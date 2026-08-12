Vankilakirjastot tukevat osallisuutta ja oppimista – Irmeli Malka-Kannistolle Vankeinhoidon ansioristi
25.8.2026 14:30:00 EEST | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote
Vankilakirjastot ovat tärkeä osa vankien oppimisen, osallisuuden ja kuntoutumisen tukemista. Turun kaupunginkirjaston erikoiskirjastovirkailija Irmeli Malka-Kannistolle myönnetty Vankeinhoidon ansioristi nostaa esiin pitkäjänteisen työn, jolla vankilakirjastotoimintaa on kehitetty eri puolilla Suomea.
Oikeusministeri Leena Meri on myöntänyt Turun kaupunginkirjaston erikoiskirjastovirkailija Irmeli Malka-Kannistolle Vankeinhoidon ansioristin tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä vankilakirjastotoiminnan kehittämisessä. Malka-Kanniston työ on vahvistanut vankien mahdollisuuksia oppimiseen, osallisuuteen ja kuntoutumiseen eri puolilla Suomea.
Sinnikäs ja periksiantamaton kirjastojen kehittäjä
Irmeli Malka-Kannisto on työskennellyt sinnikkäästi ja periksiantamattomasti vankilakirjastojen kehittämiseksi vuodesta 2012 alkaen. Hänen työnsä käynnistyi Käyrän vankilassa toteutetusta Sanat peliin -projektista, jossa tehtiin kirjastopalveluja tutuksi vangeille ja kannustettiin heitä lukemaan ja kirjoittamaan.
Vuosien aikana Malka-Kannisto on kehittänyt kirjastojen kokoelmia ja palveluja, rakentanut yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä ollut mukana luomassa toimintamalleja, joita on hyödynnetty laajasti suomalaisissa vankiloissa.
Yksi merkittävä avaus oli yhteistyö Celian kanssa, jonka ansiosta saavutettavat äänikirjat tulivat aiempaa laajemmin myös vankien käyttöön. Tämä palveli erityisesti kohderyhmää, jossa on paljon erilaisia oppimisen haasteita.
– Malka-Kannisto on onnistunut aidolla, välittömällä ja lämpimällä kohtaamistavallaan inspiroimaan ja kannustamaan lukuisia vankeja lukemisharrastuksen pariin. Hän on onnistunut tuomaan kirjastopalvelut ymmärrettävällä ja puoleensavetävällä tavalla lähemmäksi kohderyhmää, jolle ne ovat tyypillisesti vieraampia. Niissä vankiloissa, joissa Malka-Kannisto on työskennellyt, kirjaston käyttäjämäärät ja lainausluvut ovat olleet poikkeuksellisen korkeita, pääjohtaja Anna Arola-Järvi kertoo.
Kirjastot avaavat mahdollisuuksia
Vankilakirjastot tarjoavat paljon enemmän kuin mahdollisuuden lainata kirjoja. Ne tukevat lukutaitoa, opiskelua, tiedonhakutaitoja sekä yhteiskunnassa tarvittavien valmiuksien kehittämistä.
Erityisesti tiedonhaun opetuksella voidaan harjoitella arjessa tarvittavia digitaitoja ja viranomaispalvelujen käyttöä. Samalla kirjallisuus, lukupiirit ja kulttuurisisällöt tarjoavat mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja uusien näkökulmien löytämiseen.
Malka-Kanniston työ osoittaa, kuinka kirjastopalvelut voivat parhaimmillaan tukea yksilön oppimista, osallisuutta ja kuntoutumista. Hänen työnsä vaikutukset näkyvät vankilakirjastojen arjessa eri puolilla Suomea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Arola-JärviPääjohtajaPuh:0295 688 500anna.arola-jarvi@om.fi
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Mentalvårdstjänsterna för fångar förbättras i samarbete mellan Brottspåföljdsmyndigheten och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar12.8.2026 13:08:04 EEST | Pressmeddelande
Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (VTH) förtydligar sin uppgiftsfördelning i mentalvårdstjänsterna för fångar. En del av psykologresurserna, som motsvarar fyra årsverken, överförs till VTH så att hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar stärks och genomförs på det sätt som lagen förutsätter. Syftet med ändringen är att förbättra tillgången till mentalvårdtjänster och patient- och fängelsesäkerheten.
Vankien mielenterveyspalveluita parannetaan Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon yhteistyössä12.8.2026 13:03:55 EEST | Tiedote
Rikosseuraamuslaitos (Rise) ja Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) selkeyttävät tehtävänjakoaan vankien mielenterveyspalveluissa. Osa psykologiresursseista, neljän henkilötyövuoden verran, siirretään VTH:lle, jotta vankien terveydenhuollolliset palvelut vahvistuvat ja toteutuvat lain edellyttämällä tavalla. Muutoksen tavoitteena on parantaa mielenterveyspalvelujen saatavuutta sekä potilas- ja vankilaturvallisuutta.
Personer med missbruksproblem som avtjänar bötesstraff eller korta fängelsestraff har nytta av rehabilitering utanför fängelse18.6.2026 11:44:47 EEST | Pressmeddelande
En utvärderings- och effektstudie av bötesfångeprojektet visar att deltagande i missbruksrehabilitering utanför fängelse minskade återfall i kriminalitet bland dem som avtjänade bötesstraff och korta fängelsestraff.
Päihdeongelmaiset sakko- ja lyhytaikaisvangit hyötyvät vankilan ulkopuolisesta kuntoutuksesta18.6.2026 11:44:47 EEST | Tiedote
Sakkovankihankkeen arviointi- ja vaikuttavuustutkimus osoittaa, että osallistuminen päihdekuntoutukseen vankilan ulkopuolella vähensi sakko- ja lyhytaikaisvankien uusintarikollisuutta.
Fine default and short-term prisoners with substance abuse problems benefit from rehabilitation outside prison18.6.2026 11:44:47 EEST | Press release
The evaluation and impact study of the Fine Default Prisoner Project shows that participation in substance abuse rehabilitation outside prison reduced recidivism among fine default prisoners and short-term prisoners.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme