HSY:n hallituksen päätökset 28.8.2026 – useita vesi- ja jätehuollon hankintoja
28.8.2026 10:31:41 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hankkia ICT-peruspalvelu-uudistuksen Enfo Oy:ltä ja vartiointipalvelut tarjoajaryhmittymältä Reila Palvelut Oy ja Hälytyskeskus Hälyttävä Oy.
Hallitus päätti hyväksyä seuraavat vesihuollon hankesuunnitelmat ja hankinnat:
- Vantaan Tammiston Kauppatien vesijohdon rakentamisen hankesuunnitelma
- Espoon Mikkelänpellon vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelma
- verkostosaneerauksen sujutuspaketin rakentamisen urakoitsijoiksi valittiin Vision Infra Oy & Aarsleff Oy ja Sujutek Oy
- Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerausurakoitsijaksi valittiin Louhintahiekka Oy
- Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 kalvosuodatuslaitteisto hankitaan Azelis Finland Oy:ltä
- kansistojen, kuten kaivonkansien vaihdot ja pienet korjaustyöt hankitaan Asfalttikallio Oy:ltä.
Hallitus päätti hyväksyä seuraavat jätehuollon hankinnat:
- Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemien piha-alueiden kone- ja kunnossapitotyöt hankitaan Helsingin KTK Oy:ltä
- Sortti-asemien siirtolavakuljetukset hankintaan Rahtikeskus Oy:ltä ja Helsingin KTK Oy:ltä
- jätteenkäsittelyn, aluehuollon, jätepitoisen maan käsittelyn sekä polttoon kelpaamattoman jätteen käsittely hankintaan Mäntylä Yhtiöt Oy:ltä
- kartonkipakkausten keräys ja kuljetus hankintaan konekuormaustyönä STP-Group Oy:ltä Länsi-Helsingin palvelualueille ja nosturiautotyönä Remeo Oy:ltä koko Helsingin palvelualueelle.
Hallitus merkitsi tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen tulokset ja HSY:n omistajaohjaukselle tuotetun kvartaaliraportin tammi-kesäkuulta 2026.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.
Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
HSY tiedottaa erikseen verkostosaneerauksen kumppanuusmallista ja Helsingin Munkkiniemen vesihuollon saneerauksesta.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
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Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
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