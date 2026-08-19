Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahes elos x MoodFest tuo nuorten mielen hyvinvoinnin Lahden torille

Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemusta yhteenkuuluvuudesta sekä lisätä tietoisuutta siitä, mistä apua ja tukea on saatavilla silloin, kun oma tai läheisen hyvinvointi herättää huolta. Nuoret voivat keskustella ammattilaisten kanssa, saada tietoa nuorille suunnatuista palveluista ja kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin asioihin.

Tänä syksynä Päijät-Hämeen peruskouluissa otetaan käyttöön seudullinen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastainen toimintamalli. Malli tukee kouluja rakentamaan turvallista kouluarkea sekä puuttumaan kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan systemaattisesti yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtumassa kiusaamisasioista voi keskustella ehkäisevän työn pisteellä.

Musiikkia, luovuutta ja yhteistä tekemistä

Lahes elos x MoodFest tarjoaa nuorille monipuolisen ohjelmakokonaisuuden. Luvassa on nuorten artistien ja bändien esiintymisiä sekä Möysän nuorisoseuran tanssiesitys. Pääesiintyjä ANI nousee lavalle kello 20. Alueella on graffitiseinä, jossa katutaidetta voi kokeilla turvallisesti ohjatusti. Lahden lukio Gaudian kuvataideopiskelijat järjestävät yhteisöllisiä taide- ja käsityöpajoja.

Maksuttoman tapahtuman järjestävät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. Tapahtumaan odotetaan noin 1 500 kävijää.

Esiintyjät:

ANI

PATEGOESCRAZY

Pacesetters

Luvassa on lisäksi:

puhujavieraana viihdetaiteilija ja sisällöntuottaja Arttu Lindeman

tanssiesitys

ohjattu hyvinvointihetki

graffitiseinä

vuoden päijäthämäläinen nuori -palkitseminen

taidetyöpajoja

toivebiisiteltta

Alueella tapahtuman ajan: