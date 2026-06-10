Työttömyyden kasvu viestinnän alalla hidastui

Viesti ry valmiuslain uudistamiseen: Viestintä on kriittinen osa kansallista turvallisuutta 5.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Viesti ry antoi lausuntonsa valmiuslain uudistuksesta. Lausunnossa korostamme, että viestintä on keskeinen osa poikkeusolojen hallintaa ja kansallista turvallisuutta. Luottamus ei synny kriisissä – se vain testataan silloin. Siksi poikkeusolojen viestintään on varauduttava ennalta, ja sen rooli on tunnistettava valmiuslaissa nykyistä selkeämmin.