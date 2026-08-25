Aviador Kustannus

Onko demokratian jatkuminen enää itsestäänselvyys?

25.8.2026 12:52:23 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Palkittu journalisti Mikko Kortelainen valottaa demokratian haurautta romaanissaan Poikkeustila

Poikkeustila (Kansi: Iiris Kallunki), Mikko Kortelainen (Kuva: Ari Haimi)
Poikkeustila (Kansi: Iiris Kallunki), Mikko Kortelainen (Kuva: Ari Haimi)

Mikko Kortelaisen uutuusromaanissa Poikkeustila rasismi ryöstäytyy valloilleen, Helsingin kadut muistuttavat sotatannerta ja ihmisoikeudet poljetaan kansallisen turvallisuuden nimissä maahan. Demokratian ja ihmisoikeuksien puolella oleva Iltasanomien toimittaja Heikki Hassinen yrittää ottaa selvää, mitä äärioikeistolaisen kuohunnan taustalla on. 

Hassisen oman turvallisuuden lisäksi tulilinjalle joutuvat perhe ja rakas - ja totuus, joka on vielä pelättyäkin pahempi. Tehdyistä valinnoista on maksettava korkea hinta.

Ajankohtainen ja pelottavan todelta tuntuva teos vyöryttää suomalaisen demokratian romahduksen lukijalle kiihtyvällä tahdilla, synkkenevänä uutisvirtana. Vaikka tapahtumat ahdistavat, niiden vääjäämätöntä etenemistä on pakko seurata.

Mikko Kortelainen on tehnyt pitkän uran toimittajana. Hänet on palkittu tutkivan journalismin Lumilapiolla.

KORTELAINEN, MIKKO : Poikkeustila
360 sivua
ISBN 9789523815117
Ilmestymisaika: Elokuu 2026

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Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen kaunokirjallisuusdemokratiarasismijännitysromaani

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Kuvat

Mikko Kortelainen © Ari Haimi
Mikko Kortelainen © Ari Haimi
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Poikkeustila (Kansi: Iiris Kallunki)
Poikkeustila (Kansi: Iiris Kallunki)
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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