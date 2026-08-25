Kutsu medialle 26.8.2026: Kelan johtamisselvitys valmistunut
25.8.2026 10:01:18 EEST | Kela/FPA | Kutsu
Järjestämme Kelan hallituksen kokouksen jälkeen keskiviikkona 26.8.2026 noin klo 16.00–16.30 lyhyen Teams-tilaisuuden toimittajille.
Tilaisuudessa Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola esittelee Kelan hallituksen tilaaman johtamisselvityksen keskeiset havainnot. Esityksen jälkeen on mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä.
Aika: Keskiviikko 26.8.2026 klo 16.00–16.30 (alkaa hallituksen kokouksen päätyttyä)
Paikka: Teams. Huom! Tilaisuutta ei tallenneta.
Ilmoittaudu tilaisuuteen keskiviikkona 26.8.2026 klo 12 mennessä. Osallistujille lähetetään osallistumislinkki sähköpostitse ennen tilaisuutta.
Tervetuloa!
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