Ilmanvaihtoyrityksestä valtakunnalliseksi olosuhdetekniikan konserniksi – Cervi ylitti 100 miljoonan euron liikevaihdon
26.8.2026 11:08:17 EEST | Cervi | Tiedote
Vuonna 2014 ilmanvaihtoalan yrityksenä aloittanut Cervi on kasvanut reilussa vuosikymmenessä valtakunnalliseksi olosuhdetekniikan konserniksi. Viimeisimpien yrityskauppojen myötä konsernin liikevaihto ylitti kesällä 100 miljoonan euron rajan, ja nyt Cervi on noussut jo yli 120 miljoonan euron tasolle. Samalla Cervi on saavuttanut etuajassa tavoitteen, joka asetettiin Interan tullessa yhtiön pääomistajaksi vuoden 2022 lopussa.
Kasvussa ei ole ollut kyse vain liikevaihdosta. Cervi on muuttunut ilmanvaihtoon keskittyneestä yrityksestä konserniksi, jonka palvelut kattavat tänään ilmanvaihdon, kylmätekniikan, energiaratkaisut ja tekniset eristykset. Samalla paikallisista osaajista on rakentunut valtakunnallinen palveluverkosto, jossa työskentelee jo yli 600 ammattilaista. Kasvun taustalla on ollut vahva yritysostostrategia, jonka myötä Cerviin on liittynyt Interan omistusaikana yhteensä 32 yritystä eri puolilta Suomea.
Yrityskaupat ovat rakentaneet uudenlaista olosuhdetekniikan kokonaisuutta
Ensimmäinen merkittävä askel Cervin palveluvalikoiman laajentamisessa otettiin vuonna 2021, kun kylmätekniikka tuli yrityskaupan kautta osaksi Cervin osaamista. Sen jälkeen konserni on vahvistanut erityisesti kylmätekniikan ja energiaratkaisujen osaamistaan. Vuonna 2026 tekniset eristykset nostettiin omaksi strategiseksi liiketoiminta-alueekseen.
Tänään ilmanvaihto, kylmätekniikka, energiaratkaisut ja tekniset eristykset muodostavat olosuhdetekniikan kokonaisuuden, joka vaikuttaa rakennusten ja kiinteistöjen toimivuuteen, energiatehokkuuteen, sisäolosuhteisiin ja käyttäjäkokemukseen.
Palveluvalikoiman laajentumisesta huolimatta Cervin lähtökohta on säilynyt samana: konserni rakentuu eri alojen vahvasta erikoisosaamisesta.
– Kun Cervi perustettiin, olimme ilmanvaihtoyritys. Tänään pystymme tarkastelemaan asiakkaidemme kiinteistöjen olosuhteita huomattavasti laajempana kokonaisuutena. Emme ole siis vain kasvaneet suuremmaksi, vaan Cervi on yrityksenä muuttunut. Olosuhdetekniikka yhdistää eri osaamisalueemme ja antaa mahdollisuuden palvella asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin, sanoo Cervin toimitusjohtaja Jarno Hacklin.
Paikalliset osaajat valtakunnallisen kasvun perustana
Yritysostot ovat kasvattaneet Cerviä kahteen suuntaan samanaikaisesti: ne ovat tuoneet konserniin uusia teknisiä osaamisalueita ja laajentaneet palveluverkostoa eri puolille Suomea.
Cervin toimintamallissa paikallinen yrittäjyys, asiakastuntemus ja ammattiosaaminen yhdistyvät konsernin resursseihin, investointikykyyn ja valtakunnalliseen yhteistyöhön. Mukaan liittyneet yritykset ovat tuoneet konserniin vuosien ja vuosikymmenten aikana kertynyttä erikoisosaamista, asiakassuhteita ja paikallista markkinatuntemusta.
– 100 miljoonan euron rajan ylittäminen on hieno virstanpylväs, mutta numeroa tärkeämpää on se, mitä olemme rakentaneet sen ympärille. Olemme saaneet mukaan valtavan määrän osaavia ihmisiä ja yrittäjiä, joilla on vahvaa oman alansa osaamista ja pitkäaikaisia asiakassuhteita. Ilman heidän luottamustaan ja sitoutumistaan emme olisi tässä, Hacklin sanoo.
100 miljoonan tavoite saavutettiin etuajassa – seuraavana 200 miljoonaa
Interan tullessa Cervin pääomistajaksi vuoden 2022 lopussa yhtiölle asetettiin tavoitteeksi 100 miljoonan euron liikevaihto ja tavoite on nyt saavutettu alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. Viimeisimpien yritysostojen jälkeen konsernin liikevaihto on noussut jo yli 120 miljoonaan euroon.
– Kun tulimme Cervin omistajaksi, meitä kiinnostivat yhtiön vahva erikoisosaaminen ja fokus olosuhdetekniikan kiinnostavimmissa segmenteissä. Cervissä oli jo otettu ensimmäisiä askeleita kohti merkittävän kasvuyhtiön rakentamista. On ollut hienoa nähdä, kuinka hyvin toimintamalli on resonoinut yrittäjissä ja osaajissa. Cerviin on liittynyt kovan luokan ammattilaisia, mutta samalla ydintä ei ole hukattu: Cervi rakentuu edelleen spesialisteista, ei generalisteista, sanoo Interan osakas Tuomas Sarkola.
100 miljoonan euron saavuttaminen ei ole Cerville päätepiste. Konserni näkee edelleen kasvumahdollisuuksia Suomen olosuhdetekniikan markkinassa, ja seuraavaksi tavoitteeksi on asetettu 200 miljoonan euron liikevaihto. Kasvua haetaan sekä nykyisten liiketoimintojen kehittämisestä että uusista yrityskaupoista. Tulevaisuudessa mahdollisuuksia arvioidaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.
– Cervin kasvulle on edelleen vahvat edellytykset. Asiakkailla on kysyntää erikoisosaamiselle, ja huipputekijät haluavat olla osa huippujengiä. Suomessa on paljon kasvumahdollisuuksia, mutta samalla meille on luontevaa arvioida, voisiko Cervin toimintamallia tulevaisuudessa viedä myös kansainvälisille markkinoille, Sarkola sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jarno HacklintoimitusjohtajaCerviPuh:+358 40 864 4401jarno.hacklin@cervi.fi
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Cervi on suomalainen olosuhdetekniikan asiantuntija, joka tarjoaa ilmanvaihdon, kylmätekniikan, energiaratkaisujen ja teknisten eristysten palveluja edistäen energiatehokkuutta ja hyviä olosuhteita kestävästi. Cervi Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat valtakunnallisesti toimivan Cervi-konsernin, jossa paikallinen osaaminen yhdistyy laajaan asiantuntijaverkostoon. Konserni palvelee asiakkaitaan ympäri Suomen paikallisella otteella yli 600 ammattilaisen voimin.
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