Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahes elos x MoodFest tuo nuorten mielen hyvinvoinnin Lahden torille

25.8.2026 10:10:27 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Nuorten mielen hyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat teemana Lahden torilla perjantaina 28. elokuuta järjestettävässä Lahes elos x MoodFest -tapahtumassa.

Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemusta yhteenkuuluvuudesta sekä lisätä tietoisuutta siitä, mistä apua ja tukea on saatavilla silloin, kun oma tai läheisen hyvinvointi herättää huolta. Nuoret voivat keskustella ammattilaisten kanssa, saada tietoa nuorille suunnatuista palveluista ja kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin asioihin.

Tänä syksynä Päijät-Hämeen peruskouluissa otetaan käyttöön seudullinen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastainen toimintamalli. Malli tukee kouluja rakentamaan turvallista kouluarkea sekä puuttumaan kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan systemaattisesti yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtumassa kiusaamisasioista voi keskustella ehkäisevän työn pisteellä.

Musiikkia, luovuutta ja yhteistä tekemistä

Lahes elos x MoodFest tarjoaa nuorille monipuolisen ohjelmakokonaisuuden. Luvassa on nuorten artistien ja bändien esiintymisiä sekä Möysän nuorisoseuran tanssiesitys. Pääesiintyjä ANI nousee lavalle kello 20. Alueella on graffitiseinä, jossa katutaidetta voi kokeilla turvallisesti ohjatusti. Lahden lukio Gaudian kuvataideopiskelijat järjestävät yhteisöllisiä taide- ja käsityöpajoja.

Maksuttoman tapahtuman järjestävät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. Tapahtumaan odotetaan noin 1 500 kävijää.

Esiintyjät:

  • ANI
  • PATEGOESCRAZY
  • Pacesetters

Luvassa on lisäksi:

  • puhujavieraana viihdetaiteilija ja sisällöntuottaja Arttu Lindeman
  • tanssiesitys
  • ohjattu hyvinvointihetki
  • graffitiseinä
  • vuoden päijäthämäläinen nuori -palkitseminen
  • taidetyöpajoja
  • toivebiisiteltta

Alueella tapahtuman ajan:

  • Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut
  • Dila nuorisotyö 
  • Ehkäisevä työ
  • Helppi mobiiliyksikkö 
  • Homebase Lahti 
  • Huumekuolemien ehkäisy -hanke 
  • Lahden keskusta-alueen kumppanuuspöytä 
  • Lahden nuorisovaltuusto 
  • Lahden seurakunnan Walk in -terapia 
  • Luonnon merkitys nuorten hyvinvoinnille ja terveydelle /Kestävän kehityksen hanke 
  • Mieli ry 
  • Mono – jalkautuva nuorisotyö 
  • Oppilas- ja opiskeluhuolto 
  • Perhesosiaalityö ja lastensuojelu 
  • Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen Lahdessa -hanke 
  • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
  • Päiväaikainen toiminta 
  • Ravitsemusyksikkö 
  • SERI-tukikeskus (seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö) 
  • Suun terveydenhuolto 
  • TYM-palvelu (työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteistoimintamalli) 
  • Vamos Lahti 

Yhteyshenkilöt

Pilvi HokkanenkulttuurituottajaLahden kaupunki, nuorisopalvelut

Puh:044 483 1727

Kuvat

ANI
ANI
kuva: Aaro Ristola
Lataa
Arttu Lindeman
Arttu Lindeman
kuva: Niki Soukkio
Lataa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye