Syksyn kausirokotukset annetaan Kymenlaakson terveysasemilla 5.10.–13.11.2026
25.8.2026 14:32:41 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Maksutonta influenssarokotetta ja koronarokotteen tehosteannosta annetaan kaikilla Kymenlaakson hyvinvointialueen terveysasemilla rajoitetun ajan 5.10.–13.11.2026. Rokotukseen tullaan ajanvarauksella. Edeltävällä rokotuskierroksella Kymenlaakson rokotuskattavuus oli maan keskiarvoa parempi.
Rokotteita tarjotaan maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemille kohderyhmille. Rokotusajan voi varata 14.9.2026 alkaen Oma Kymenlaakso -palvelussa. Rokotusaikoja avataan viime vuotta enemmän, jotta mahdollisimman monelle kymenlaaksolaisille löytyisi sopiva rokotusaika.
Mikäli Oma Kymenlaakson käyttö ei ole lainkaan mahdollista, ajan voi varata myös terveysasemien potilastoimistoissa niin ikään 14.9.2026 alkaen. Potilastoimistojen yhteystiedot ja aukioloajat voi tarkistaa verkkosivuilta. Kaikilla Kymenlaakson terveysasemilla ei ole potilastoimistoa.
On mahdollista, että rokotuskierroksen lopulla, loka-marraskuun taitteessa järjestetään myös kaksi ilman ajanvarausta toimivaa walk in -rokotuspäivää terveysasemilla eri puolilla Kymenlaaksoa. Mahdollisten walk in -rokotusten päivämäärät ilmoitetaan erikseen.
Tarkat ohjeet rokotukseen tulijoille on kerätty tietopakettiin hyvinvointialueen verkkosivuille.
Keille rokotteita tarjotaan?
Maksuttoman influenssarokotteen saavat hyvinvointialueelta:
- Kaikki 65 vuotta täyttäneet
- Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
- Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri
- Raskaana olevat
- Alle 7-vuotiaat lapset
- Varusmiespalveluksensa aloittavat tai vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat henkilöt.
Koronarokotteen tehosteannosta tarjotaan:
- Hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille
- Kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
- Kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille
- Yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.
Asumisyksiköiden asukkaat ja kotihoidon asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä ja kotihoidossa. Heitä tiedotetaan rokotusjärjestelyistä erikseen, eikä heidän tarvitse ottaa rokotetta terveysasemalla ellei ammattilainen heitä erikseen näin ohjeista.
Alle 7-vuotiaat lapset ja raskaana olevat saavat influenssarokotteen neuvolassa syksyllä viikoilla 47–48 ja tammikuussa viikolla 2. Aika rokotukseen varataan ottamalla yhteyttä neuvolaan Oma Kymenlaakson chatissa tai puhelimitse. Rokotuksen voi saada myös muulla neuvolaan jo sovitulla käynnillä.
Rokotuskierroksen aikana voi ottaa myös koronarokotteen perussarjan.
Kymenlaakson rokotuskattavuus viime kaudella hyvällä tasolla
Kymenlaaksossa rokotuskattavuus oli viime kaudella valtakunnallisesti verrattuna hyvällä tasolla erityisesti influenssarokotteen osalta. Influenssarokotteen otti 60,3 % kaikista 65 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista koko Suomen keskiarvon ollessa 59,8 %. Lasten osalta influenssarokotuskattavuus parani Kymenlaaksossa kautena 2025–2026 kauteen 2024–2025 verrattuna merkittävästi: syystalvella 2025–2026 rokotteen sai 38, 4 % alle 7-vuotiaista lapsista, kun edeltävänä kautena lukema oli 34,3 %.
Myös koronarokotteen osalta Kymenlaakso on hieman maan keskiarvoa edellä. Kaudella 2025–2026 kymenlaaksolaisten 75–79-vuotiaiden koronarokotuskattavuus oli 62,6 % (koko maa 62,1 %) ja 80 vuotta täyttäneiden 62,7 % (koko maa 61,1 %).
Influenssarokotteen hankkiminen omakustanteisesti
Asukkaat, jotka eivät kuulu maksuttoman influenssarokotuksen piiriin, voivat hankkia influenssarokotteen reseptillä apteekista omakustanteisesti. Reseptiä pyydetään Oma Kymenlaakson terveysasemien chat-palvelussa, jonka jälkeen rokotusajan voi varata Oma Kymenlaakson ajanvarausosiossa. Apteekista ostettu influenssarokote otetaan mukaan varatulle ajalle.
Kausirokotusten tietopaketti verkossa
Kymenlaakson hyvinvointialue kerää edellisvuosien tapaan ajankohtaiset tiedot kausirokotusten tietopakettiin, joka löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Tietopaketista löytää muun muassa tarkempia tietoja rokotteiden kohderyhmistä, ohjeet ajanvaraukseen, mahdollisten walk in -rokotusten ajat ja paikat ja terveysasemien yhteystiedot.
Tietopakettiin voi tutustua osoitteessa www.kymenhva.fi/kausirokotukset2026.
Yhteyshenkilöt
Kari Kristeritulosaluejohtaja, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 4899 399kari.kristeri@kymenhva.fi
Tanja Metsolaylihoitaja, vastaanottopalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 6491 005tanja.metsola@kymenhva.fi
Kuvat
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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