Kirjoitan, koska haluan!
25.8.2026 18:24:10 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Kirjoituskilpailu nuorille nyt jo neljättä kertaa. Suomalaiset nuoret lukevat nykyään kenties enemmän kuin koskaan, mutta lukeminen on sirpaloitunut kännykkäaikakaudella lyhyiden viestien ja tekstien lukemiseen. Vaikka kirjojenkin lukeminen on edelleen yleistä, luettujen kirjojen määrä on laskenut jyrkästi. Erityisesti aktiivilukijoiden määrä on laskenut 15–24-vuotiaiden joukossa (Tilastokeskus). Herättääksemme osaltamme lukemisintoa julkaisemme valtakunnallisen kirjoituskilpailun 13–16-vuotiaille sekä 17–20-vuotiaille nuorille. Nykytrendin mukaisesti kilpailuraadin parhaiksi valitsemista kirjoituksista julkaistaan kaikille kuunneltavaksi ilmaiset ääniteokset suomalaisessa VoiceBooks-äänikirjasovelluksessa.
Haluamme kannustaa kirjoituskilpailuun mukaan erilaisia sanaseppoja. Siksi osallistuva teos voi olla tekstilajiltaan mikä tahansa, esimerkiksi rap, essee, novelli tai laululyriikka. Pääasia on sen sisältämä tarina!
Nuoret ovat kiinnostuneita tarinoista ja kirjoittamisesta, kun heille luodaan kanavia ja mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen kirjallisesti. Muun muassa rap-musiikki on saanut monen nuoren runosuonen kukkimaan. Rap on nykyajan sanalaulantaa. Siinä sanoitukset ovat musiikin keskiössä.
Äänikirjojen suosio kasvaa koko ajan kovaa vauhtia. Äänikirjat eivät ole uhka lukemisharrastukselle, vaan niiden avulla saadaan nuoretkin innostumaan uudelleen jännittävistä tarinoista. Ns. tavallisten ihmisten omasta elämästään kertomat tarinat “korttelikirjallisuuden” muodossa ovat jo huippusuosiossa monissa maissa. Nuoret kuuntelevat podcasteja. Tarinat kiinnostavat!
Tarinat herättävät tunteita ja välittävät meille tärkeitä arvoja. Tarinoiden avulla voidaan välittää myös kulttuuriperintöämme. Ne ovat tärkeitä myös lapsen kielellisen ja psykologisen kehityksen kannalta. Tarinoiden avulla herätetään lapsen kiinnostus kirjallisuuteen, ja lukeminenhan kannattaa aina!
Yhteistyössä
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos / Peda.net-kouluverkko
The VoiceBooks
Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajat ry.
Jyväskylän kirjamessut
Suomalainen Kirjakauppa
Hotelli Verso, Jyväskylä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouko Jokinen
Jyväskylän yliopisto
Koulutuksen tutkimuslaitos / Peda.net-kouluverkko
040-805 4767
jouko.jokinen@peda.net
tai
Tero-Juhani Kojo
The VoiceBooks
044-206 6965
tjk@thevoicebooks.fi
Kirsi HäkämiesviestintäsihteeriKoulutuksen tutkimuslaitosPuh:040 805 4249kirsi.m.hakamies@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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