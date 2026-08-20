Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti mukaan Immu Fight Nightiin – Nannan valmentajana ex-ammattinyrkkeilijä

Lauantaina 12.9. Helsingin jäähallissa järjestettävässä Immu Fight Nightissa nähdään kahden urheilullisen naisen taistelu, kun kehässä mittaa toisistaan ottavat Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti.

Martina Aitolehti odottaa otteluiltaa innolla. Hän kokee suuriksi vahvuuksikseen paineensietokyvyn, kovan kunnon ja voitontahdon.

– Odotan otteluiltaa jo todella paljon. Kehään menen tietysti voittamaan. Minulla on huipputiimi ympärilläni, ja treeneissä teemme kovaa duunia. Tässä on paljon uutta opeteltavaa, mutta kehitys on ollut nopeaa. Nyt hiomme kaiken mahdollisimman valmiiksi otteluiltaa varten. Silloin ei enää mietitä, vaan mennään ja tehdään, Martina sanoo.

Myös Nanna Karalahti on aloittanut otteluun valmistautumisen. Nannan valmentajana toimii ex-ammattinyrkkeilijä Ellu Gee.

– Olen todella innoissani, mutta samaan aikaan olen jännittynyt, koska valmistautumisaikani jää todella lyhyeksi. Valmistaudun henkisesti ja fyysisesti niin hyvin kuin tässä ajassa on mahdollista. Koen vahvuuksikseni monipuolisen urheilullisuuteni ja luontaisen vahvuuteni, Nanna pohtii.

Immu Fight Night järjestetään Helsingin jäähallissa lauantaina 12. syyskuuta. Tapahtuman tuottaa Nelonen Media Live. Kamppailu-urheilun jättitapahtuma on nähtävillä myös Ruutu+ Urheilu -tilauksella. Liput Immu Fight Nightiin ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN PE 28.8. KLO 11.30-13.30

Tervetuloa Immu Fight Nightin lehdistötilaisuuteen Crestin kamppailusaliin perjantaina 28.8. klo 11.30-13.30. Crestin sali sijaitsee osoitteessa Läkkisepäntie 11 C, 00620 Helsinki.

Paikalla haastateltavissa ja kuvattavissa ovat tapahtumassa ottelevat Immu Ilmén, Jere Karalahti, Martina Aitolehti, Nanna Karalahti ja Mika Kuronen. Tilaisuuden juontaa Veli-Matti Viitanen.

Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi