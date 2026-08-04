Uusi indeksi osoittaa: 15 OECD-maata kiilannut ohi, kun Suomen elinvoima on polkenut paikoillaan

MDI on Sitran rahoituksella kehittänyt kansainvälisen EVPY-indeksin, joka tarkastelee eri OECD-maiden houkuttelevuutta työ- ja asuinpaikkana vuodesta 2010 vuoteen 2024. Indeksi koostuu 22 indikaattorista ja jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat elinvoima, veto- ja pitovoima sekä yhteiskunnallinen kestävyys (EVPY).

– Kun muissa vastaavissa indekseissä painottuvat huippuosaajan mahdollisuudet taloudelliseen menestymiseen, EVPY-indeksi tarkastelee hyvän elämän edellytyksiä laajemmin mittaamalla talouden ohella myös hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteiskunnan kykyä uudistua kestävällä tavalla, kertoo indeksin kehitystyötä koordinoinut MDI:n johtava asiantuntija Valtteri Laasonen.



Suomen hyvä sijoitus ei kerro koko totuutta



Suomi sijoittuu indeksissä kuudenneksi. Se on säilyttänyt paikkansa kärkikymmenikössä koko tarkastelujakson aikana, mutta elinvoima on pudonnut tarkastelujakson aikana 15 sijaa. Veto- ja pitovoimassa Suomi on neljännellä sijalla. Sijoitus on noussut seurannan alusta mutta laskenut viime vuosina.

Vahva yhteiskunta on Suomen ja muiden Pohjoismaiden kilpailuetu. Demokratia, luottamus ja elämäntyytyväisyys ovat Suomessa OECD-maiden kärkeä. Suomen ohittavat indeksissä vain Islanti, Sveitsi, Norja, Tanska ja Irlanti.

Indeksin osa-alueet muodostavat toisiinsa kytkeytyvän kokonaisuuden. Elinvoima on perusta, jonka varaan veto- ja pitovoima sekä yhteiskunnallinen kestävyys rakentuvat.

– Suomen tilannetta ei siksi voi lukea kattavasti kokonaissijasta. Kuudes sija on hyvä, mutta jälkeen jääminen elinvoimassa voi viiveellä heijastua negatiivisesti Suomen vahvoihin osa-alueisiin, painottaa yksi indeksin kehittäjistä, MDI:n asiantuntija Risto Heikkinen.

Indeksin kärkeen sijoittuvia maita yhdistää tasapaino: Pohjoismaat ja Sveitsi menestyvät, koska yksikään osa-alue ei dominoi toisten kustannuksella. Taloudellinen ylivoima tai yksittäinen vahvuus ei yksin riitä saavuttamaan kärkisijoja.

2010-luvun alusta vuoteen 2024 erityisesti Irlanti, Tšekki, Viro ja Slovakia ovat kirineet sijoituksia vauhdilla ja rakentaneet menestystä määrätietoisesti matalammalta lähtötasolta. Sen sijaan monissa suurissa talouksissa, kuten Kanadassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa sijoitus on heikentynyt.

Indeksi luo tilannekuvan, joka auttaa arvioimaan Suomen tulevaa suuntaa



EVPY-indeksi osoittaa, missä Suomi on vahva ja missä haavoittuva ja mihin suuntaan kehitys on kulkenut, mutta se ei yksin kerro, miksi näin on tapahtunut tai miten kurssi käännetään.

– Uusi indeksi auttaa päätöksentekijöitä tunnistamaan kehityskulkuja, jotka voivat pitkällä aikavälillä vahvistaa tai heikentää Suomen mahdollisuuksia menestyä kilpailussa kansainvälisistä osaajista. Indeksin tärkein anti ei ole yksittäinen sijoitus, vaan keskustelu siitä, mihin meidän kannattaa yhteiskuntana kiinnittää huomiota jo nyt, sanoo johtava asiantuntija Eeva Hellström Sitrasta.

Lisätietoja

Janne Antikainen, 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi

Valtteri Laasonen, 050 533 0604, valtteri.laasonen@mdi.fi