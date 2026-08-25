Ylitornion Portimokosken kalatie toimii odotetusti - kesän seurannassa yli 3000 kalahavaintoa

Tengeliönjoen Portimokosken uuden kalatien toimivuutta on seurattu kesän aikana kalatiekameroin Luonnonvarakeskuksen toimesta. Kalatien rakentaminen on osa TRIWA LIFE -hanketta, joka on Euroopan suurimpia vesistökunnostushankkeita. Kalatie avautui syksyllä 2025 ja se vihitään käyttöön juhlallisin menoin 27.8.2026.

Kalatien seurannassa on tehty yli 3 000 kalahavaintoa kesä-elokuun välisenä aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen kalatutkimuksen asiantuntija Miitri Mönttinen.

- Pääosa kaloista on ollut erilaisia särkikaloja kuten särkiä, seipiä, säyneitä ja lahnoja. Kalatiessä on havaintoja myös hauista ja ahvenista, Mönttinen kertoo.

- Seurannan perusteella näyttäisi siltä, että alueen tavallinen lajisto käyttää kalatietä aktiivisesti molempiin suuntiin eli kalatiet toimivat halutulla tavalla. Vaikka vaelluskaloista ei vielä ole havaintoja, niin niiden nousemiselle ei ole kuitenkaan esteitä, kun hiukan heikommatkin uimarit pystyvät ohittamaan Portimokosken voimalaitospadon teknisen kalatien kautta, toteaa TRIWA LIFE -hankkeen projektikoordinaattori Marko Kangas Lapin elinvoimakeskuksesta.

Kalatien toimivuutta seurataan syksyn aikana, jotta saadaan varmistettua, että tarvittava vesimäärä virtaa kalatien kautta.

Kesän aikana Lapissa on poistettu 20 vaellusestettä

TRIWA LIFE -hankkeessa on tänä kesänä jatkettu vaellusesteiden poistoa Tornionjoen vesistön virtavesissä muun muassa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Muonion alueilla. Kunnostuksissa on muokattu uomia ja vaihdettu vaellusesteen muodostavia tierumpuja tarvittaessa uusiin.

- Pienimuotoisia vaellusesteitä on tänä kesänä poistettu Lapin elinvoimakeskuksen toimesta yhteensä 20 kappaletta, iloitsee Kangas.

Tengeliöjoen kunnostukset aloitettiin heinäkuun lopussa Pessalompolon alueella. Pessaniva ja Pessakoski saatiin kunnostettua hyvissä olosuhteissa ja työt etenivät suunnitellusti. Elokuun runsaat sateet aiheuttivat virtaamien voimakkaan kasvun ja työt jouduttiin keskeyttämään hetkellisesti, kun vesi nousi tulvakorkeuteen. Kunnostustyöt jatkuvat tulvan laskettua.