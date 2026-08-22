Yrittäjägallup: Riikka Purra pk-kentän suosikki pääministeriksi
25.8.2026 09:01:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on suosituin vaihtoehto seuraavaksi pääministeriksi pk-yritysten keskuudessa. Purraa kannattaa 20 prosenttia vastaajista ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa 17 prosenttia. Kokoomus on menettänyt puoluekannatustaan selvästi perussuomalaisille, mutta on edelleen suosituin yrittäjien ja pk-yritysten edustajien keskuudessa.
Pääministerikyselyssä seuraavina ovat keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen (12 %) ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (7 %).
Purran kannatus on erityisen vahvaa alkutuotannossa ja 2–9 henkilön pk-yritysten edustajien keskuudessa. Orpon kannatus on vahvinta vähintään 10 henkilön pk-yritysten edustajien keskuudessa.
”Purran tyyli ja tarkkaa taloudenpitoa painottava linja on monen mieleen”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä tulkitsee.
Yrittäjägallupiin vastasi elokuussa yli tuhat pk-yritysten edustajaa.
Perussuomalaiset haastavat Kokoomusta yrittäjien ykköspuolueena
Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 29 prosenttia yrittäjistä ja pk-yritysten edustajista. Perussuomalaiset on toisena 19 prosentin kannatuksella. Vuosi sitten kokoomuksen kannatus oli 36 prosenttia ja perussuomalaisten 13 prosenttia.
Keskustan kannatus on pysynyt vakaana ja on 11 prosenttia. Vihreiden ja Liike Nytin kannatus on viisi prosenttia. SDP:n ja vasemmistoliiton kannatukset ovat neljä prosenttia. SDP:n kannatus yrittäjien parissa oli vielä vuosi sitten seitsemän prosenttia.
”Kokoomus on edelleen selkeästi yrittäjien ykköspuolue, mutta perussuomalaisten haaste on vahva. Yrittäjät paljolti ratkaisevat, mikä on suurin porvaripuolue”, Pentikäinen sanoo.
Kannatuksessa on tuntuvia sukupuolieroja. Perussuomalaisia äänestäisi miesvastaajista 25 prosenttia ja naisvastaajista 9 prosenttia.
Arviot ministerien toiminnasta
Pääministerikyselyssä kärjessä oleva Purran suosio näkyy myös tyytyväisyysarvioissa. Pk-yritysten edustajista 45 prosenttia on tyytyväisiä valtiovarainministeri Purran toimintaan. Luku on parantunut alkuvuodesta.
Samaan aikaan tyytyväisyys pääministeri Orpoa kohtaan on laskenut ja on 33 prosenttia. Vielä helmikuussa se oli 37 prosenttia.
Yrittäjistä 42 prosenttia on tyytymättömiä Purran toimintaan ja 51 prosenttia tyytymättömiä Orpon toimintaan. Tyytyväisyys koko hallituksen toimintaan on noussut hieman helmikuusta. Opposition toimintaan on tyytyväisiä vain 12 prosenttia. Luku oli sama helmikuussa.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–13.8.2026. Siihen vastasi 1 075 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin täällä.
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Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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