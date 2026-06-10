Työttömyyden kasvu viestinnän alalla hidastui
25.8.2026 13:57:49 EEST | Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry | Tiedote
Työttömyys on pysynyt korkealla viestinnän alalla, mutta viestinnän työttömyyden kasvu on kokonaisuudessaan hidastunut. Kesäkuusta 2025 kesäkuuhun 2026 kasvua oli 17 prosenttia, kun aiempi vuositason kasvu oli 52 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien ja työttömien johtajien määrät ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaisesta. Alle vuoden kestäneiden työttömyysjaksojen kasvu on puolestaan ollut pysähdyksissä jo vuoden verran. Avoimien työpaikkojen määrässä ei toistaiseksi ole näkynyt pysyvää piristymistä.
Viestintäalan työttömyystilanne jatkuu vaikeana. Suomen talouden on arvioitu kääntyneen kasvuun vuoden 2026 aikana, mutta pitkään kaivattu käänne ei vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla heijastunut viestinnän alan työttömyystilanteeseen. Työttömiä viestinnän ammattilaisia oli vuoden 2026 kesäkuussa 527, kun vuotta aiemmin työttömiä oli 449. Työttömyys kasvoi vuodessa noin 17 prosenttia.
Työttömyyden kasvuvauhti on kuitenkin alkanut hidastua. Vielä viime vuonna viestinnän alan työttömyys oli kasvanut 52 prosentin vuosivauhdilla, kun kesäkuussa 2026 työttömyyden vuosikasvu oli hidastunut 17 prosenttiin. Lisäksi alle vuoden kestäneiden työttömyysjaksojen kasvu on jo vuoden verran ollut pysähdyksissä. Muihin korkeakoulutettuihin verrattuna viestinnän alan työttömyys kasvaa edelleen nopeammin.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa
Heikko työmarkkinatilanne koettelee erityisesti pidemmän aikaa työttömänä olleita sekä viestinnän johtajia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodessa 49 prosenttia. Kesäkuussa 2026 viestinnän pitkäaikaistyöttömiä oli 227, kun taas vuoden 2025 kesäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 152. Viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksolla luku on ollut korkeampi vain vuonna 2016.
Viestintäjohtajien työttömyys nousi puolestaan vuodessa 35,5 prosenttia. Vuoden 2026 kesäkuussa työttömiä viestintäjohtajia oli yhteensä 103, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 76. Johtotason viestijöiden työttömyys on ollut tasaisessa nousussa viimeisen noin kahden vuoden ajan.
Nuorten, alle 30-vuotiaiden viestinnän ammattilaisten työttömyys on pysynyt lähes samalla tasolla vuoden takaiseen nähden. Nuoria työttömiä oli 69 kesäkuussa 2026, vain kaksi enemmän kuin vuoden 2025 kesäkuussa.
Avoimien työpaikkojen määrässä vaihtelua
Avoimien työpaikkojen kokonaismäärässä tapahtui alkuvuonna 2026 pieni lasku verrattuna alkuvuoteen 2025. Vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana TE-toimistoissa oli avoinna 115 työpaikkaa, kun tänä vuonna vastaavana ajankohtana avoinna oli 101 paikkaa.
Toisaalta kesäkuussa 2026 avoimia viestinnän paikkoja oli julkisissa työllisyyspalveluissa 15. Vuotta aiemmin paikkoja oli vain kuusi eli vuodessa on tapahtunut selkeä piristyminen kesän rekrytoinneissa.
Eniten avoimia paikkoja on viimeisen vuoden aikana ollut tammikuussa 2026, jolloin ilmoitettiin yhteensä 29 avointa viestinnän tehtävää. Kesäkuukausien aikana avoimia työpaikkoja on tavallisesti vähemmän kuin muulloin, kun rekrytoinnit hiljenevät lomakauden ajaksi.
– Talouden elpymisen jatkuessa voidaan odottaa myös viestinnän rekrytointitilanteen paranevan, mutta selkeää käännettä ei toistaiseksi olla nähty, Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo sanoo.
Mainonnan ja markkinoinnin alalla työttömyystilanne on pysynyt vakaana
Mainonnan ja markkinoinnin alalla työttömien määrä on pysynyt melko vakaana jo yli vuoden. Kesäkuussa 2025 työttömiä markkinoinnin ammattilaisia oli 4 067. Määrä kasvoi vuodessa vain vajaan prosentin, ja kesäkuussa 2026 työttömiä alalla oli 4 093.
Pitkäaikaistyöttömien määrä markkinoinnin ja mainonnan alalla on kasvanut vuositasolla noin viisi prosenttia. Kesäkuussa 2026 pitkäaikaistyöttömiä oli 1 959 ja vuotta aiemmin 1 865. Määrä saavutti piikkinsä tammi-helmikuussa 2026, kun pitkäaikaistyöttömiä oli 2 020. Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla kasvu on kuitenkin taittunut.
Markkinoinnin ja mainonnan johtajien työttömyys on noussut vuodessa noin 20 prosenttia. Vuoden 2025 kesäkuussa alan johtajista työttöminä oli 6 689, kun taas kesäkuussa 2026 vastaava luku oli jo 8 075. Määrä on korkein ainakin kymmeneen vuoteen.
Kuten viestinnän alalla, mainonnan ja markkinoinnin avoimien työpaikkojen määrä saavutti korkeimman piikkinsä tammi-helmikuussa 2026, kun julkisessa työnvälityksessä avoinna oli yli 100 paikkaa. Kesäkuussa 2026 paikkoja oli auki 70. Vuotta aiemmin paikkoja oli auki vain kaksi enemmän.
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Yhteyshenkilöt
Siina RepoViesti ryPuh:040485 0008siina.repo@viesti.fi
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