Kela/FPA

Kutsu medialle 26.8.2026: Kelan johtamisselvitys valmistunut

25.8.2026 10:01:18 EEST | Kela/FPA | Kutsu

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Järjestämme Kelan hallituksen kokouksen jälkeen keskiviikkona 26.8.2026 noin klo 16.00–16.30 lyhyen Teams-tilaisuuden toimittajille.

Tilaisuudessa Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola esittelee Kelan hallituksen tilaaman johtamisselvityksen keskeiset havainnot. Esityksen jälkeen on mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä.

Aika: Keskiviikko 26.8.2026 klo 16.00–16.30 (alkaa hallituksen kokouksen päätyttyä)
Paikka: Teams. Huom! Tilaisuutta ei tallenneta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen keskiviikkona 26.8.2026 klo 12 mennessä. Osallistujille lähetetään osallistumislinkki sähköpostitse ennen tilaisuutta.

Tervetuloa!

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