Lapin elinvoimakeskus

Ylitornion Portimokosken kalatie toimii odotetusti - kesän seurannassa yli 3000 kalahavaintoa

25.8.2026 12:45:54 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Tengeliönjoen Portimokosken kalatien ensimmäinen seurantakesä antaa lupaavia tuloksia. Kameraseurannassa kalatiestä tehtiin yli 3 000 kalahavaintoa. Seurannan perusteella kalat liikkuvat kalatiessä aktiivisesti sekä ylä- että alavirtaan. Kalatien rakentaminen on osa TRIWA LIFE -hanketta.

Kaloja kulkemassa kalatiessä.
Portimokosken kalatiestä on kulkenut särkikaloja, haukia ja ahvenia.

Tengeliönjoen Portimokosken uuden kalatien toimivuutta on seurattu kesän aikana kalatiekameroin Luonnonvarakeskuksen toimesta. Kalatien rakentaminen on osa TRIWA LIFE -hanketta, joka on Euroopan suurimpia vesistökunnostushankkeita. Kalatie avautui syksyllä 2025 ja se vihitään käyttöön juhlallisin menoin 27.8.2026.

Kalatien seurannassa on tehty yli 3 000 kalahavaintoa kesä-elokuun välisenä aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen kalatutkimuksen asiantuntija Miitri Mönttinen.

- Pääosa kaloista on ollut erilaisia särkikaloja kuten särkiä, seipiä, säyneitä ja lahnoja. Kalatiessä on havaintoja myös hauista ja ahvenista, Mönttinen kertoo.

- Seurannan perusteella näyttäisi siltä, että alueen tavallinen lajisto käyttää kalatietä aktiivisesti molempiin suuntiin eli kalatiet toimivat halutulla tavalla. Vaikka vaelluskaloista ei vielä ole havaintoja, niin niiden nousemiselle ei ole kuitenkaan esteitä, kun hiukan heikommatkin uimarit pystyvät ohittamaan Portimokosken voimalaitospadon teknisen kalatien kautta, toteaa TRIWA LIFE -hankkeen projektikoordinaattori Marko Kangas Lapin elinvoimakeskuksesta.

Kalatien toimivuutta seurataan syksyn aikana, jotta saadaan varmistettua, että tarvittava vesimäärä virtaa kalatien kautta.

Kesän aikana Lapissa on poistettu 20 vaellusestettä

TRIWA LIFE -hankkeessa on tänä kesänä jatkettu vaellusesteiden poistoa Tornionjoen vesistön virtavesissä muun muassa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Muonion alueilla. Kunnostuksissa on muokattu uomia ja vaihdettu vaellusesteen muodostavia tierumpuja tarvittaessa uusiin.

- Pienimuotoisia vaellusesteitä on tänä kesänä poistettu Lapin elinvoimakeskuksen toimesta yhteensä 20 kappaletta, iloitsee Kangas.

Tengeliöjoen kunnostukset aloitettiin heinäkuun lopussa Pessalompolon alueella. Pessaniva ja Pessakoski saatiin kunnostettua hyvissä olosuhteissa ja työt etenivät suunnitellusti. Elokuun runsaat sateet aiheuttivat virtaamien voimakkaan kasvun ja työt jouduttiin keskeyttämään hetkellisesti, kun vesi nousi tulvakorkeuteen. Kunnostustyöt jatkuvat tulvan laskettua.

Avainsanat

triwa lifekalatieportimokoskitengeliönjokivesistökunnostustornionjokivaelluseste

Yhteyshenkilöt

Projektikoordinaattori Marko Kangas,
p. 0295 037 349,
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Kalateiden kameraseuranta:
Miitri Mönttinen, Luonnonvarakeskus
p. 0295 322 445,
etunimi.sukunimi@luke.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye