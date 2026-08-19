Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahes elos x MoodFest tuo nuorten mielen hyvinvoinnin Lahden torille
25.8.2026 10:10:27 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Nuorten mielen hyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat teemana Lahden torilla perjantaina 28. elokuuta järjestettävässä Lahes elos x MoodFest -tapahtumassa.
Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemusta yhteenkuuluvuudesta sekä lisätä tietoisuutta siitä, mistä apua ja tukea on saatavilla silloin, kun oma tai läheisen hyvinvointi herättää huolta. Nuoret voivat keskustella ammattilaisten kanssa, saada tietoa nuorille suunnatuista palveluista ja kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin asioihin.
Tänä syksynä Päijät-Hämeen peruskouluissa otetaan käyttöön seudullinen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastainen toimintamalli. Malli tukee kouluja rakentamaan turvallista kouluarkea sekä puuttumaan kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan systemaattisesti yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtumassa kiusaamisasioista voi keskustella ehkäisevän työn pisteellä.
Musiikkia, luovuutta ja yhteistä tekemistä
Lahes elos x MoodFest tarjoaa nuorille monipuolisen ohjelmakokonaisuuden. Luvassa on nuorten artistien ja bändien esiintymisiä sekä Möysän nuorisoseuran tanssiesitys. Pääesiintyjä ANI nousee lavalle kello 20. Alueella on graffitiseinä, jossa katutaidetta voi kokeilla turvallisesti ohjatusti. Lahden lukio Gaudian kuvataideopiskelijat järjestävät yhteisöllisiä taide- ja käsityöpajoja.
Maksuttoman tapahtuman järjestävät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. Tapahtumaan odotetaan noin 1 500 kävijää.
Esiintyjät:
- ANI
- PATEGOESCRAZY
- Pacesetters
Luvassa on lisäksi:
- puhujavieraana viihdetaiteilija ja sisällöntuottaja Arttu Lindeman
- tanssiesitys
- ohjattu hyvinvointihetki
- graffitiseinä
- vuoden päijäthämäläinen nuori -palkitseminen
- taidetyöpajoja
- toivebiisiteltta
Alueella tapahtuman ajan:
- Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut
- Dila nuorisotyö
- Ehkäisevä työ
- Helppi mobiiliyksikkö
- Homebase Lahti
- Huumekuolemien ehkäisy -hanke
- Lahden keskusta-alueen kumppanuuspöytä
- Lahden nuorisovaltuusto
- Lahden seurakunnan Walk in -terapia
- Luonnon merkitys nuorten hyvinvoinnille ja terveydelle /Kestävän kehityksen hanke
- Mieli ry
- Mono – jalkautuva nuorisotyö
- Oppilas- ja opiskeluhuolto
- Perhesosiaalityö ja lastensuojelu
- Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen Lahdessa -hanke
- Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
- Päiväaikainen toiminta
- Ravitsemusyksikkö
- SERI-tukikeskus (seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö)
- Suun terveydenhuolto
- TYM-palvelu (työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteistoimintamalli)
- Vamos Lahti
Yhteyshenkilöt
Johanna Ruuhijärvivalmistelu- ja tiedonhallinta-asiantuntijaPuh:044 4823 576johanna.ruuhijarvi@paijatha.fi
Pilvi HokkanenkulttuurituottajaLahden kaupunki, nuorisopalvelutPuh:044 483 1727
Kuvat
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi sädehoitolaite vahvistaa syövänhoitoa19.8.2026 09:03:01 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen keskussairaalan sädehoitoyksikössä on otettu käyttöön uusi, alan viimeisintä teknologiaa edustava sädehoitolaite.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Turvallisuusneuvoja tarjolla Turvallinen Lahti -tapahtumassa lauantaina 22. elokuuta17.8.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen turvallisuustoimijat järjestävät koko perheen Turvallinen Lahti -tapahtuman Lahden torilla lauantaina 22.8.2026 kello 10–13. Tapahtumassa on mahdollisuus tavata Päijät-Hämeen turvallisuustoimijoita ja tutustua heidän toimintaansa, kysyä neuvoa turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä seurata toimintanäytöksiä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uudella henkilöstöohjelmalla tavoitellaan sujuvampaa työarkea17.8.2026 11:58:16 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 17.8. hyvinvointialueen uuden henkilöstöohjelman.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Keski-Hollolan VPK muuttaa uusiin tiloihin joulukuussa14.8.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Keski-Hollolan VPK:n korvaavien toimitilojen monivuotinen etsintä saatiin päätökseen, kun Päijät-Hämeen hyvinvointialue vuokrasi palokunnan käyttöön uudet asematilat Hollolan päätoimisen pelastusaseman läheltä. Keski-Hollolan VPK muuttaa uusiin tiloihin vuoden lopussa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kiireettömät yhteydenotot hoituvat nyt Päijät-Sote-sovelluksessa13.8.2026 13:46:07 EEST | Tiedote
Oppilas, opiskelija tai huoltaja tekee jatkossa kiireettömän yhteydenoton koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Päijät-Sote-sovelluksen kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme