Helsingin pormestari Sazonov vieraili Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivänä
25.8.2026 09:49:11 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonov vieraili Kiovassa 23.–24. elokuuta. Vierailun aikana pormestari Sazonov tapasi Kiovan pormestari Vitaliy Klitschkon ja osallistui Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.
Pormestari Sazonov tapasi maanantaina 24. elokuuta Ukrainan itsenäisyyspäivänä Kiovan pormestari Vitaliy Klitschkon sekä Kiovan kaupungin muuta johtoa. Pormestari vieraili Ukrainan itsenäisyyspäivänä myös kiovalaisessa sairaalassa, tapasi ukrainalaisia sotaveteraaneja ja tutustui Kiovan kaupungin tarjoamiin veteraanipalveluihin.
”Sodan tuhojen näkeminen Kiovassa ja keskustelut ukrainalaisten sotaveteraanien sekä sairaalan henkilökunnan kanssa olivat pysäyttäviä ja koskettavia muistutuksia Ukrainan sodan ohittamattomasta läsnäolosta ukrainalaisten arjessa. Samalla ne muistuttavat Ukrainalle osoitetun vankkumattoman tuen merkityksestä. Helsinki seisoo jatkossakin vahvasti Ukrainan, ukrainalaisten kaupunkien ja ukrainalaisten rinnalla Venäjän aloittamaa julmaa hyökkäyssotaa vastaan”, pormestari Sazonov sanoo.
Helsingin tuen osoituksena pormestari Sazonov kertoi pormestari Klitschkolle Helsingin aikeista lahjoittaa Kiovan kaupungille kuusi ambulanssia Kiovan kaupungin tarpeisiin. Pormestari myös lupasi, että Helsinki käy läpi omia ja lähiyhteisöjensä mahdollisuuksia ohjata Ukrainaan lisätukea, kuten generaattoreita ja linja-autoja.
”Lähestyvät syksy ja talvi tulevat olemaan Kiovan ja kiovalaisten kannalta kriittisiä, sillä Venäjä jatkaa iskujaan siviilikohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin. Tapaamisissa kävi selväksi, että Kiova ja kiovalaiset tarvitsevat kaiken mahdollisen avun tulevasta talvesta selvitäkseen,” pormestari Sazonov kertoo.
Helsingin kaupunki on Ukrainan sodan alusta lähtien lahjoittanut useampiin ukrainalaisiin kaupunkeihin muun muassa ajoneuvoja ja muita Ukrainan pyytämiä tarvikkeita. Helsinki kartoittaa jatkossakin uusia tapoja ja mahdollisuuksia tukea Ukrainaa sodan keskellä.
”Pormestari Klitschkon kanssa keskustelimme myös muun muassa Helsingin ja Kiovan välisestä yhteistyöstä, Ukrainan sodan opeista väestönsuojeluun ja Ukrainan jälleenrakentamistyöstä. Tapaaminen vahvisti entisestään Helsingin ja Kiovan välisiä hyviä suhteita”, pormestari Sazonov kertoo.
Vierailun aikana pormestari Sazonov osallistui myös 24. elokuuta järjestettyihin Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin sekä Kiovassa 23. elokuuta järjestettyyn Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin suojelemaan Ukrainan kansalliseen rukousaamiaiseen. Tämän vuoden itsenäisyyspäivällä oli erityinen historiallinen merkitys, sillä se juhlisti Ukrainan itsenäisyyden 35-vuotispäivää.
Tämä tiedote tullaan uutisoimaan myös ruotsiksi ja englanniksi hel.fi-sivustolla.
Yhteyshenkilöt
Oskari Heinonen, pormestarin erityisavustaja, puh. 050 453 5203, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi
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