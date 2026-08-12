Vankilakirjastot tukevat osallisuutta ja oppimista – Irmeli Malka-Kannistolle Vankeinhoidon ansioristi

Oikeusministeri Leena Meri on myöntänyt Turun kaupunginkirjaston erikoiskirjastovirkailija Irmeli Malka-Kannistolle Vankeinhoidon ansioristin tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä vankilakirjastotoiminnan kehittämisessä. Malka-Kanniston työ on vahvistanut vankien mahdollisuuksia oppimiseen, osallisuuteen ja kuntoutumiseen eri puolilla Suomea.

Sinnikäs ja periksiantamaton kirjastojen kehittäjä

Irmeli Malka-Kannisto on työskennellyt sinnikkäästi ja periksiantamattomasti vankilakirjastojen kehittämiseksi vuodesta 2012 alkaen. Hänen työnsä käynnistyi Käyrän vankilassa toteutetusta Sanat peliin -projektista, jossa tehtiin kirjastopalveluja tutuksi vangeille ja kannustettiin heitä lukemaan ja kirjoittamaan.

Vuosien aikana Malka-Kannisto on kehittänyt kirjastojen kokoelmia ja palveluja, rakentanut yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä ollut mukana luomassa toimintamalleja, joita on hyödynnetty laajasti suomalaisissa vankiloissa.

Yksi merkittävä avaus oli yhteistyö Celian kanssa, jonka ansiosta saavutettavat äänikirjat tulivat aiempaa laajemmin myös vankien käyttöön. Tämä palveli erityisesti kohderyhmää, jossa on paljon erilaisia oppimisen haasteita.

– Malka-Kannisto on onnistunut aidolla, välittömällä ja lämpimällä kohtaamistavallaan inspiroimaan ja kannustamaan lukuisia vankeja lukemisharrastuksen pariin. Hän on onnistunut tuomaan kirjastopalvelut ymmärrettävällä ja puoleensavetävällä tavalla lähemmäksi kohderyhmää, jolle ne ovat tyypillisesti vieraampia. Niissä vankiloissa, joissa Malka-Kannisto on työskennellyt, kirjaston käyttäjämäärät ja lainausluvut ovat olleet poikkeuksellisen korkeita, pääjohtaja Anna Arola-Järvi kertoo.

Kirjastot avaavat mahdollisuuksia

Vankilakirjastot tarjoavat paljon enemmän kuin mahdollisuuden lainata kirjoja. Ne tukevat lukutaitoa, opiskelua, tiedonhakutaitoja sekä yhteiskunnassa tarvittavien valmiuksien kehittämistä.

Erityisesti tiedonhaun opetuksella voidaan harjoitella arjessa tarvittavia digitaitoja ja viranomaispalvelujen käyttöä. Samalla kirjallisuus, lukupiirit ja kulttuurisisällöt tarjoavat mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, vuorovaikutukseen ja uusien näkökulmien löytämiseen.

Malka-Kanniston työ osoittaa, kuinka kirjastopalvelut voivat parhaimmillaan tukea yksilön oppimista, osallisuutta ja kuntoutumista. Hänen työnsä vaikutukset näkyvät vankilakirjastojen arjessa eri puolilla Suomea.