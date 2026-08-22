Yrittäjägallup: Riikka Purra pk-kentän suosikki pääministeriksi

Pääministerikyselyssä seuraavina ovat keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen (12 %) ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (7 %).

Purran kannatus on erityisen vahvaa alkutuotannossa ja 2–9 henkilön pk-yritysten edustajien keskuudessa. Orpon kannatus on vahvinta vähintään 10 henkilön pk-yritysten edustajien keskuudessa.

”Purran tyyli ja tarkkaa taloudenpitoa painottava linja on monen mieleen”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä tulkitsee.

Yrittäjägallupiin vastasi elokuussa yli tuhat pk-yritysten edustajaa.

Perussuomalaiset haastavat Kokoomusta yrittäjien ykköspuolueena

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 29 prosenttia yrittäjistä ja pk-yritysten edustajista. Perussuomalaiset on toisena 19 prosentin kannatuksella. Vuosi sitten kokoomuksen kannatus oli 36 prosenttia ja perussuomalaisten 13 prosenttia.

Keskustan kannatus on pysynyt vakaana ja on 11 prosenttia. Vihreiden ja Liike Nytin kannatus on viisi prosenttia. SDP:n ja vasemmistoliiton kannatukset ovat neljä prosenttia. SDP:n kannatus yrittäjien parissa oli vielä vuosi sitten seitsemän prosenttia.

”Kokoomus on edelleen selkeästi yrittäjien ykköspuolue, mutta perussuomalaisten haaste on vahva. Yrittäjät paljolti ratkaisevat, mikä on suurin porvaripuolue”, Pentikäinen sanoo.

Kannatuksessa on tuntuvia sukupuolieroja. Perussuomalaisia äänestäisi miesvastaajista 25 prosenttia ja naisvastaajista 9 prosenttia.

Arviot ministerien toiminnasta

Pääministerikyselyssä kärjessä oleva Purran suosio näkyy myös tyytyväisyysarvioissa. Pk-yritysten edustajista 45 prosenttia on tyytyväisiä valtiovarainministeri Purran toimintaan. Luku on parantunut alkuvuodesta.

Samaan aikaan tyytyväisyys pääministeri Orpoa kohtaan on laskenut ja on 33 prosenttia. Vielä helmikuussa se oli 37 prosenttia.

Yrittäjistä 42 prosenttia on tyytymättömiä Purran toimintaan ja 51 prosenttia tyytymättömiä Orpon toimintaan. Tyytyväisyys koko hallituksen toimintaan on noussut hieman helmikuusta. Opposition toimintaan on tyytyväisiä vain 12 prosenttia. Luku oli sama helmikuussa.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–13.8.2026. Siihen vastasi 1 075 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin täällä.