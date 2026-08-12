Hartela valittu Turun kokoelmakeskuksen kehitysvaiheeseen
25.8.2026 08:42:24 EEST | Hartela | Tiedote
Hartela on valittu toteuttamaan Turkuun rakennettavan kokoelmakeskuksen yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan kehitysvaihetta, joka käynnistyy syyskuun alussa 2026. Hankkeen tilaajana toimii Kiinteistö Oy Turun Monitoimitilat.
Turun Aerotielle rakennettava noin 15 000 bruttoneliömetrin kokoelmakeskus toteutetaan Turun kaupunginmuseon, WAM nykytaiteen museon sekä Turun kaupunginarkiston käyttöön. Rakennus kokoaa yhteen tällä hetkellä hajautetusti eri toimipisteissä sijaitsevat kokoelmat ja arkistoaineistot sekä turvaa niiden pitkäaikaisen säilymisen tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa.
Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jossa Hartela toimii projektinjohtourakoitsijana.
Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa korostuvat pitkäaikaissäilytyksen erityisvaatimukset. Rakennukseen toteutetaan tarkasti hallittuja olosuhteita ja toimintavarmoja teknisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan aineistojen säilyvyys vuosikymmeniksi eteenpäin.
"Turun kokoelmakeskus on merkittävä investointi kulttuuriperinnön säilyttämiseen tuleville sukupolville. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että hankkeen kehitysvaiheeseen on valittu kokenut ja vaativista kohteista vahvaa näyttöä antanut kumppani. Yhteistoiminnallinen toteutusmalli mahdollistaa sen, että tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja urakoitsija voivat yhdessä varmistaa hankkeen toiminnalliset, tekniset, taloudelliset ja vastuullisuustavoitteet jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteemme on toteuttaa korkeatasoinen, energiatehokas ja pitkäikäinen rakennus, joka turvaa arvokkaiden kokoelmien ja arkistoaineistojen säilymisen vuosikymmeniksi eteenpäin”, sanoo toimitusjohtaja Seppo Saaristo Kiinteistö Oy Turun Monitoimitiloista.
”Hienoa, että hankkeen kanssa on päästy eteenpäin ja kehitysvaihe pääsee alkamaan. Uusi kokoelmakeskusrakennus on merkittävä investointi, jolla voidaan varmistua, että arvokas kulttuuriperintö säilyy arvoisissaan tiloissa”, sanoo Turun kaupungin tilapalvelujohtaja Pauliina Karjalainen.
Museoiden ja kaupunginarkiston asiantuntijat osallistuvat suunnitteluun koko hankkeen ajan, mikä mahdollistaa loppukäyttäjien tarpeiden huomioimisen jo kehitysvaiheessa.
”Lähdemme suurella mielenkiinnolla kehittämään tätä vaativaa hanketta. Kampamainen arkkitehtoninen teema tukee kokonaisuutta. Pitkäaikaissäilytyksen tilat sekä henkilöstö- ja työskentelytilat on eriytetty toisistaan rakennuksen läpi kulkevan käytävälinjan ympärille. Tällä ratkaisulla toiminnallisuus ja arkkitehtuuri puhuvat samaa kieltä”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Mäki Sarc + Sigge Arkkitehdit Oy:stä.
”Olemme erittäin innostuneita tästä vaativasta hankkeesta, jonka projektinjohtourakoitsijaksi meidät on valittu. Erityisen mielenkiintoisen hankkeesta tekee sen suuri merkitys kulttuuriperinnön säilyttämisessä sekä rakennuksen tekninen vaativuus, jolla varmistetaan kokoelmien ja arkistojen säilyvyys vuosikymmeniksi eteenpäin. Hartelalle kohde on erinomainen jatkumo suurten ja teknisesti vaativien hankkeiden sarjassa”, sanoo aluejohtaja Lauri Piitari Hartelasta.
Hankkeessa painotetaan energiatehokkuutta, vähähiilisyyttä ja vastuullisia rakentamisratkaisuja. Tavoitteena on Rakennustiedon ympäristöluokituksen neljän tähden taso sekä EU-taksonomian ja Green Deal -tavoitteiden huomioiminen.
Hankkeen tavoitteena on siirtyä toteutusvaiheeseen kesällä 2027, ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2029.
Yhteyshenkilöt
Lauri PiitariAluejohtajaHartelaPuh:040 775 8545lauri.piitari@hartela.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
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