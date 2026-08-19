Hyvinvointialue valmistelee lääkäripalveluille uuden dynaamisen hankintajärjestelmän käynnistämistä
25.8.2026 08:55:13 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus käsittelee kokouksessaan 25.8.2026 lääkäripalveluiden dynaamisen hankinnan käynnistämistä. Uudella hankintajärjestelmällä korvataan nykyinen hankintajärjestelmä.
Hankintajärjestelmä kattaa niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin suun terveydenhuollon tarvitsemat lääkäripalvelut. Tavoitteena on turvata riittävien lääkäripalveluiden saatavuus hyvinvointialueen palvelutuotannossa sekä varmistaa palveluiden hankinta avoimesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti tilanteissa, joissa palvelutarvetta ei voida kattaa omalla henkilöstöllä tai voimassa olevilla sopimusjärjestelyillä.
− Muiden muassa omalääkärimallin laajentaminen ja sujuva toteuttaminen vaatii mahdollisuutta joustavasti hankkia korvaavaa työvoimaa tilanteen niin vaatiessa. Yleisemminkään meillä ei ole riittävästi lääkäreitä kaikilla sektoreilla hoidon saatavuuden varmistamiseksi ja tällä järjestelmällä varmistetaan toiminta myös silloin, kun tulee äkillisiä ja yllättäviä muutoksia, toteaa terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialajohtaja, johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi.
- Meillä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua siinä, missä määrin ajallisesti tai eri erikoisaloilla lääkäripalveluja tarvitsee hankkia. Siksi näemme dynaamisen hankintajärjestelmän soveltuvan hyvin lääkäripalveluiden hankintaan.
Dynaaminen hankintajärjestelmä mahdollistaa uusien palveluntuottajien liittymisen järjestelmään sen voimassaolon aikana ja joustavan kilpailuttamisen kulloisenkin tarpeen mukaisesti.
Mikäli aluehallitus päättää käynnistää hankinnan, niin perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sopimuskaudeksi tulisi 2 vuotta ja optiot 1+1 vuotta. Sen kautta tehtävien hankintojen ennakoitu kokonaisarvo optiokaudet mukaan lukien olisi noin 18 miljoonaa euroa. Arvio perustuu aiempaan käyttöön, nykyiseen palvelutarpeeseen sekä toiminnan ennakoituihin muutoksiin. Palveluita hankittaisiin asiakastarpeen ja voimassa olevien säädösten mukaan, eikä hyvinvointialue sitoutuisi tilaamaan palveluita arvioidulla euromäärällä.
Lue koko esitys aluehallituksen listalta.
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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