallitus merkitsi tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen tulokset ja HSY:n omistajaohjaukselle tuotetun kvartaaliraportin tammi-kesäkuulta 2026.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. 

Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames 

HSY tiedottaa erikseen verkostosaneerauksen kumppanuusmallista ja Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerauksesta.

Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi

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Tietoja julkaisijasta

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.                

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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 28.8.2026. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa ICT-peruspalvelujen ja vartiointipalveluiden hankinnasta. Hallitus päättää seuraavista vesihuollon hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Vantaan Tammiston Kauppatien vesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma - Espoon Mikkelänpellon vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelma - verkostosaneerauksen sujutuspaketin rakentamisen urakoitsijoiden valinta - Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerausurakoitsijan valinta - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 kalvosuodatuslaitteiston hankinta - kansistojen, kuten kaivonkansien vaihdot ja pienten korjaustöiden hankinta. Hallitus päättää seuraavista jätehuollon hankinnoista: - Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan, Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemien piha-alueiden kone- ja kunnossapitotöiden hankinta

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