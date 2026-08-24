Vihreiden Hanna Holopainen: Hallitus leikkaa kohtaamisen välineet puhevammaisilta
25.8.2026 09:37:11 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallituksen elokuussa hyväksymässä asetuksessa STEA-avustusten painopisteeksi on kirjattu konkreettinen, kohtaava asiakastyö. Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen huomauttaa, että ensimmäiset konkreettiset seuraukset ovat päinvastaisia kuin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) on luvannut. Hallituksen linjaus lakkauttaisi Kehitysvammaliiton yleisavustuksen lähes kokonaan, ja mukana katoaisivat välineet, joiden varassa puhevammaiset ihmiset ylipäätään kohtaavat toisiaan.
Holopaisen mukaan Kehitysvammaliiton tilanne on ensimmäinen konkreettinen näyttö siitä, mitä uudet avustuskriteerit käytännössä tarkoittavat. Liitto kertoo saaneensa STEAlta ennakkotiedon, jonka mukaan sen yleisavustuksesta leikataan noin miljoona euroa ja yleiskuluihin jää arviolta 200 000 euroa. Liitto on käynnistänyt koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Vaarassa ovat Papunet, Tikoteekki ja Selkokeskus, joita vastaavia palveluita ei Suomessa ole muualla.
— Hallitus leikkaa kohtaamisen välineet niiltä, jotka eivät puhu. Papunetin kuvat ovat monelle lapselle ainoa tapa kertoa, mitä hän tuntee ja tarvitsee, sanoo Holopainen.
Kyse ei ole Holopaisen mukaan sosiaalipolitiikasta vaan perusoikeuksista. Selkokeskuksen arvion mukaan yleiskielen ymmärtäminen on vaikeaa yli 800 000 suomalaiselle. Ilman selkokielistä tietoa moni heistä jää ilman sitä tietoa, jonka varassa omia asioita hoidetaan, opiskellaan ja seurataan yhteiskunnallista keskustelua. Kehitysvammaliitto arvioi leikkausten heikentävän Suomen mahdollisuuksia toteuttaa YK:n vammaissopimuksen velvoitteita.
— Oikeus tulla ymmärretyksi ja kuulluksi on perusoikeus, ei lisäpalvelu, josta voi tiukassa taloustilanteessa säästää, sanoo Holopainen.
Vihreät on vaatinut Rydmanilta näyttöä siitä, etteivät leikkaukset osu ihmisten mahdollisuuteen saada apua. Holopainen huomauttaa, että näyttöä kertyy nyt järjestöiltä itseltään, ja että aikataulu tekee korjaamisesta koko ajan vaikeampaa. STEAn mukaan järjestökentältä on katoamassa noin 2000 henkilötyövuotta vuoden 2024 tasoon verrattuna, ja muutosneuvottelut käynnistyvät monessa järjestössä lähiviikkoina. Irtisanomisajan palkat pakottavat järjestöjä sopeuttamaan sokkona.
— Osaaminen katoaa nopeammin kuin sen ehtii rakentaa takaisin. Kun ihmiset on irtisanottu joulukuun päätöksillä ei enää korjata mitään, sanoo Holopainen.
Hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi viikolla. Holopainen vaatii, että leikkauksia kohtuullistetaan ja että avustuskriteerien tulkinta korjataan: toiminnan yleisiä edellytyksiä, kuten tiloja, tietoturvaa ja työnantajan lakisääteisiä velvoitteita, ei voida laskea vaikuttamis- tai hallintotyöksi, jota kriteerit rajaavat rahoituksen ulkopuolelle.
— Ilman kattoa pään päällä ja työterveyshuoltoa ei tehdä kohtaavaa työtä eikä mitään muutakaan työtä. Ministeri voi vielä korjata tämän budjettiriihessä. Jos hän ei korjaa, hän tuhoaa itse sen kohtaavan työn, jota lupasi suojella, sanoo Holopainen.
Holopainen arvostelee myös tapaa, jolla järjestöistä ja niiden työntekijöistä on puhuttu leikkauskeskustelun aikana. Järjestötyöntekijöitä on julkisessa keskustelussa nimitetty muun muassa pullasorsiksi ja paperinpyörittäjiksi, ja järjestöjen työpaikkoja on kuvattu suojatyöpaikoiksi. Holopaisen mukaan vastaavaa väheksyntää ei sallittaisi mistään muusta ammattiryhmästä, ja se kohdistuu alaan, jonka palkkataso jää yleistä ansiotasoa matalammaksi.
— Järjestöissä tehdään työtä suurella sydämellä, kuormittuneina ja pienellä palkalla. Kun maan päättäjät puhuvat siitä työstä halveksuvasti, se satuttaa ihmisiä ja haavoittaa koko järjestökenttää pysyvästi. Minä puolustan järjestöjen työntekijöitä, sanoo Holopainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hanna Holopainen vaatii hallitukselta tukitoimia afrikkalaisesta sikarutosta johtuviin taloudellisiin menetyksiin – “Kaakkois-Suomi on saanut kärsiä jo tarpeeksi”24.8.2026 16:14:58 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen vaatii Kaakkois-Suomen alueen toimijoille korvauksia afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Taudin leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset aiheuttavat sekä välittömiä että pitkäkestoisia taloudellisia menetyksiä.
Virta SDP:n ympäristöavauksesta: Tervetuloa ympäristövaaleihin – nyt mitataan, kuka on valmis myös vaikeisiin päätöksiin23.8.2026 16:36:51 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää erittäin tervetulleena SDP:n avausta ilmasto- ja luontopolitiikasta. Virran mukaan SDP:n esittämät avaukset osoittavat, että ympäristöstä on mahdollista tehdä yksi ensi kevään eduskuntavaalien suurista kysymyksistä. Nyt puolueiden on kuitenkin osoitettava, kuinka korkealle ne ovat valmiita nostamaan ympäristöpolitiikan kunnianhimon – myös silloin, kun ilmasto- ja luontotavoitteet törmäävät muihin intresseihin.
Kansanedustaja Mari Holopainen vaatii toimia Saimaan öljyvahingon jälkeen: Tämä ei saa toistua21.8.2026 13:27:28 EEST | Tiedote
Tiistaina Saimaalla tapahtunut öljyvahinko aiheuttaa haittaa vesistölle, alueen asukkaille ja elinkeinoille. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaatii, että vahingon ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti ja tapahtuneesta otetaan opiksi vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi.
Vihreiden Pyhälammi ja Väre: YEL- muutoksen piti tuoda selkeyttä ja vapautta – hallituksen esitys tuotti pettymystä ja hämmennystä19.8.2026 15:50:39 EEST | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Pyhälämmi ja puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Väre huomauttavat, että hallituksen esitys YEL järjestelmään liittyvistä muutoksista tuovat laihaa lohtua mikro- ja pienyrittäjille suurista lupauksista huolimatta.
Vihreiden Virta: Suomi lipuu kohti tuloerojen eurooppalaista keskitasoa – ja se on Orpon hallituksen tietoinen valinta18.8.2026 14:44:01 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Petteri Orpon hallitus on tietoisella valinnallaan ajanut Suomen kahtia – ja tuore tutkimus vahvistaa tämän. Tutkimuksen mukaan hallituksen vero- ja sosiaaliturvapäätökset ovat siirtäneet Suomen pois pienten tuloerojen maiden kärjestä kohti eurooppalaista keskitasoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme